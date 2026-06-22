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ஆன்மீகம் குறித்து விவாதம்: 'ஜென்சி' கூட்டத்தில் திமுகவினர் வெளிநடப்பு

கழகம் சாராத GenZ தலைமுறையினர் நடத்தும் நிகழ்ச்சி என்றும், திமுக கொடி பிடித்து, வாழ்க கோஷம் போட நாங்கள் வரவில்லை என்றும் ’GenZ DMK’ கூட்டத்தின் நடுவர் பேசினார்.

சோழிங்கநல்லூரில் நடைபெற்ற திமுக ஜென்சி கூட்டம்
சோழிங்கநல்லூரில் நடைபெற்ற திமுக ஜென்சி கூட்டம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : June 22, 2026 at 8:25 PM IST

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சென்னை: சென்னையில் நடைபெற்ற ’GenZ DMK’ கூட்டத்தில் கடும் வாக்குவாதம் ஏற்பட்டதைத் தொடர்ந்து, திமுகவினர் பாதியிலேயே வெளிநடப்பு செய்ததால் பரபரப்பு ஏற்பட்டுள்ளது.

சோழிங்கநல்லூரில் இளைய தலைமுறையினரை மையமாகக் கொண்டு நடத்தப்பட்ட "அரசியல் பழகுவோம் வித் நெக்ஸ்ட் GenZ DMK" என்ற கலந்துரையாடல் கூட்டத்தில், கொள்கைகள் மற்றும் ஆன்மீகம் குறித்த விவாதத்தால் கடும் சலசலப்பு ஏற்பட்டு, திமுகவினர் வெளிநடப்பு செய்தனர்.

திமுகவினர், தகவல் தொழில்நுட்ப (IT) ஊழியர்கள் மற்றும் இளைஞர்கள் பலர் கலந்துகொண்ட இக்கூட்டத்தில், பங்கேற்பாளர்கள் தங்களது கருத்துக்களைப் பகிர்ந்து வந்தனர். அப்போது பேசிய ஒருவர், ”தற்போது திமுக கடவுள் மறுப்பு கொள்கைக்கு குரல் கொடுப்பதில்லை” என்று விமர்சித்தார்.

இதற்கு உடனடியாகப் பதிலடி கொடுக்கும் விதமாக திமுக நிர்வாகி ஒருவர், ”திமுக இந்து மதத்திற்கு எதிரான இயக்கம் கிடையாது. கட்சியில் ஆன்மீகப் பற்றுள்ளவர்கள் பலர் இருக்கின்றனர், கடவுளை வணங்குவது தனிநபர் விருப்பம். நிகழ்ச்சியில் பேசுபவர்கள் நிகழ்ச்சிக்குத் தொடர்பில்லாத கருத்துக்களைப் பேசுவதைத் தவிர்க்க வேண்டும்" என்று வலியுறுத்தினார்.

இந்த விவாதத்தின்போது குறுக்கிட்டுப் பேசிய நிகழ்ச்சியின் நடுவர், ”இங்கு பேசக்கூடிய அனைவரது கருத்துக்களையும் கேட்க வேண்டும், பெரியார் காலத்து பகுத்தறிவு கொள்கை காலப்போக்கில் மாறிவிட்டது. திமுக தலைவர் மு.க.ஸ்டாலின் அவர்களால் சொல்ல முடியாததை, அவரது மகன் உதயநிதி ஸ்டாலின் சனாதனத்தை ஒழிப்போம் என்று கூறி மக்கள் முன்வைத்தார்.

சோழிங்கநல்லூரில் நடைபெற்ற திமுக ஜென்சி கூட்டம் (ETV Bharat Tamil Nadu)

ராமகிருஷ்ண பரமஹம்சரும், பெரியாரும் வெவ்வேறு துருவங்களாக இருந்தாலும், மனித ஏற்றத்தாழ்வுகளை ஒழிப்பதில் ஒரே புள்ளியில் நின்றவர்கள். மேலும், திராவிட கழகத்தினர் செய்யும் சில விஷயங்களை, திமுகவினரால் செய்ய முடியாது. வெறும் கடவுள் மறுப்புக் கொள்கை திமுகவிற்கு ஓட்டு வங்கிக்கு போதுமானதாக இருக்காது" என்றும் கூறினார்.

இதனைத்தொடர்ந்து, நடுவரின் இந்த விமர்சனங்களுக்குக் கூட்டத்தில் இருந்த திமுகவினர் கடும் எதிர்ப்பு தெரிவித்துக் கோஷமிட்டனர். இதனால் ஆவேசமடைந்த நடுவர், ”இது கழகம் சாராத, ஜெனரேஷன் இசட் (GenZ) தலைமுறை இளைஞர்கள் பங்கேற்கும் நிகழ்ச்சி. திமுக நடத்தும் நிகழ்ச்சி என்று நினைத்துக் கொண்டிருப்பவர்கள் தாராளமாக வெளியேறலாம். இங்கே திமுக கொடி பிடித்து, வாழ்க கோஷம் போட நாங்கள் வரவில்லை" என்று காட்டமாகத் தெரிவித்தார்.

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நடுவர் கும்பல் என்று குறிப்பிட்டதற்கும், திமுகவை இழிவாகப் பேசியதாக எதிர்ப்பு தெரிவித்தனர். பின்னர் கட்சியை இழிவுபடுத்தும் இடத்தில் நாங்கள் இருக்கமாட்டோம் எனக் கூறி, திமுகவினர் அங்கிருந்து கூட்டமாக வெளியேறினர். இந்த சம்பவத்தால் சோழிங்கநல்லூர் ’GenZ DMK’ கூட்டத்தில் பெரும் பரபரப்பு நிலவியது.

TAGGED:

திமுகவினர் வெளிநடப்பு
GENZ DMK CHENNAI MEETING
சென்னை
GENZ DMK
GENZ DMK MEETING

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