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ஏழைகள் சாப்பிடும் ரேஷன் அரிசியை கொச்சைப்படுத்துவதா? செங்கோட்டையன் பேச்சுக்கு எ.வ.வேலு எதிர்ப்பு

சில சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் ரேஷன் அரிசி சாப்பிடுவதாக கூறுகிறார்கள், அவர்கள் சாப்பிடுகிறார்களா, இல்லையா என்பது அவர்களது மனசாட்சிக்குத்தான் தெரியும் என அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜூனா தெரிவித்தார்.

அமைச்சர் செங்கோட்டையன்
அமைச்சர் செங்கோட்டையன் (Tamilnadu Assembly (Youtube Channel))
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 20, 2026 at 7:36 PM IST

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சென்னை: கடந்த ஆட்சியில் ரேஷன் அரிசியை ஆடு, கோழிக்கு தீவனமாகதான் வழங்கினார்கள் என அமைச்சர் செங்கோட்டையன் பேசியதற்கு, ஏழைகள் சாப்பிடும் உணவை கொச்சைப்படுத்துவதா? என திமுக உறுப்பினர்கள் எதிர்ப்பு தெரிவித்தனர்.

சட்டப்பேரவையில் இன்று உணவுத்துறை மானியக்கோரிக்கை மீதான விவாதம் நடைபெற்றது. இது தொடர்பாக பேசிய அமைச்சர் செங்கோட்டையன், "கடந்த காலங்களில், ரேஷன் அரிசியை வாங்கிய மக்கள், அதை ஆடு, மாடு, கோழிகளுக்கு தீவனமாக பயன்படுத்தினார்கள்" எனத் தெரிவித்தார்.

திமுகவினர் கடும் எதிர்ப்பு

இதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்த முன்னாள் அமைச்சர் கே.என்.நேரு, "என்ன அர்த்தத்தில் அமைச்சர் இப்படி பேசுகிறார்? ரேஷன் அரிசியை தான் அனைத்து தரப்பு மக்களும் பயன்படுத்தி வருகின்றனர். அவை முன்னவர் கூறியது போல் ரேஷன் அரிசியை ஆட்டுக்கும், மாட்டுக்கும் வழங்கவில்லை. ரேஷன் அரிசியை சாப்பிட்டால் சர்க்கரை அளவு குறையும், என்பதற்காக சாப்பிடுகிறார்கள். நீங்கள் எப்படி காலையில் எழுந்து நெல்லிக்காய் ஜூஸ் குடித்தால் உடலுக்கு நல்லது என்று கூறுகிறீர்களோ, அதேபோன்று ரேஷன் அரிசியை அனைத்து மக்களும் பயன்படுத்துகிறார்கள்" என கூறினார்.

இதைத்தொடர்ந்து பேசிய முன்னாள் அமைச்சர் எ.வ.வேலு, "திமுக ஆட்சியில் வழங்கப்பட்ட ரேஷன் அரிசி திட்டத்தை உச்ச நீதிமன்ற நீதிபதிகளே பாராட்டியிருந்தனர். எதிர்க்கட்சியில் இருக்கும் போது ரேஷன் அரிசி பற்றி செங்கோட்டையன் பேசியிருக்கிறாரா? ஏழைகள் சாப்பிடும் ரேஷன் அரிசி உணவை, ஆடு, மாடு, கோழி சாப்பிடுகிறது என கொச்சைப்படுத்தலாமா? என கொந்தளித்து பேசினார்.

மேலும் பேசிய அவர், ஒரு அவை முன்னவராக இருப்பவர், அவைத் தலைவருக்கு உறுதுணையாக இருந்து அவையை சுமூகமாக நடத்த உதவ வேண்டும், ஆனால் அவரே பிரச்சனை செய்தால் எப்படி என பேசினார்.

பின்னர் முன்னாள் அமைச்சர் எம்.ஆர்.கே பன்னீர்செல்வம் பேசியபோது, "சர்க்கரை அளவு குறைய மக்கள், ரேஷன் அரிசியைத்தான் பயன்படுத்துகின்றனர். முன்னாள் அமைச்சர் கே.என் நேரு கூட, சர்க்கரை அளவை குறைக்க ரேஷன் அரிசியை தான் சாப்பிடுகிறார்" என பேசினார்.

மனசாட்சிக்குத்தான் தெரியும்

இதன் பிறகு பேசிய பொதுப்பணித்துறை அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜூனா, "முன்னாள் விவசாயத்துறை அமைச்சர் அண்ணன் நேரு அவர்களிடம் அதிக விவசாய நிலங்கள் உள்ளன. அவர் அங்கு அதிக நெற்பயிர்களை உற்பத்தி செய்கிறார் என்று கூறினார். அவர் ரேஷன் கடையில் ரேஷன் அரிசி சாப்பிடுவதாக தகவல் இன்று தான் தெரிகிறது.

சன்னரக நெல்லுக்கும், பொது ரக நெல்லுக்கும், ஊக்கத்தொகை அதிகரிப்பு குறைவு பற்றி தற்போது விவாதம் நடைபெற்று வருகிறது. விவசாய சங்கங்களின் கோரிக்கையின் அடிப்படையிலேயே இதன் விலை நிர்ணயிக்கப்பட்டது. நான் சிறுவயதில் இருக்கும் போது ரேஷன் அரிசியைத்தான் சாப்பிட்டேன். இப்போது அந்த அரிசியின் அளவு பெரியதாகவும், நிறமும் மாறுபட்டு இருக்கும்.

சில சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் ரேஷன் அரிசி சாப்பிடுவதாகக் கூறுகிறார்கள். அவர்கள் சாப்பிடுகிறார்களா?, இல்லையா? என்பது அவர்களது மனசாட்சிக்குத்தான் தெரியும்.

டெல்டா மாவட்டங்களில் இனிவரும் காலங்களில் பொது ரக நெல்லுக்குப் பதிலாக சன்னரக நெல்லைப் பயிரிட வேண்டும். அவர்களுக்கு ஊக்கத்தொகை அளிக்க வேண்டும். அவ்வாறு அதிக அளவில் பயிரிட்டால் அந்த அரிசியைக் கொள்முதல் செய்து ரேஷன் கடைகளுக்கு வழங்கப்படும்.

இன்று ரேஷன் கடைகளில் வழங்கப்படும் அரிசியை இட்லி மாவுக்குத்தான் பயன்படுத்துகிறார்கள். முன்பு ரேஷன் அரிசி கடத்தப்பட்டது உண்மைதான். அதனைத் தடுத்து நிறுத்தியுள்ளோம். உற்பத்தியைத் தேக்கி வைக்கக்கூடிய குடோன்கள் கிடையாது. அதனை தற்போது மாற்றி வருகிறோம்" என்றார்.

TAGGED:

RATION RICE
MINISTER SENGOTTAIYAN
DMK MLA
ரேஷன் அரிசி
DMK MLA AGAINST MINISTER STATEMENT

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