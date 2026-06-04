திமுக நாசமா போனதுக்குக் காரணமே திமுககாரன் தான் - முன்னாள் அமைச்சர் மூர்த்தி ஆதங்கம்
திமுக இயக்கத்தை எவராலும் அழிக்க முடியாது, பல்வேறு சோதனைகளைச் சந்தித்து இந்த இயக்கத்தைக் கட்டிக்காத்துள்ளார்கள் என முன்னாள் அமைச்சர் மூர்த்தி தொண்டர்கள் மத்தியில் பேசினார்.
Published : June 4, 2026 at 3:30 PM IST
மதுரை: திமுக நாசமா போனதுக்குக் காரணமே திமுககாரன் தான் என முன்னாள் அமைச்சர் மூர்த்தி பேசியது அரசியல் வட்டாரத்தில் பேசுபொருளாகியுள்ளது.
முன்னாள் முதலமைச்சர் கருணாநிதியின் 103வது பிறந்தநாளை முன்னிட்டு மதுரை பழங்காநத்தம் பகுதியில் திமுக சார்பில் நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது. 74ஆவது வார்டு கவுன்சிலர் சுதன் தலைமையில் நடைபெற்ற இந்நிகழ்ச்சியில் முன்னாள் அமைச்சர் மூர்த்தி முன்னிலை வகுத்து நிகழ்ச்சியை சிறப்பித்தார்.
இந்நிகழ்ச்சியில் பள்ளி குழந்தைகளுக்கு புத்தகங்கள், பெண்களுக்கு நான்கு லட்ச ரூபாய் மதிப்புள்ள இரண்டு ஆட்டோக்கள் ஆகியவை வழங்கப்பட்டன.
நிகழ்ச்சியில் பேசிய முன்னாள் அமைச்சர் மூர்த்தி, ”நம்முடைய ஆட்சியில் நமது தலைவர் மக்களுக்காகப் பல திட்டங்களைச் செய்திருக்கிறார். ஆனால், அதைப்பற்றி இப்போது பேசி பிரயோஜனம் இல்லை, அதைப்பற்றி நினைத்தும் பிரயோஜனம் இல்லை. மக்கள் நமக்கு ஒரு நல்ல பாடம் கொடுத்திருக்கிறார்கள். அந்தப் பாடத்திற்காக உங்களுக்கு நன்றி” என கூறினார்.
இதனைக் கேட்ட திமுக தொண்டர்கள் கைதட்டினர். அதற்கு உடனே, "தோற்றுப் போனதுக்கும் கைதட்டுங்கள், அதனால்தான் விளங்காமல் உட்கார்ந்திருக்கோம். திமுக நாசமா போனதுக்குக் காரணமே திமுககாரன் தான்” என்று அமைச்சர் ஆதங்கத்தில் பேசினார்.
தொடர்ந்து, மதுரை மேற்கு தொகுதியில் மேற்கொள்ளப்பட்ட மக்கள் நலப்பணிகள் குறித்தும், வாக்காளர்களின் மனநிலை குறித்தும் பேசிய அவர், ”மதுரை மேற்கு தொகுதியில் இந்த ஓராண்டு காலத்தில் பூங்காவாக இருக்கட்டும், மீனாட்சி அம்மன் கோயில் இடமாக இருக்கட்டும், மக்களின் அடிப்படைத் தேவைகள் என்று எதையெல்லாம் கேட்டார்களோ, அதையெல்லாம் செய்து கொடுத்துள்ளோம். ஆனால், என்ன செய்தார்கள் என்பதை பார்த்து வாக்களித்தைவிட ஒரு முடிவை தீர்மானித்து மக்கள் வாக்களித்துள்ளீர்கள். நாம் இனி கட்சிப் பணியை மட்டும் ஆற்ற வேண்டும். மக்களுக்கு எல்லாம் தெரியும், அவர்கள் பார்த்துக்கொள்வார்கள்” என்றார்.
மேலும், “மக்களுக்காக முன்னோடித் திட்டங்களை எல்லாம் செய்தவர் தான் கருணாநிதி. அவருடைய பிறந்தநாளை திமுகவின் உணர்வுள்ள தொண்டர்கள் கொண்டாடி வருகிறோம். திமுக இயக்கத்தை எவராலும் அழிக்க முடியாது. திமுக குடும்பத்தில் உள்ள பேத்தி, பேரன்கள் சொன்னார்கள் என்று ஓட்டுப் போட்டதால்தான் இந்த நிலைமை. இதைவிட பல்வேறு சோதனைகளைச் சந்தித்து இந்த இயக்கத்தைக் கட்டிக்காத்துள்ளார்கள். இப்போது இருக்கும் நம்ம தலைவரும் அதை பண்ணுவார்.
பழங்காநத்தம் பகுதியில் இந்த விழா நடப்பது மகிழ்ச்சியாக உள்ளது. நிகழ்ச்சிக்கு திமுக உணர்வு உள்ளவர்கள் வந்திருக்கிறீர்கள். இனிமேல் வெத்தலை பாக்கு வைத்து யாரையும் அழைக்க வேண்டாம். உண்மையான திமுகவை வளருங்கள், அதுமட்டும் போதும். அதில் எத்தனை பேர் உண்மையாக இருக்கிறார்களோ, அதுதான் நமக்கு வலு, அதுதான் கம்பீரம். அதை விட்டுவிட்டு மக்களுக்கு அதைச் செய்தோம், இதைச் செய்தோம் என்று சொல்ல வேண்டாம். மக்கள் தெரிந்துதான் ஓட்டுப் போட்டுள்ளார்கள். மாற்றுத் தரப்பினருக்கு ஒரு வாய்ப்புக் கொடுத்திருக்கிறார்கள், அதை அவர்கள் பயன்படுத்தட்டும். நாம் நம் இயக்கத்தை கவனிப்போம்” என்று பேசினார்.
முன்னாள் அமைச்சர் மூர்த்தியின் இந்த பேச்சு திமுக கட்சியினரிடையே மட்டுமின்றி, தமிழக அரசியல் அரங்கிலும் பேசுபொருளாகி உள்ளது.