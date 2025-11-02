குரோம்பேட்டை முட்புதரில் தலை துண்டாகி இருந்த சடலம்... தி.நகரில் திமுக பிரமுகர் கொடூரம்! அதிர வைக்கும் க்ரைம் அப்டேட்!
சென்னை தி.நகரில் மதுபோதையில் தம்பியை குத்திக்கொலை செய்த திமுக பிரமுகர் கைது செய்யப்பட்டார்.
Published : November 2, 2025 at 9:03 PM IST
சென்னை: குடிபோதையில் ஏற்பட்ட தகராறு காரணமாக சொந்த தம்பியையே கொன்ற திமுக இளைஞர் அணி அமைப்பாளர் கைது செய்யப்பட்டார்.
சென்னை தி.நகர், எம்.எச். சாலையில் பத்ரி என்கிற சரண் (24) மற்றும் அவருடைய அண்ணன் தீனா என்கிற தினகரன் (27) உள்ளிட்டோர் குடும்பத்துடன் வசித்து வந்தனர். சரண் எலக்ட்ரீசியன் ஆகவும், அவருடைய அண்ணன் தீனா ஆட்டோ டிரைவராகவும் வேலை செய்து வந்தனர். இந்த நிலையில் இருவரும் இன்று அதிகாலையில் மது அருந்திய போது இருவருக்கும் இடையே வாக்குவாதம் ஏற்பட்டுள்ளது.
வாக்குவாதத்தின் போது கோபம் அடைந்த அண்ணன் தீனா காய்கறி வெட்டும் சிறிய கத்தியை எடுத்து தம்பி சரணின் மார்பில் குத்தியுள்ளார். இதனால் கடுமையான ரத்தப்போக்கு ஏற்பட்டு சரணை உடனடியாக 108 ஆம்புலன்ஸ் மூலம் கீழ்ப்பாக்கம் அரசு மருத்துவமனைக்கு கொண்டு சென்றனர்.
அங்கு பரிசோதனை செய்த மருத்துவர்கள் சரண் ஏற்கெனவே உயிரிழந்துவிட்டதாக தெரிவித்துள்ளனர். தம்பியை குத்திக்கொலை செய்த அண்ணன் தீனா பின்னர் தாமாகவே வந்து காவல்நிலையத்தில் சரணடைந்துள்ளார். மேலும் விசாரணையில் தீனா ஆயிரம் விளக்கு தொகுதி திமுகவின் 113-வது வட்ட இளைஞரணி துணை அமைப்பாளராக செயல்பட்டு வருவதும் தெரிய வந்துள்ளது. இந்த சம்பவம் தொடர்பாக பாண்டி பஜார் போலீசார் கொலை வழக்குப்பதிவு செய்து தீவிரமாக விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.
அழுகிய நிலையில் தலை மற்றும் உடல்
சென்னை குரோம்பேட்டை அடுத்த ஜமீன் ராயபேட்டை டாஸ்மாக் மதுபான கடை அருகே உள்ள முட்புதரில் ஒருவரது தலை துண்டாகி உடல் தரையில் கிடந்ததை அவ்வழியாக சென்றவர்கள் பார்த்துள்ளனர். உடனே அவர்கள் அதிர்ச்சியடைந்து சிட்லபாக்கம் காவல் நிலையத்திற்கு தகவல் அளித்தனர்.
சம்பவ இடத்திற்கு வந்த போலீசார் தலை மற்றும் உடலை கைப்பற்றி விசாரணை செய்தனர். அதில், கடந்த பத்து நாட்களுக்கு முன்பு காணவில்லை என்று சிட்லபாக்கம் காவல் நிலையத்தில் புகார் அளிக்கபட்ட அதே பகுதியை சேர்ந்த மூர்த்தி (65) என்பது தெரிய வந்தது. மேலும் மூர்த்தி சென்ட்ரிங் வேலை பார்த்து வந்ததும், கடந்த தீபாவளி அன்று குடும்ப தகராறு காரணமாக மன உளைச்சலில் இருந்தவர் அங்குள்ள டாஸ்மாக் கடையில் மது அருந்திவிட்டு சென்றதும் தெரிய வந்தது.
அதனை அடுத்து மூர்த்தி தற்கொலை செய்து கொண்டாரா? அல்லது யாராவது அவரை அடித்து கொலை செய்தார்களா? என்ற கோணத்தில் போலீசார் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.
தாம்பரத்தில் பரபரப்பு
எப்போதும் பரபரப்பாக காணப்படும் வண்டலூர்-படப்பை மாநில நெடுஞ்சாலையில் கையில் வெட்டு கத்தியை வைத்து கொண்டு சாலையில் சென்ற வாகனங்கள் மீது வெட்டுவது போல வீசிக்கொண்டே 60 வயது மதிக்கத்தக்க நபர் சாலையில் நடந்து சென்றுள்ளார்.
இதனால் அச்சமடைந்த வாகன ஓட்டிகள் காவல்துறையினருக்கு தகவல் தெரிவித்தனர். சம்பவ இடத்திற்கு வந்த ஓட்டேரி சப் இன்ஸ்பெக்டர் வெற்றிச்செல்வன் அந்த முதியவரை சாலை ஓரமாக அழைத்து சென்று அவரிடம் இருந்து வெட்டுகத்தியை பறிமுதல் செய்தார். மேலும் விசாரணை மேற்கொண்டபோது அவர் கஞ்சா போதையில் இருந்ததாகவும், சற்று மனநலம் பாதிக்கப்பட்டவர் என்பதும் தெரிய வந்தது.
அதனை தொடர்ந்து அவரின் குடும்பத்தினரை வரவழைத்து விசாரணை மேற்கொடண்டதில், முடிச்சூர் பகுதியை சேர்ந்த சடையாண்டி என்பதும், காலையில் களை வெட்டுவதற்காக வேலைக்கு சென்ற அவர் அதற்கு பயன்படுத்திய கத்தியை குடிபோதையில் இவ்வாறு செய்து விட்டதாக தெரிவித்தனர். தொடர்ந்து போலீசார் அவரிடம் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.