ஆட்டத்தை தொடங்கிய திமுக - 110 அமைப்பு மாவட்டங்களாகப் பிரித்து ஸ்டாலின் அதிரடி; சென்னையில் மட்டும் 10 மாவட்டங்கள்
திமுகவின் அமைப்பு ரீதியிலான ஒருங்கிணைந்த சேலம் மாவட்டம் மூன்று மாவட்டங்களாக இருந்த நிலையில், தற்போது சேலம் தெற்கு, சேலம் வடக்கு ஆகிய இரண்டு மாவட்டங்கள் கூடுதலாகச் சேர்க்கப்பட்டு மொத்தம் ஐந்து மாவட்டங்களாகப் பிரிக்கப்பட்டுள்ளது.
Published : August 28, 2026 at 5:01 PM IST
By: பாண்டியராஜ்.ப
சென்னை: திமுகவின் அமைப்பு ரீதியிலான மாவட்டங்களை 77-இல் இருந்து 110 -ஆக அதிகரித்து அக்கட்சியின் தலைவர் மு.க.ஸ்டாலின் உத்தரவிட்டுள்ளார்.
தமிழ்நாடு சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுக்கு பின்னர் திமுகவை வலுப்படுத்தும் விதமாக பல்வேறு நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட்டு வருகின்றன. தேர்தல் தோல்விக்கு பின்னர் அமைக்கப்பட்டக் குழுக் கொடுத்த அறிக்கையின் அடிப்படையில் பல்வேறு நிர்வாக சீர்திருத்தங்களை திமுக தலைமை மேற்கொண்டுள்ளது.
செயற்குழுவில் தீர்மானம் நிறைவேற்றம்
ஆட்சியை இழந்த பின்னர், திமுகவின் தலைமைச் செயற்குழு ஆலோசனைக் கூட்டம் கடந்த ஆகஸ்ட் 22- ஆம் தேதி திமுக தலைவர் மு.க.ஸ்டாலின் தலைமையில் சென்னை அண்ணா அறிவாலயத்தில் நடைபெற்றது. இந்த ஆலோசனைக் கூட்டத்தில், திமுகவின் கிளைக் கழகச் செயலாளர், நகரச் செயலாளர், ஒன்றிய செயலாளர் மற்றும் மாவட்டச் செயலாளர்களின் வயது வரம்பு மற்றும் பதவிக்காலம் நிர்ணயம் செய்யப்பட்டு தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டது. மேலும் திமுகவின் அமைப்பு ரீதியான 77 மாவட்டங்களை 110 மாவட்டங்களாகப் பிரித்து அறிவிப்பு வெளியிடப்படும் என தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டிருந்தது.
மாவட்டங்களைப் பிரித்து அறிவிப்பு
திமுக தலைமைச் செயற்குழுவில் தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டதைத் தொடர்ந்து, திமுகவின் அமைப்பு ரீதியான 77 மாவட்டங்களை 110 ஆகப் பிரித்து திமுக தலைவர் மு.க.ஸ்டாலின் இன்று அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளார். அதில், தலைநகரான சென்னையில், சென்னை கிழக்கு, மேற்கு, வடக்கு, தெற்கு, வடகிழக்கு மற்றும் தென்மேற்கு என ஆறு மாவட்டங்களாக இருந்த சென்னை அமைப்பு மாவட்டம், தற்போது 10 மாவட்டங்களாகப் பிரிக்கப்பட்டு, மாவட்ட செயலாளர்களின் அதிகாரம் குறைக்கப்பட்டுள்ளது. அதிலும் குறிப்பாக தமிழ்நாட்டிலேயே அதிக வாக்காளர்களைக் கொண்ட சோழிங்கநல்லூர் சட்டமன்ற தொகுதி மட்டும் தனி மாவட்டமாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
மாநகர் பகுதிகளில் கூடுதல் மாவட்டங்கள்
சென்னையைத் தொடர்ந்து கோயம்புத்தூர், மதுரை, சேலம் ஆகிய மாவட்டங்கள் ஐந்தாகவும், திருச்சி, தஞ்சாவூர், திருவண்ணாமலை, ஈரோடு, திருப்பூர், கடலூர் ஆகிய மாவட்டங்கள் நான்கு அமைப்பு மாவட்டங்களாகவும் பிரித்து அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இதேபோல் ஏற்கனவே இரண்டு மாவட்டங்களாக இருந்த கன்னியாகுமரி, தூத்துக்குடி மற்றும் விருதுநகர் ஆகிய மூன்று மாவட்டங்கள், மூன்று அமைப்பு மாவட்டங்களாகப் பிரிக்கப்பட்டுள்ளது.
அதில், விருதுநகர் வடக்கு மற்றும் தெற்கு என இரண்டு மாவட்டங்களாக இருந்த விருதுநகர் மாவட்ட திமுக தற்போது விருதுநகர் வடக்கு, விருதுநகர் கிழக்கு மற்றும் விருதுநகர் மேற்கு என மூன்றாகப் பிரிக்கப்பட்டுள்ளது.
கொளத்தூரை இழந்த சேகர்பாபு
திமுகவின் கோட்டை என கருதப்பட்ட சென்னையில், நடைபெற்ற முடிந்த சட்டமன்றத் தேர்தலில் 16 சட்டமன்றத் தொகுதிகளில், சேப்பாக்கம், துறைமுகம் ஆகிய இரண்டு தொகுதிகளில் மட்டுமே வெற்றி பெற்றது. இதனைத் தொடர்ந்து தற்போது 10 மாவட்டங்களாகப் பிரிக்கப்பட்டுள்ள சென்னை மாவட்டத்தில், சென்னை கிழக்கு மாவட்டச் செயலாளராக இருந்த சேகர்பாபுவின் வசம் இருந்த முன்னாள் முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் தொகுதியான கொளத்தூர் சட்டமன்றத் தொகுதி தற்போது சென்னை வடக்கு மாவட்டத்திற்கு ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளது. சேகர்பாபுவிற்கு துறைமுகம், திருவிக நகர் மற்றும் வில்லிவாக்கம் ஆகிய மூன்று தொகுதிகளில் மட்டுமே மாவட்டச் செயலாளர் பொறுப்பு இருக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
பலமிழந்த செந்தில் பாலாஜி
திமுகவின் முக்கிய நிர்வாகியாகவும், பிரம்மாண்ட நிகழ்ச்சிகளை ஏற்பாடு செய்பவராகவும் அறியப்பட்ட செந்தில் பாலாஜியின் வசம் இருந்த கரூர் மாவட்டச் செயலாளர் பொறுப்பு, தற்போது கரூர் மேற்கு மற்றும் கரூர் கிழக்கு என இரண்டாகப் பிரிக்கப்பட்டுள்ளது.
ஒரே மாவட்டங்கள்
மக்கள்தொகை அடிப்படையிலும், அமைப்பு ரீதியிலும், ஏற்கனவே சிறிய மாவட்டங்களாக இருந்த நீலகிரி, அரியலூர், பெரம்பலூர், நாகப்பட்டினம், மயிலாடுதுறை ஆகிய மாவட்டங்கள் ஒரே மாவட்டங்களாக தொடர உள்ளது.
விரைவில் தேர்தல்
திமுகவின் மாவட்ட அமைப்பு எண்ணிக்கையை உயர்த்தி திமுக தலைவர் உத்தரவிட்டுள்ள நிலையில், விரைவில் திமுகவின் 16வது உட்கட்சி பொதுத் தேர்தல் அறிவிப்பு வெளியாக உள்ளது. அதனைத் தொடர்ந்து, தேர்தல் மூலம் புதிய மாவட்டச் செயலாளர்கள் தேர்ந்தெடுக்கப்பட உள்ளனர்.