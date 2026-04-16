"சோதா மசோதா" - தொகுதி மறுவரையறை மசோதாவை கடுமையாக விமர்சித்த ஆர்எஸ் பாரதி

"சோதா மசோதா" - தொகுதி மறுவரையறை மசோதாவை கடுமையாக விமர்சித்த ஆர்எஸ் பாரதி
அனைவரின் வங்கிக் கணக்குகளிலும் 15 லட்சம் ரூபாய் பணம் செலுத்துவோம் என மோடி கூறினார், அதை அவர் நிறைவேற்றினாரா" என்று ஆர்எஸ் பாரதி கேள்வியெழுப்பினார்.
Published : April 16, 2026 at 10:01 PM IST
சென்னை: திமுக சட்டத்துறை அணியின் சார்பாக 2026 தமிழக சட்டமன்ற தேர்தலுக்கான பிரச்சார பாடல் இன்று வெளியிடப்பட்டது. அப்போது பேசிய ஆர்எஸ் பாரதி, "தொகுதி மறுவரையறை மசோதாவை சோதா மசோதா" என கூறி விமர்சித்தார்.
2026 தமிழ்நாடு சட்டமன்ற தேர்தலை முன்னிட்டு திமுக சட்டத்துறை அணியின் சார்பில், தேர்தல் பிரச்சார பாடல் (ஏப்ரல் 16) இன்று வெளியிடப்பட்டது. சென்னை, தேனாம்பேட்டையில் உள்ள அண்ணா அறிவாலயத்தில் திமுக அமைப்புச் செயலாளர் ஆர்.எஸ். பாரதி, திமுக சட்டத்துறை செயலாளர் என்.ஆர். இளங்கோ ஆகியோர் இணைந்து பாடலை வெளியீடு செய்தனர்.
பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய ஆர்.எஸ்.பாரதி, "திமுக சட்டத்துறை சார்பாக முதல்முறையாக தேர்தல் பிரச்சார பாடல் வெளியிடப்பட்டுள்ளது. கடந்த 5 ஆண்டுகளில் திமுக செய்த சாதனைகள் இந்த பாடலில் இடம்பெற்றுள்ளன. தொகுதி மறுவரையறை மசோதாவால் மாநிலங்களுக்கு பாதிப்பு இருக்காது என்ற நம்பிக்கை ஏற்பட வேண்டும். வெறும் வாய் வார்த்தையில் கூறுவதை நம்ப முடியாது. 2014 ஆம் ஆண்டு அனைவரின் வங்கி கணக்குகளிலும் 15 லட்சம் ரூபாய் பணம் செலுத்துவோம், கருப்பு பணத்தை முழுமையாக ஒழிப்போம் என பிரதமர் கூறினார். அதை அவர் நிறைவேற்றினாரா? எல்லாம் பொய் வாக்குறுதிதான் பிரதமர் மோடி தருகிறார்" என்றார்.
தொடர்ந்து, தொகுதி மறுவரையறை மசோதாவால் தமிழ்நாட்டிற்கு பாதிப்பு வராது என அமித் ஷா கூறியதாக இபிஎஸ் கூறியது குறித்த கேள்விக்கு பதிலளித்த அவர், "அமித்ஷா என்ன கடவுளா? பொய் பேசுவதற்காகவே பிறந்தவர் தான் அமித் ஷா" என்றார்.
மேலும் பேசிய அவர், "தேர்தலுக்கு இன்னும் சில நாட்கள் உள்ள நிலையில் பாஜக இப்படி செய்கிறது. அவர்கள் தான் தோல்வி பயத்தில் இப்படி செய்கிறார்கள். தமிழ்நாடு, மேற்கு வங்கத்தில் தற்போது அதிக மக்களவை உறுப்பினர்கள் உள்ளனர். அதனால் அந்த இரண்டு மாநிலத்திலும் தேர்தல் நடைபெறும்போது இந்த மசோதாவை கொண்டு வந்துள்ளனர். இந்த மசோதாவால், தமிழ்நாட்டிற்கு பாதிப்பு வராது என அவர்கள் கூறுவதை எங்கள் தலைவர் ஏற்று ஏமாறமாட்டார். நிச்சயம் இந்த மசோதா சட்டமாக மாறாது. அது நிறைவேறாது. இந்த மசோதா ஒரு சோதா மசோதா. இந்த மசோதா நிறைவேறினால் வழக்கு தொடுப்பது உள்ளிட்ட அதனை எதிர்பதற்குரிய அனைத்து சட்ட வாய்ப்புகளையும் பயன்படுத்துவோம்" என்றார்.