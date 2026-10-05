முதல்வர் நாற்காலியின் நான்கு கால்களும் ஊழல் கால்கள் தான் - திமுக பரந்தாமன் பகிரங்க விமர்சனம்
சட்டமன்ற உறுப்பினர்களை விலைக்கு வாங்கி இடைத்தேர்தலை வரவைத்து தனக்கு உண்டான பலத்தை சேர்த்துக் கொள்ள வேண்டும் என்பதுதான் தவெகவின் எண்ணமாக உள்ளதாக பரந்தாமன் குற்றஞ்சாட்டியுள்ளார்.
Published : October 5, 2026 at 3:49 PM IST
சென்னை: முதலமைச்சர் நாற்காலியில் நான்கு கால்களும் ஊழல் கால்கள் தான் என மதுராந்தகம் தொகுதி திமுக வேட்பாளரும், சட்டத்துறை இணைச் செயலாளருமான பரந்தாமன் விமர்சித்துள்ளார்.
சென்னை தேனாம்பேட்டையில் உள்ள அண்ணா அறிவாலயத்தில் மதுராந்தகம் திமுக வேட்பாளர் பரந்தாமன் செய்தியாளர்களை சந்தித்தார்.
அப்போது அவர், "உதயசூரியன் சின்னத்திலிருந்து வெற்றி பெற்ற மதிமுக எம்.எம்.ஏக்கள் ராஜேந்திரன், செந்தில் செல்வன் இருவரும் திமுக சார்பாக வெற்றி பெற்று இருக்கின்றனர். இவர்கள் இருவரும் அக்டோபர் 1-ம் தேதி லஞ்ச ஒழிப்புத் துறையில் ஒரு புகார் அளித்தனர்.
ஆனால் இவர்களை ராஜினாமா செய்ய சொல்லி தவெக வற்புறுத்தி வருகிறது. தற்போது வரை போதிய பெரும்பான்மை ஆளும் தவெக அரசுக்கு இல்லை. திமுக கூட்டணியில் வெற்றி பெற்றவர்கள்தான் அவர்களுக்கு ஆதரவு அளித்திருக்கிறார்கள். அதிமுக சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் சிலரும் அவர்களது பதவியை ராஜினாமா செய்து விட்டு அந்த கட்சியில் இணைந்துள்ளனர்.
இதனிடையே, திமுக சின்னத்தில் போட்டியிட்டு வென்ற மதிமுக எம்எல்ஏக்கள் மாநில லஞ்ச ஒழிப்பு துறையில் புகார் அளித்திருக்கிறார்கள். அதில் முதல்வர் விஜய், ஆதவ் அர்ஜுனா, மதிமுக வைகோ, துரை வைகோ ஆகிய நால்வரும் கூட்டு சதி செய்தவர்கள். எங்களை ராஜினாமா செய்ய வலியுறுத்தினார்கள். ராஜினாமா செய்துவிட்டு மீண்டும் தேர்தலில் நிற்க எங்களை வலியுறுத்தினார்கள் என்று நேரடியாக புகார் அளித்திருக்கிறார்கள்.
இடைத்தேர்தலில் நிற்கக்கூடிய செலவுகளை நாங்கள் பார்த்துக் கொள்கிறோம். இவர்களை நாங்கள் வெற்றிபெற செய்கிறோம் என முதலமைச்சர் சொல்ல சொன்னார் என்று ஆதவ் அர்ஜுனா ஜூன் மாதம் 16 ஆம் தேதி வைகோவிடம் கூறியுள்ளார். இவர்கள் அரசியல் ரீதியாகதான் சந்தித்திருக்கிறார்கள். ஆனால் செய்திகுறிப்பில் மரியாதை நிமித்தம் என இருக்கிறது.
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உங்கள் இருவரில் ஒருவருக்கு மந்திரி பதவி தருவதாக முதலமைச்சர் கூறியிருக்கிறார் என வைகோ இரண்டு சட்டமன்ற உறுப்பினர்களிடம் கூறியிருக்கிறார். ஆனால் அதற்கு இரண்டு சட்டமன்ற உறுப்பினர்களும் மறுத்துவிட்டனர். ராஜினாமா செய்யாமல் ஏன் முரண்டு பிடிக்கிறீர்கள், கடைசிவரை நீங்கள் கொத்தடிமையாக தான் இருப்பீர்களா? என வைகோ சட்டமன்ற உறுப்பினர்களிடம் கேள்வி எழுப்பி உள்ளார்.
இரண்டு சட்டமன்ற உறுப்பினர்களையும் ராஜினாமா செய்ய சொல்லி வைகோ வற்புறுத்தி இருக்கிறார். அதன் பிறகு துரை வைகோ இரண்டு சட்டமன்ற உறுப்பினர்களையும் திமுக விலைக்கு வாங்கிவிட்டது என கூறியிருக்கிறார்.
இதற்காக திமுக சார்பாக ஆளுநர் மற்றும் பல்வேறு இடத்தில் புகார் அளித்திருக்கிறோம். வைகோ பேசியது குறித்து அக்டோபர் 1-ம் தேதி லஞ்ச ஒழிப்பு துறையில் புகார் அளித்திருக்கிறார்கள். இதனை உடனடியாக லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை பதிவு செய்ய வேண்டும்.
சட்டமன்ற உறுப்பினர்களை விலைக்கு வாங்கி இடைத்தேர்தலை வரவைத்து தனக்கு உண்டான பலத்தை சேர்த்துக் கொள்ள வேண்டும் என்பதுதான் தவெகவின் எண்ணம். ஆட்சிக்கு வந்தால் ஊழலை ஒழித்து விடுவேன் என கூறிய இந்த அரசு முழுக்க முழுக்க ஊழலில் தான் இருக்கிறது. மற்ற கட்சியினர் வாக்காளர்களுக்கு பணம் கொடுக்கிறார்கள் என கூறுகிறார். ஆனால் இவர் சட்டமன்ற உறுப்பினர்களையே பணம் கொடுத்து வாங்குகிறார்
முதலமைச்சரின் நாற்காலியில் நான்கு கால்களும் ஊழல் கால்கள்தான். ஊழலை ஒழித்துவிட்டேன் என உத்தமர் போல விஜய் தம்பட்டம் அடித்துக் கொண்டிருக்கிறார். லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை நிர்மல் குமார் கையில் தான் இருக்கிறது. ஆனால், இதுவரை இதுதொடர்பாக வழக்குப் பதிவு செய்யவில்லை. இதற்கு மேலும் நீங்கள் நடவடிக்கை எடுக்கவில்லை என்றால், திமுக சட்டத்துறை அதன் கடமையை செய்யும்.
முதலமைச்சர் ஜோசப் விஜய் அவர்களை ஏ1 குற்றம்சாட்டப்பட்ட நபராக இந்த வழக்கில் சேர்க்க வேண்டும். காவல்துறையினர் கண்மூடி இருக்காதீர்கள். மக்கள் உங்களை மன்னிக்கமாட்டார்கள், நீங்கள் மேன்மேலும் இவ்வாறு இருந்தால் திமுக சட்டத்துறை சும்மா இருக்காது" என்று பரந்தாமன் கூறினார்.