தமிழ்நாட்டில் திமுக தலைமையிலான மதசார்பற்ற முற்போக்கு கூட்டணி தற்போது இல்லை - சிபிஎம் பெ.சண்முகம்
மக்களால் தேர்தெடுக்கப்பட்ட ஆட்சியை 3 மாதம் கூட தாங்காது எனக் கூறுவது தவறானது; திமுக தலைவர் ஸ்டாலின் சொன்னாலும், அதிமுக பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி சொன்னாலும் அது தவறானது என்று பெ.சண்முகம் தெரிவித்துள்ளார்.
Published : June 7, 2026 at 10:06 PM IST
புதுக்கோட்டை: தமிழ்நாட்டில் திமுக தலைமையிலான மதசார்பற்ற முற்போக்கு கூட்டணி தற்போது இல்லை என்று மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் மாநில செயலாளர் பெ.சண்முகம் தெரிவித்துள்ளார்.
புதுக்கோட்டையில் மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் மாநிலச் செயலாளர் சண்முகம், செய்தியாளர்களுக்கு பேட்டி அளித்தார். அப்போது அவர் கூறுகையில், "மத்திய அரசு கடந்த ஒன்றரை மாதமாக பெட்ரோல், டீசல் விலையை உயர்த்தி வருகிறது. இதனால் மக்கள் பாதிப்பிற்கு உள்ளாகி வருகின்றனர். ஆனால், மத்திய அரசுக்கு இதைப்பற்றி கவலைப்படவில்லை. மத்திய அரசின் இந்த போக்கு கண்டனத்திற்கு உரியது.
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மத்திய அரசால் ஒரு தேர்வைக் கூட முறையாக நடத்த முடியவில்லை. கல்வித் துறையில் பல முறைகேடுகள் நடந்தும் மத்திய கல்வி அமைச்சர் தர்மேந்திர பிரதான் பொறுப்பில் தொடர்கிறார். இதற்கு எதிராகத்தான் நேற்று காக்ரோச் ஜனதா கட்சி இயக்கத்தின் இளைஞர்கள் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.
திருப்பரங்குன்றம் தீபம் ஏற்றும் விவகாரத்தில், இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு முன்பிருந்த நடைமுறையே தொடரும் என்ற அமைச்சர் நிர்மல் குமாரின் அறிவிப்பை நாங்கள் வரவேற்கின்றோம். மதசார்பின்மை கொள்கையில் தவெக அரசு உறுதியாக இருக்க வேண்டும்.
இந்தியா கூட்டணியில் மார்ச்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி தொடர்கிறது. இந்தியா கூட்டணியில் திமுகவின் நிலைப்பாடு குறித்து விரைவில் தெரியும். அதன் பின்னர் வேறு கட்சிகள் சேருகின்றனவா? என்பது தெரியும்.
தமிழகத்தில் ஆட்சி மாற்றம் வேண்டும் என்பதற்காகத்தான் தவெக ஆட்சி அமைந்துள்ளது. தமிழ்நாட்டில் குடியரசுத் தலைவர் ஆட்சி அமைந்து விடக்கூடாது என்பதால்தான் நாங்கள் தவெகவுக்கு ஆதரவு கொடுத்தோம். தேர்தல் வாக்குறுதிகளை நிறைவேற்ற தவெக அரசுக்கு கால அவகாசம் கொடுக்க வேண்டும். அதே வேளையில் கொடுத்த எல்லா வாக்குறுதிகளையும் முழுமையாக நிறைவேற்ற முடியாது.
அதிமுக அடுத்த தேர்தலில் இருக்குமா? என்பது சந்தேகம் தான். அதிமுகவின் அழிவிற்கு பாஜகதான் காரணம். அதிமுக எம்எல்ஏக்களிடம் தவெக ஆதரவு கேட்கவில்லை. ஆனால், 24 அதிமுக எம்எல்ஏக்கள் தாங்களாக முன்வந்து தவெக அரசுக்கு ஆதரவு கொடுத்துள்ளனர். மக்களால் தேர்தெடுக்கப்பட்ட ஆட்சியை 3 மாதம் கூட தாங்காது எனக் கூறுவது தவறானது. திமுக தலைவர் ஸ்டாலின் சொன்னாலும், அதிமுக பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி சொன்னாலும் அது தவறானது.
அதேவேளையில் மக்கள் நலன் சார்ந்த பிரச்சனையில் திமுகவோடு சேர்ந்து போராட நாங்கள் தயாராக இருக்கிறோம். ஏஐ தொழில்நுட்பம் மூலம் முன்னாள் முதல்வர் கருணாநிதியை இழிவுபடுத்துவது மிக மிகத் தவறான செயல். அது அவர்களையே இழிவுபடுத்திக் கொள்வதற்கு சமம்.
கட்சி மாறுவது, பதவியை ராஜிநாமா செய்வது எல்லாம் தமிழ்நாட்டில் இயல்புதான். இங்கு எதுவும் புதிதாக நடந்துவிடவில்லை. நடந்து முடிந்த தேர்தலில் பெரிய அலை ஏற்பட்டு தவெக ஆட்சிக்கு வரவில்லை; அவர்கள் தனிப்பெரும் கட்சியாக வந்துள்ளனர், அவ்வளவுதான்.
தமிழக வெற்றிக் கழக ஆட்சியில் அனைவரும் புதியவர்கள். தற்போதுதான் அரசியலுக்கு புதிதாக வந்துள்ளார்கள்; பொறுப்பிற்கும் புதிதாக வளர்ந்துள்ளார்கள். அவர்களுக்கு கால அவகாசம் அளிக்க வேண்டும்.
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இருப்பினும் சட்டம் ஒழுங்கு பிரச்சனைகளை உடனடியாக தீர்ப்பதற்கு தவெக அரசு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். கடந்த ஆட்சியைப் போலவே இந்த ஆட்சியிலும் குற்றங்கள் நடந்தால் குற்றவாளிகள் உடனடியாக கைது செய்யப்படுகின்றனர். தமிழக முதல்வர் விஜய், அனைத்து அரசியல் கட்சியினரையும் சந்தித்தபோது, அதிமுக பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமியையும் சந்தித்திருக்க வேண்டும். சந்திப்பதற்கு நேரம் கேட்கப்பட்டது என்று தவெக சார்பில் கூறப்பட்டது. ஆனால் அதை அதிமுக மறுத்துள்ளது.
மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷா, பிரதமர் மோடி ஆகியோரின் ஆசியோடுதான், தமிழக பாஜக முன்னாள் தலைவர் அண்ணாமலை புதிய இயக்கத்தை தொடங்கி இருக்கிறார். பாஜகவால் தமிழ்நாட்டில் நுழைய முடியவில்லை என்பதற்காக வேறொரு பேரில் அண்ணாமலையை வைத்து நுழைய முயற்சிக்கின்றனர். ஆர்.எஸ்.எஸ். அமைப்பின் 2,500-க்கும் மேற்பட்ட அமைப்புகளில் அண்ணாமலை தொடங்கியுள்ள இயக்கமும் ஒன்று" என்று அவர் தெரிவித்தார்.