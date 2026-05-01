திமுக தலைமையிலான கூட்டணி மீண்டும் ஆட்சி அமைக்கும்: வைகோ உறுதி

மீண்டும் திமுக ஆட்சி அமைக்கும் என்பதை எவ்வித சந்தேகமில்லாமல் உறுதியாக நம்புவதாக வைகோ தெரிவித்தார்.

மே தின நிகழ்ச்சியில் கொடியேற்றிய வைகோ (ETV Bharat Tamil Nadu)
Published : May 1, 2026 at 1:36 PM IST

சென்னை: திமுக தலைமையிலான கூட்டணி மீண்டும் வெற்றி பெற்று ஆட்சி அமைக்கும் என மதிமுக பொதுச் செயலாளர் வைகோ நம்பிக்கை தெரிவித்துள்ளார்.

மே தின விடுமுறைக்காக குரல் கொடுத்தேன்

மே தினத்தை முன்னிட்டு மதிமுக பொதுச்செயலாளர் வைகோ எழும்பூரிலுள்ள மதிமுக தலைமை அலுவலகமான தாயகத்தில் மே தின கொடியேற்றி இனிப்பு வழங்கினார். அதன் பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர், "செய்தியாளர்கள், பத்திரிக்கையாளர் என அனைத்து தொழிலாளர் தோழர்களுக்கும் மதிமுக சார்பில் என்னுடைய மே தின வாழ்த்துகளை தெரிவித்து கொள்கிறேன்.

தமிழ்நாட்டில் 1967-இல் அண்ணா கோவை சிதம்பர பூங்காவில் மே தினத்தை கொண்டாடி அரசு விடுமுறை என அறிவித்தார். ஒன்றிய அரசு மே தினத்தை விடுமுறையாக அறிவிக்க வேண்டும் என்று நான் நாடாளுமன்றத்தில் குரல் எழுப்பினேன். அதைத்தொடர்ந்து அப்போது அமைச்சராக இருந்த ராம் விலாஸ் பஸ்வான் இரு அவைகளிலும் விடுமுறை விடப்படும் என அன்றைய தினமே அறிவித்தார்.

தொழிலாளர்களை நசுக்கும் பாஜக அரசு

மோடி அரசு தொழிலாளர்களை நசுக்கி முதலாளிகளுக்கு ஆதரவாக செயல்படுகிறது. தொழிலாளர்கள் நாடு முழுவதும் உரிமைக்காக போராடுகிறார்கள். நாங்களும் அவர்களுக்காக இணைந்து போராடுவோம். தொழிலாளர்களுக்கு விரோதமான எந்த நடவடிக்கைக்களையும் ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டோம். அதை எதிர்த்து போராடும் முதல் இயக்கமாக மதிமுக இருக்கும்.

மே தின விழாவில் பங்கேற்ற வைகோ (ETV Bharat Tamil Nadu)

திமுக மீண்டும் ஆட்சி அமைக்கும்

தேர்தலுக்கு பிந்தைய கருத்துக்கணிப்பு குறித்து பல்வேறு விதமான தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன. அதிகமான கருத்துக்கணிப்புக்கள் திமுக கூட்டணி மீண்டும் ஆட்சி அமைக்கும் என்று தெரிவித்துள்ளன. வாக்கு எண்ணும் போது அதன் உண்மைதன்மை தெரியவரும். என்னைப் பொறுத்த வரையில் மீண்டும் திமுக ஆட்சி அமைக்கும் என்று உறுதியாக நம்புகிறேன்.

மாற்றத்திற்காக நிறைய பேர் வாக்களித்துள்ளார்கள் என்று பத்திரிகையாளர்கள் கேள்விகளை முன்வைக்கிறீர்கள். அதற்கு என்னுடைய பதில் வாக்கு மே 4-ஆம் தேதி எண்ணும் போதுதான் தெரிய வரும் என்பதே. திமுக வெற்றி பெறும், இரண்டாவது முறையாக திமுக ஆட்சி அமைக்கும் என்பதே என்னுடைய கணிப்பாக உள்ளது. திமுக கூட்டணியும் அதிக இடங்களில் வெல்லும் என்று உறுதியாக நம்புகிறேன்" என்றார்.

முன்னதாக, வாக்குப்பதிவுக்கு பிறகு பல்வேறு நிறுவனங்கள் தமிழக தேர்தல் நிலவரம் தொடர்பாக கணிப்புக்களை வெளியிட்டுள்ளன. அதில் அதிகப்படியான நிறுவனங்கள் திமுக கூட்டணி மீண்டும் ஆட்சி அமைக்கும் என்றும், சில நிறுவனங்கள் அதிமுக வெல்லும் எனவும், ஒரு நிறுவனம் தவெக ஆட்சி அமைக்கும் எனவும் தங்களின் கருத்து கணிப்புக்களை வெளியிட்டிருந்தன.

