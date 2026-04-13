சாத்தான்குளம் குற்றவாளிகளை காப்பாற்ற முயன்றவர் இபிஎஸ்: மு.க. ஸ்டாலின் பகிரங்க குற்றச்சாட்டு
Published : April 13, 2026 at 1:32 PM IST
தூத்துக்குடி: சாத்தான்குளம் தந்தை - மகன் கொலை வழக்கு குற்றவாளிகளை எடப்பாடி பழனிசாமி காப்பாற்ற முயன்றார் என முதலமைச்சர் மு.க. ஸ்டாலின் குற்றம்சாட்டினார்.
2026 தமிழ்நாடு சட்டமன்ற தேர்தலை முன்னிட்டு தூத்துக்குடி மாவட்டம் சங்கரப்பேரி பகுதியில் மதச்சார்பற்ற முற்போக்குக் கூட்டணி சார்பில் பொதுக்கூட்டம் நேற்று (ஏப்ரல் 12) நடைபெற்றது. இதில், திமுக தலைவரும், தமிழக முதலமைச்சருமான மு.க. ஸ்டாலின், தூத்துக்குடி எம்.பி. கனிமொழி உள்ளிட்ட பலர் கலந்து கொண்டனர்.
பின்னர், திமுக - காங்கிரஸ் கூட்டணி வேட்பாளர்களை ஆதரித்து அவர்கள் தேர்தல் பிரச்சாரம் செய்தனர். முதலமைச்சர் மு.க. ஸ்டாலின் பேசுகையில், "2026 தமிழக சட்டமன்றத் தேர்தலில் திமுகவின் தேர்தல் அறிக்கைதான் சூப்பர் ஸ்டார்.
அதில் இடம்பெற்றுள்ள 8 ஆயிரம் ரூபாய் கூப்பன் திட்டத்தின் மூலம், பெண்கள் தங்களுக்கு தேவையான வாஷிங் மெஷின், பிரிட்ஜ் அல்லது டிவி போன்றவற்றை வாங்கிக்கொள்ள முடியும். சொன்னதை செய்வோம், செய்வதை சொல்வோம் என கருணாநிதி வழியில் இந்த வாக்குறுதிகள் நிறைவேற்றப்படும்" என ஸ்டாலின் தெரிவித்தார்.
தொடர்ந்து பேசிய அவர், "கடந்த 5 ஆண்டுகளில் நேரிட்ட இயற்கை சீற்றங்கள், வெள்ள பாதிப்புகளின் போது ஒன்றிய அரசின் நிதி உதவி இல்லாமலேயே 666 கோடி ரூபாய் நிவாரண உதவி வழங்கப்பட்டது.
தூத்துக்குடி எம்.பி. கனிமொழி, தூத்துக்குடி மக்களின் நலனுக்கான திட்டங்களை அதிகாரிகளிடம் கனிவாக பேசி பெறுவதில் வல்லவர். அவர் தூத்துக்குடியின் மகளாக செயல்பட்டதால்தான், பின்தங்கியிருந்த தூத்துக்குடி இன்று தென்னகத்தின் மின்வாகன தலைநகராக மாறியுள்ளது.
ஸ்டெர்லைட் துப்பாக்கிச் சூடு சம்பவத்தில் 13 பேர் உயிரிழந்ததை டிவியை பார்த்துதான் தெரிந்து கொண்டேன் என கூறியவர்தான் எடப்பாடி பழனிசாமி. அவரது பொய்கள், அருணா ஜெகதீசன் ஆணைய அறிக்கையின் மூலம் அம்பலமாகியுள்ளது.
சாத்தான்குளம் தந்தை - மகன் கொலை வழக்கிலும் குற்றவாளிகளை அவர் காப்பாற்ற முயன்றார். சசிகலாவின் காலில் விழுந்து பதவி பெற்று, பின் டெல்லியின் ஆணைக்கு கட்டுப்பட்டு தமிழக நலன்களை அடகு வைத்தவர் எடப்பாடி பழனிசாமி.
மத்தியில் திமுக அங்கம் வகித்த ஐக்கிய முற்போக்குக் கூட்டணி ஆட்சியில் இருந்தபோது, தமிழகத்திற்கு செம்மொழித் தகுதி, மெட்ரோ ரயில் திட்டங்கள் கொண்டு வரப்பட்டன. அத்துடன், தமிழகம் முழுவதும் உள்ள தேசிய நெடுஞ்சாலை மேம்பாலங்கள் திமுகவின் முயற்சியால் கொண்டு வரப்பட்டவை.
ஆனால், அதிமுக-பாஜக கூட்டணியால் தமிழகத்திற்கு எந்தப் பயனும் கிடைக்கவில்லை. தமிழ்நாட்டின் வளர்ச்சி தொடர வேண்டுமெனில் திமுக கூட்டணிக்கு வாக்களிக்க வேண்டும். டெல்லியா? தமிழ்நாடா? என்ற போராட்டத்தில் தமிழ்நாடு வெற்றி பெற வேண்டும்" என்றார்.