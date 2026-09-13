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இடைத்தேர்தலில் தவெக அரசுக்கு சரியான பாடத்தைப் புகட்ட வேண்டும் - உதயநிதி ஸ்டாலின்

தமிழ்நாட்டில் இன்று எங்கு பார்த்தாலும் மின்வெட்டு ஏற்படுவதாக எதிர்க்கட்சித் தலைவர் உதயநிதி ஸ்டாலின் குற்றம்சாட்டியுள்ளார்.

எதிர்க்கட்சித் தலைவர் உதயநிதி ஸ்டாலின்
எதிர்க்கட்சித் தலைவர் உதயநிதி ஸ்டாலின் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 13, 2026 at 5:37 PM IST

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சென்னை: இடைத்தேர்தலில் தவெக அரசுக்கு சரியான பாடத்தைப் புகட்ட வேண்டும் என எதிர்க்கட்சித் தலைவர் உதயநிதி ஸ்டாலின் தெரிவித்துள்ளார்.

சென்னை தெற்கு மாவட்டம், வேளச்சேரி பகுதி இளைஞரணி அமைப்பாளர் தினேஷ்- எலிசபெத் மிஷேல் ஆகியோரின் திருமண விழாவில் கலந்து கொண்ட திமுக இளைஞர் அணிச் செயலாளரும், எதிர்க்கட்சித் தலைவருமான உதயநிதி ஸ்டாலின் திருமணத்தை நடத்தி வைத்து மணமக்களுக்கு வாழ்த்துத் தெரிவித்தார்.

விழாவில் பேசிய உதயநிதி ஸ்டாலின், "வேளச்சேரி பகுதி இளைஞரணி அமைப்பாளர் சகோதரர் தினேஷ், சகோதரி எலிசபெத் மிஷேல் ஆகியோரின் திருமணத்தை, உங்கள் முன்னிலையில் நடத்தி வைப்பதில் மிகுந்த மகிழ்ச்சி அடைகின்றேன். இது நம்முடைய வீட்டுத் திருமணம் என்ற அந்த உரிமையுடன் நாம் அத்தனை பேரும், இந்தத் திருமண நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்டு மணமக்களை வாழ்த்தி இருக்கின்றோம்.

இன்றைக்கு நாம் ஒரு மிக மிக முக்கியமான ஒரு காலகட்டத்தில் அடியெடுத்து வைத்திருக்கிறோம். நம்முடைய திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் இன்னும் இரண்டு நாளில் முப்பெரும் விழாவைக் கொண்டாட இருக்கின்றது. 76-வது ஆண்டை நிறைவுச் செய்து, 77-வது ஆண்டில் அடியெடுத்து வைக்கப் போகிறது நம்முடைய திராவிட முன்னேற்றக் கழகம். இந்த 77 ஆண்டுகளில் நம்முடைய இயக்கம் எத்தனையோ வெற்றி, தோல்விகளை பார்த்திருக்கிறது. கடந்த 77 ஆண்டுகளாக மக்களோடு நிற்கின்ற இயக்கம்தான் நம்முடைய திராவிட முன்னேற்றக் கழகம். இன்னும் சொல்லப்போனால், கடந்த சட்டமன்றத் தேர்தலில் வெற்றி வாய்ப்பை நாம் இழந்திருக்கிறோம். ஆனால், இன்றைக்கும் ஒரு சிறப்பான எதிர்க்கட்சியாக, மக்களோடு நிற்கக்கூடிய ஒரு எதிர்க்கட்சியாக நாம் ஒவ்வொருவரும் இன்று செயல்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறோம்.

ஒவ்வொரு நாளும் இங்கு இருக்கக்கூடிய டம்மி ஆட்சியாளர்களால் மக்கள் பல்வேறு பிரச்சனைகளைச் சந்தித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள். ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு பிரச்சனை வந்து கொண்டிருக்கிறது. இன்று தமிழ்நாட்டில் எங்கு பார்த்தாலும் மின்வெட்டு. சட்டம்-ஒழுங்கு எப்படி இருக்கிறது என்று நான் உங்களுக்குச் சொல்லத் தேவையில்லை.

இந்த ஆட்சியில் அரிசி, பருப்பு என்று விலைவாசியும், அவற்றின் பற்றாக்குறையும் ஏறிக்கொண்டே இருக்கின்றன. ஆனால், இதைப் பற்றியெல்லாம் கேள்வி கேட்டால் இங்கு இருக்கக்கூடிய முதலமைச்சரால் பதில் சொல்ல முடியவில்லை. பதில் சொல்ல முடியாத காரணத்தால் நம் மீதும், திமுக மீதும், நம்முடைய தலைவர் மீதும், இன்று பல்வேறு அவதூறுகளை ஒவ்வொரு நாளும் கிளப்பிக் கொண்டிருக்கின்றனர்.

தமிழ்நாட்டினுடைய வரலாற்றிலேயே இப்படியொரு அநாகரிகமான, இப்படியொரு டம்மி முதலமைச்சரை நாம் பார்த்ததே கிடையாது. வரலாற்றிலேயே இதுதான் முதல்முறை. ஆட்சிக்கு வரும்போது பல்வேறு வாக்குறுதிகளை சொல்லி ஆட்சிக்கு வந்தனர். இந்த நான்கு மாதத்தில் ஏதாவது ஒரு திட்டத்தை நிறைவேற்றி இருக்கிறார்களா? என்று பார்த்தால் எதுவும் கிடையாது. நாம் கொண்டு வந்த, நம்முடைய தலைவர் மு.க.ஸ்டாலின் முதலமைச்சராக இருக்கும்போது நம்முடைய திராவிட மாடல் அரசு கொண்டு வந்த திட்டங்களை எல்லாம், பெயரை மாற்றி இன்று இந்த அரசு செயல்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறது.

இந்த ஆட்சியாளர்களின் வீழ்ச்சிக்கு இந்த இடைத்தேர்தல் வெற்றி, ஒரு தொடக்கமாக இருக்க வேண்டும். அதற்கு நாம் அந்த உறுதிமொழியை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும். இந்த இடைத்தேர்தலில், இங்கு இருக்கக்கூடிய ஆட்சியாளர்களுக்கு, இந்த டம்மி முதலமைச்சருக்கு நாம் அத்தனை பேரும் சேர்ந்து ஒரு சரியான பாடத்தைப் புகட்ட வேண்டும்.

இந்த நேரத்தில் மணமக்களுக்கு ஒரு சிறிய வேண்டுகோள். ஒருவரை ஒருவர் புரிந்து நல்ல நண்பர்களாக நடந்துக் கொள்ளுங்கள். சுயமரியாதையுடன் விட்டுக்கொடுக்காமல் இணைந்து வாழுங்கள். உங்களுக்குப் பிறக்கின்ற குழந்தைகளுக்கு அது ஆண் குழந்தையாக இருந்தாலும் சரி, பெண் குழந்தையாக இருந்தாலும் சரி, ஒரு அழகான தமிழ்ப்பெயரைச் சூட்டிக்கொள்ள வேண்டும்" எனத் தெரிவித்துள்ளார்.

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TAGGED:

உதயநிதி ஸ்டாலின்
திமுக நிர்வாகியின் திருமண விழா
DMK PARTY
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UDHAYANIDHI STALIN

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