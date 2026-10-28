SIR-ஐ ரத்து செய்து வாக்குச்சீட்டு முறையை மீண்டும் கொண்டு வர வேண்டும் - குடியரசுத் தலைவருக்கு ஸ்டாலின் கடிதம்
தலைமைத் தேர்தல் ஆணையர் ஞானேஷ் குமாரைப் பதவி நீக்கம் செய்ய நாடாளுமன்றம் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் எனவும் மு.க.ஸ்டாலின் வலியுறுத்தியுள்ளார்.
Published : October 28, 2026 at 5:17 PM IST
சென்னை: நாடு முழுவதும் SIR நடவடிக்கையை ரத்து செய்து மீண்டும் வாக்குச்சீட்டு முறையை கொண்டுவர வேண்டும் என குடியரசுத் தலைவர் திரௌபதி முர்முவுக்கு, திமுக தலைவர் ஸ்டாலின் கடிதம் அளித்துள்ளார்.
திராவிட முன்னேற்றக் கழகத் தலைவர் மு.க.ஸ்டாலின், தலைமைத் தேர்தல் ஆணையர் ஞானேஷ் குமாரின் செயல்பாடுகள், வாக்காளர் பட்டியல் சிறப்புத் தீவிர திருத்த நடவடிக்கை (Special Intensive Revision – SIR), தேர்தல் ஆணையத்தின் முடிவெடுக்கும் நடைமுறைகள் மற்றும் வாக்காளர் பட்டியல் தொடர்பான தொழில்நுட்பக் கட்டமைப்பு ஆகியவை குறித்துக் குடியரசுத் தலைவர் திரௌபதி முர்மு அவர்களுக்கு விரிவான மனுவை அனுப்பியுள்ளார்.
"தேர்தல் ஆணையம் தனிநபரின் அதிகாரத்திற்கு உட்பட்ட அமைப்பல்ல"
அதில், "அரசியலமைப்புச் சட்டத்தின் பிரிவு 324, தேர்தல் ஆணையத்திற்கு வாக்காளர் பட்டியல் தயாரிப்பு மற்றும் தேர்தல் நடத்துதல் தொடர்பான மேற்பார்வை, வழிகாட்டுதல், கட்டுப்பாட்டு அதிகாரங்களை வழங்குகிறது. 326-ஆவது பிரிவு வயதுவந்தோருக்கான வாக்குரிமையின் அடிப்படையில் தேர்தல் நடைபெறுவதை உறுதிசெய்கிறது. தேர்தல் ஆணையம் என்பது தலைமைத் தேர்தல் ஆணையர் ஒருவரின் தனிப்பட்ட அமைப்பல்ல; மூன்று உறுப்பினர்களைக் கொண்ட அரசியலமைப்புச் சட்டப்படியான அமைப்பாகும்.
2023-ஆம் ஆண்டு தலைமைத் தேர்தல் ஆணையர் மற்றும் பிற தேர்தல் ஆணையர்கள் தொடர்பான சட்டத்தின் 18-ஆவது பிரிவின்படி, ஆணையத்தின் நடவடிக்கைகள் இயன்றவரை ஒருமித்த கருத்திலும், கருத்து வேறுபாடு ஏற்படும்போது பெரும்பான்மை உறுப்பினர்களின் கருத்தின்படியும் அமைய வேண்டும்.
"SIR நடவடிக்கையை ஆரம்பத்திலிருந்தே எதிர்த்த தி.மு.க"
2025 ஜூலை மாதத்தில் பீகாரில் SIR நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டபோதே தி.மு.க. அதனை எதிர்த்தது. 27-10-2025 அன்று தமிழ்நாடு உள்ளிட்ட 12 மாநிலங்களுக்கு SIR விரிவுபடுத்தப்பட்டபோது, வடகிழக்குப் பருவமழை மற்றும் பண்டிகைக் காலத்தில் இந்நடவடிக்கையை மேற்கொள்வது சாத்தியமற்றது என்றும், இதனால் தகுதியான வாக்காளர்கள் பாதிக்கப்படுவார்கள் என்று தி.மு.க. எதிர்த்தது.
02-11-2025 அன்று சென்னையில் அனைத்துக் கட்சிக் கூட்டம் நடத்தப்பட்டு உச்சநீதிமன்றத்தை நாடத் தீர்மானிக்கப்பட்டது. 11-11-2025 அன்று மதச்சார்பற்ற முற்போக்குக் கூட்டணி சார்பில் மாநிலம் தழுவிய கண்டன ஆர்ப்பாட்டம் நடைபெற்றது. நாடாளுமன்றத்தின் இரு அவைகளிலும் கழக உறுப்பினர்கள் இதற்கு எதிர்ப்புத் தெரிவித்தனர்.
"தமிழ்நாட்டில் வாக்காளர் பட்டியலில் ஏற்பட்ட எண்ணிக்கை மாற்றம்"
SIR-க்கு முந்தைய பட்டியலில் 6,41,14,587 பேர் இருந்த நிலையில், வரைவு வாக்காளர் பட்டியலில் 5,43,76,755 பேர் மட்டுமே இருந்தனர். சுமார் 97,37,832 (15.19%) பேர் நீக்கப்பட்டனர். இறுதி வாக்காளர் பட்டியலில் 5,67,07,380 வாக்காளர் பெயர் இடம் பெற்றிருந்தனர்.
SIR-க்குப் பிந்தைய வரைவுப் பட்டியலில் முந்தைய பட்டியலைவிட 97,37,832 வாக்காளர்கள் குறைவாக இருந்தனர். திருத்த மேல்முறையீட்டு நடைமுறைகளுக்குப் பிறகும் இறுதிப் பட்டியலில் 74,07,207 பேர் குறைவாக இருந்தனர். 234 தொகுதிகளிலும் சராசரியாகத் தொகுதிக்கு சுமார் 31,655 பேர் நீக்கப்பட்டனர்.
பல தேர்தல்களில் வாக்களித்த நீண்டகாலக் குடியிருப்பாளர்கள் ‘முகவரியில் இல்லை’ அல்லது ‘இடம்பெயர்ந்தவர்’ எனக் குறிக்கப்பட்டு, தனிப்பட்ட அறிவிப்பும் விசாரணை வாய்ப்பும் வழங்கப்படாமல் பெயர்கள் நீக்கப்பட்டனர்.
வாக்காளர் பட்டியல் மாற்றங்களுக்கும் 2026 தேர்தல் முடிவுகளுக்கும் தொடர்பா?
23-04-2026 அன்று நடைபெற்ற தமிழ்நாடு சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள் 04-05-2026 அன்று அறிவிக்கப்பட்டன. தொகுதிவாரி வாக்காளர் நீக்கங்களையும், தேர்தல் முடிவுகளையும் ஒப்பிட்டு தி இந்து பிசினஸ்லைன் செய்தி வெளியிட்டது.
20 ஆயிரத்துக்கும் குறைவான நீக்கங்கள் ஏற்பட்ட 99 தொகுதிகளில் த.வெ.க. 24 இடங்களிலும், தி.மு.க. 27 இடங்களிலும் வென்றதாகவும், 30 ஆயிரத்துக்கும் அதிகமான நீக்கங்கள் ஏற்பட்ட 69 தொகுதிகளில் த.வெ.க. 52 இடங்களிலும், தி.மு.க. 11 இடங்களிலும் வென்றதாகவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
80 ஆயிரத்துக்கும் அதிகமான நீக்கங்கள் ஏற்பட்ட 10 தொகுதிகளிலும் த.வெ.க. வென்றதாகக் குறிப்பிடுகிறது. 2021-இல் தி.மு.க. வென்ற தொகுதிகளில் சராசரியாக 31 ஆயிரம் பெயர்களும், அ.தி.மு.க. வென்ற தொகுதிகளில் சுமார் 27 ஆயிரம் பெயர்களும் நீக்கப்பட்டதாகக் கூறி, இந்த மாற்றங்கள் தேர்தல் முடிவுகளைப் பாதித்திருக்கக்கூடும் என அதில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
திருப்பத்தூரில் தி.மு.க. வேட்பாளர் திரு. கே.ஆர். பெரியகருப்பன் ஒரு வாக்கு வித்தியாசத்தில் தோல்வியடைந்தார். கன்னியாகுமரி, போளூர், திருக்கோவிலூர், பரமத்தி வேலூர் தொகுதிகளில் முறையே 214, 227, 285, 308 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் முடிவுகள் அமைந்திருந்தது.
கொளத்தூரில் 2021 தேர்தலில், தான் 1,05,522 வாக்குகள் பெற்று 70,384 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் வென்றதாகவும், அ.தி.மு.க. வேட்பாளர் திரு. எம். ஆதிராஜாராம் 35,138 வாக்குகள் பெற்றார்.
அப்போது 2,84,056 வாக்காளர்கள் இருந்த தொகுதியில் 2025 டிசம்பருக்குள் சுமார் 1,03,812 பெயர்கள் நீக்கப்பட்டனர். 2026-இல் தான் 74,202 வாக்குகளும், வெற்றிபெற்ற த.வெ.க. வேட்பாளர் 82,997 வாக்குகளும் பெற்றார். இருவருக்குமான வித்தியாசம் 8,795 வாக்குகள். எனவே, தனது வெற்றியைத் தடுக்கும் வகையில் கொளத்தூர் தொகுதியில் பெருவாரியான அளவில் வாக்காளர்கள் நீக்கப்பட்டுள்ளனர்.
"இரண்டு தேர்தல் ஆணையர்கள் பதிவு செய்த 14 ஆட்சேபனைகள்"
23-09-2026 அன்று தி இந்தியன் எக்ஸ்பிரஸ் வெளியிட்ட புலனாய்வுச் செய்தியை மேற்கோள்காட்டி, தேர்தல் ஆணையர்களான டாக்டர் சுக்பீர் சிங் சந்து மற்றும் டாக்டர் விவேக் ஜோஷி ஆகியோர் 2025 அக்டோபர் முதல் 2026 ஆகஸ்ட் வரையிலான காலத்தில் குறைந்தது 14 சந்தர்ப்பங்களில் எழுத்துப்பூர்வ ஆட்சேபனைகளைப் பதிவு செய்தாக செய்திகள் வெளியாகியுள்ளது.
தேர்தல் ஆணையத்தின் ஒப்புதலின்றி அதன் பெயரில் உத்தரவுகள் வெளியிடப்பட்டதாகவும், புதிய தகவல் தொழில்நுட்பத் தொகுதிகள், இணையவழி தளங்கள், வெளிநாட்டுப் பயண அனுமதிகள், கூட்ட நிகழ்ச்சி நிரல்கள், வாக்காளர் பட்டியல் தரவுகளின் மையப்படுத்தல், படிவம் 6 மாற்றங்கள், மேற்கு வங்க மேல்முறையீடுகள் உள்ளிட்டவை குறித்து ஆட்சேபனைகள் எழுந்ததாகவும் செய்திகள் வெளியாகின.
"நாடாளுமன்ற நடவடிக்கை மற்றும் உச்சநீதிமன்ற வழக்குகள்"
தற்போது பொதுவெளியில் வெளியாகியுள்ள ஆதாரங்களின் அடிப்படையில், அரசியலமைப்புச் சட்டத்தின் 324(5)-ஆவது பிரிவை, 124(4)-ஆவது பிரிவுடனும், 2023-ஆம் ஆண்டுச் சட்டத்தின் 11-ஆவது பிரிவுடனும் இணைத்துப் படிப்பதன் அடிப்படையில், தலைமைத் தேர்தல் ஆணையருக்கு எதிராகத் தேவையான நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்வது குறித்துப் பரிசீலிக்குமாறு நாடாளுமன்றத்தின் இரு அவைகளுக்கும் குடியரசுத் தலைவர் செய்தி அனுப்பலாம்.
அரசியலமைப்புச் சட்டத்தின் 324(2)-ஆவது பிரிவின்படி, தலைமைத் தேர்தல் ஆணையரை நியமிக்கும் அதிகாரம் குடியரசுத் தலைவருக்கு உள்ளதையும், அரசியலமைப்புச் சட்டத்தைக் காக்கும் கடமையை நிறைவேற்றுவதற்கு, தற்போதைய சூழலைவிட மிக அவசியமான ஒரு தருணம் வேறெதுவும் இருக்க முடியாது.
"குடியரசுத் தலைவரிடம் முன்வைக்கப்பட்ட ஒன்பது கோரிக்கைகள்"
1. அரசியலமைப்பின் 86(2)-ஆவது உறுப்பின்படி நாடாளுமன்றத்தின் இரு அவைகளுக்கும் செய்தி அனுப்பி, தலைமைத் தேர்தல் ஆணையர் ஞானேஷ் குமாருக்கு எதிரான மனுவிலும் பொதுவெளியிலும் உள்ள குற்றச்சாட்டுகளைப் பரிசீலித்து, அரசியலமைப்பின் 324(5)-ஆவது உறுப்பு, 124(4)-ஆவது உறுப்பு மற்றும் 2023-ஆம் ஆண்டு சட்டத்தின் 11-ஆவது பிரிவின்படி பதவிநீக்க நடவடிக்கை மேற்கொள்ள வலியுறுத்த வேண்டும்.
2. அரசியலமைப்பின் 78-ஆவது உறுப்பின்படி பிரதமரிடமிருந்து தகவல்களைப் பெற்று, இந்த நாடாளுமன்ற நடவடிக்கை முடிவடையும் வரை தலைமைத் தேர்தல் ஆணையர் தனிப்பட்ட முறையில் ஆணையத்தின் அதிகாரங்களைப் பயன்படுத்தாதிருப்பதையும், ஒவ்வொரு முடிவும் 2023-ஆம் ஆண்டு சட்டத்தின் 18-ஆவது பிரிவின்படி கூட்டு முடிவாக எடுக்கப்பட்டு அதன் கூட்டக் குறிப்புகள் பதிவு செய்யப்படுவதையும் உறுதிசெய்ய வேண்டும்.
3. 2025 SIR நடவடிக்கையின்போது தமிழ்நாட்டின் வரைவுப் பட்டியலில் இடம்பெறாமல் போன 97,37,832 வாக்காளர்களின் பெயர் நீக்கங்களின் சட்டப்பூர்வத்தன்மை, 23-02-2026 இறுதிப் பட்டியல் மற்றும் 2026 சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகளின் மீதான தாக்கம் ஆகியவை குறித்து அரசியலமைப்பின் 143-ஆவது உறுப்பின்படி உச்சநீதிமன்றத்தின் ஆலோசனைக் கருத்தைப் பெற வேண்டும்.
4. தமிழ்நாட்டில் 2026 சட்டமன்றத் தேர்தலுக்குப் பயன்படுத்தப்பட்ட SIR அடிப்படையிலான வாக்காளர் பட்டியலை எதிர்காலத் தேர்தல்கள் மற்றும் இடைத்தேர்தல்களில் பயன்படுத்த வேண்டாம் என்று தேர்தல் ஆணையத்திற்கு அறிவுறுத்தி, SIR-க்கு முந்தைய பட்டியலை மீண்டும் அடிப்படையாகக் கொண்டு சட்டப்படி திருத்தம் மேற்கொள்ள வேண்டும்.
5. அனைத்து மாநிலங்களிலும் SIR நடவடிக்கையை முழுமையாக ரத்து செய்து, மக்கள் பிரதிநிதித்துவச் சட்டம், 1950 மற்றும் வாக்காளர் பதிவு விதிகள், 1960 ஆகியவற்றின்படி உரிய கால அவகாசம், தனிப்பட்ட அறிவிப்பு, விசாரணை வாய்ப்பு வழங்கி வாக்காளர் பட்டியல் திருத்தம் மேற்கொள்ள வேண்டும்.
6. ECINET, ERONET தொழில்நுட்பக் கட்டமைப்புகள் மற்றும் வாக்காளர் பட்டியல் மாற்றங்கள் குறித்து தேர்தல் ஆணையத்திற்கு வெளியிலுள்ள நிபுணர்களால் தடயவியல் ஆய்வு மேற்கொள்ள வேண்டும். மேற்கு வங்கம் உள்ளிட்ட மாநிலங்களில் மென்பொருள் கட்டுப்பாடுகள், பெயர்களை மீண்டும் சேர்ப்பதற்கான நடைமுறைகள் ஆகியவற்றை ஆய்வு செய்வதுடன், 24-06-2025 உத்தரவு தொடர்பான கோப்புகள், நிகழ்ச்சி நிரல்கள், கூட்டக் குறிப்புகள், ஆணையர்களின் ஆட்சேபனைகள் உள்ளிட்ட ஆவணங்களைப் பாதுகாக்க வேண்டும்.
7. தேர்தல் ஆணையத்தின் பெரும்பான்மை உறுப்பினர்களின் ஒப்புதலின்றி அதன் பெயரில் எடுக்கப்பட்ட முடிவுகள் 2023-ஆம் ஆண்டு சட்டத்தின் 18-ஆவது பிரிவின்படி செல்லத்தக்கவையா என்பது குறித்து அரசியலமைப்பின் 143-ஆவது உறுப்பின்படி உச்சநீதிமன்றத்தின் ஆலோசனைக் கருத்தைப் பெற வேண்டும்.
8. தேர்தல் நடைமுறையின் மீதான மக்களின் நம்பிக்கையை மீட்டெடுக்க, மின்னணு வாக்குப்பதிவு இயந்திரங்களுக்குப் பதிலாக வாக்குச்சீட்டு முறையை மீண்டும் கொண்டுவர வேண்டும்; அதுவரை மின்னணு வாக்குப்பதிவு இயந்திரங்கள் பயன்படுத்தப்படும் தேர்தல்களில் VVPAT ஒப்புகைச் சீட்டுகளை 100 விழுக்காடு எண்ணி ஒப்பிட்டுச் சரிபார்க்க வேண்டும்.
9. இந்தியக் குடிமக்கள் ஒவ்வொருவரின் வாக்குரிமையைப் பாதுகாக்கக் குடியரசுத் தலைவர் தமது அரசியலமைப்பு அதிகாரங்களுக்குட்பட்டு தேவையான பிற நடவடிக்கைகளையும் மேற்கொள்ள வேண்டும்.
"தேர்தல் ஆணையத்தின் மீதான நம்பிக்கையைப் பாதுகாக்க வேண்டும்"
இந்தியத் தேர்தல் ஆணையம் எழுபது ஆண்டுகளுக்கும் மேலாகப் பெற்றுள்ள நற்பெயர் எந்தவொரு தனிநபருக்கும் அல்ல; இந்திய மக்களுக்கே சொந்தமானது. ஆணையத்தின் முடிவுகள் தங்களுக்குத் தெரியாமல் எடுக்கப்பட்டதாக அதன் உறுப்பினர்களே பதிவு செய்திருக்கும் ஆட்சேபனைகளைச் சுட்டிக்காட்டி, தேர்தல் நிர்வாகம் ஆட்சியிலிருக்கும் அரசின் கட்டுப்பாட்டுக்கு வெளியே இருக்க வேண்டும் என்ற டாக்டர் அம்பேத்கர் அவர்களின் அரசியலமைப்புக் கொள்கையைப் பாதுகாக்க மாண்புமிகு குடியரசுத் தலைவர் அவர்கள் உரிய நடவடிக்கை மேற்கொள்ள வேண்டும்" என அதில் கோரப்பட்டுள்ளது.