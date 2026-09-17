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பாஜகவின் எந்தக் கொள்கைக்கும் உடன்படாதவர் திமுக தலைவர்; கே.என்.நேரு உறுதி

தற்போது தவெக கூட்டணியில் இருப்பவர்கள்தான் மறைமுகமாக பாஜக உடன் உறவில் உள்ளனர் என்றும் அவர் விமர்சித்துள்ளார்.

முன்னாள் அமைச்சர் கே.என்.நேரு
முன்னாள் அமைச்சர் கே.என்.நேரு (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 17, 2026 at 9:11 PM IST

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திருச்சி: பாஜகவின் எந்தக் கொள்கைக்கும் உடன்படாதவர் திமுக தலைவர் மு.க.ஸ்டாலின் என முன்னாள் அமைச்சர் கே.என்.நேரு கூறியுள்ளார்.

தந்தை பெரியாரின் பிறந்த நாளை முன்னிட்டு, திருச்சி மத்திய பேருந்து நிலையம் அருகே உள்ள பெரியார் சிலைக்கு முன்னாள் அமைச்சரும், திமுகவின் முதன்மைச் செயலாளருமான கே.என்.நேரு தலைமையில் மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்தப்பட்டது. இந்நிகழ்வில் திமுக நிர்வாகிகள் திரளாக கலந்து கொண்டனர்.

இதனைத் தொடர்ந்து கே.என்.நேரு செய்தியாளர்களைச் சந்தித்தார். அப்போது அவர், " முன்னாள் அமைச்சர் அன்பில் மகேஸ் வீட்டில் நேற்று நடத்தப்பட்ட சோதனை அரசியல் காழ்ப்புணர்ச்சி காரணமாகவே நடத்தப்பட்டுள்ளது. அவரிடமிருந்து செல்போன்கள் கைப்பற்றப்பட்டுள்ளன.

பாஜகவின் எந்தக் கொள்கைக்கும் திமுக உடன்படவில்லை. சமூக நீதி, சனாதனம், முஸ்லிம்கள் குடியுரிமைச் சட்டம், ஒரே நாடு ஒரே தேர்தல் உள்ளிட்ட எந்தத் திட்டங்களுக்கும் நாங்கள் உடன்படவில்லை. தற்போது தவெக கூட்டணியில் இருப்பவர்கள்தான் மறைமுகமாக பாஜக உடன் உறவில் உள்ளனர்.

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200 யூனிட் மின்சாரம் இலவசம் என்று கூறியிருக்கிறார்கள். ஆனால், முன்பு ஆயிரம் ரூபாய் மின் கட்டணம் செலுத்தியவர்கள் இப்போது ரூ. 5 ஆயிரம் முதல் ரூ. 7 ஆயிரம் ரூபாய் வரை செலுத்தி வருகின்றனர். கிராமப் பகுதிகள் உள்ளிட்ட அனைத்து இடங்களிலும் மின்வெட்டுப் பிரச்சனை உள்ளது. மும்முனை மின்சாரம் விவசாயத்திற்கு கிடைக்கவில்லை. இருமுனை மின்சாரத்தை வைத்து எப்படி விவசாயம் செய்வது? மின்வெட்டு காரணமாகப் பொதுமக்களே மறியல் செய்யும் நிலை ஏற்பட்டுள்ளது" என்றார்.

தொடர்ந்து பேசிய அவர், "கொளத்தூர் தொகுதியில் திமுக தலைவருக்கு மக்கள் பிச்சை போடவில்லை எனத் துரை வைகோ கூறியது குறித்த கேள்வி எழுப்பப்பட்டது.

இதற்கு பதிலளித்த அவர், "அவரைப் பற்றி பேச விரும்பவில்லை. சின்னப்பிள்ளை ரொம்ப அதிகமாகப் பேசுகிறார். எங்க அப்பா கோபக்காரர், கொஞ்ச நாள் பொறுங்கள், என்னால் கட்சி நடத்த முடியாது, நான் திமுக உடன் வந்து விடுகிறேன் எனக் கூறியவர் தான் துரை வைகோ. அவர் கடுமையாக பேசி வருகிறார். அப்படி பேசுவது நியாயம் இல்லை. சமூக வலைதளங்களில் அவர்களை பற்றி நிறைய வருகிறது. ஸ்டாலினை விட வயதில் சின்னவர், இவர் ஸ்டாலினைப் பற்றி பேசலாமா? ஸ்டாலின் பிறந்த காலத்தில் அவர் பிறந்திருக்ககூட மாட்டார்" என விமர்சித்தார்.

TAGGED:

பெரியார் பிறந்தநாள்
BJP
EX MINISTER KN NEHRU
KN NEHRU
DMK LEADER STALIN

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