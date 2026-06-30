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மு.க.ஸ்டாலின் லண்டன் பயணம்; இன்பன் உதயநிதியின் பட்டமளிப்பு விழாவில் பங்கேற்பு

திமுக இளைஞரணி தலைவர் உதயநிதி ஸ்டாலினின் மகனான இன்பன் உதயநிதியின் பட்டமளிப்பு விழாவில் பங்கேற்க மு.க.ஸ்டாலின் லண்டன் செல்வதாக தகவல் வெளியாகி உள்ளது.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : June 30, 2026 at 8:22 PM IST

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சென்னை: பரபரப்பான தமிழக அரசியல் சூழ்நிலைகளுக்கு இடையே திமுக தலைவர் மு.க.ஸ்டாலின் விரைவில் லண்டன் செல்ல இருப்பதாக தகவல் வெளியாகி உள்ளது.

நடைபெற்ற நடந்து முடிந்த சட்டமன்றத் தேர்தலில் தமிழக வெற்றிக் கழகம் தனிப்பெரும்பான்மை பெற்று, திமுக கூட்டணியில் இடம் பெற்றிருந்த கட்சிகளின் ஆதரவுடன் ஆட்சி அமைத்தது திமுக இரண்டாம் இடத்திற்கு தள்ளப்பட்டு, எதிர்க்கட்சி அந்தஸ்தைப் பெற்றுள்ளது.

ஆனால், இந்தத் தேர்தலில் யாரும் எதிர்பாராத வகையில் திமுக தலைவர் மு.க. ஸ்டாலின் தோல்வி அடைந்து, சட்டமன்றத்திற்கு வராத சூழல் ஏற்பட்டுள்ளது. தமிழக அரசியலில் யாரும் எதிர்பாராத பல்வேறு அரசியல் நகர்வுகள் தொடர்ச்சியாக ஏற்பட்டு வருகின்றன.

குறிப்பாக, அதிமுகவைச் சேர்ந்த ஆறு சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் ராஜினாமா செய்துள்ளனர். அதில் நான்கு சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் தமிழக வெற்றிக் கழகத்தில் இணைந்துள்ள நிலையில், சி. விஜயபாஸ்கர், எம்.ஆர். விஜயபாஸ்கர் ஆகியோர் நாளை மறுநாள் தமிழக வெற்றிக் கழகத்தில் இணைய உள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.

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தமிழகத்தில் சட்டம்-ஒழுங்கு பிரச்சனை, பாலியல் வன்கொடுமை சம்பவங்கள், பயிர் கடனை முழுமையாக தள்ளுபடி செய்ய வேண்டும் என விவசாயிகள் நடத்தி வரும் போராட்டம் உள்ளிட்டவை அடுத்தடுத்த நகர்வாக நடைபெற்று வருகின்றன.

அதேவேளையில், திமுக கூட்டணியில் இருந்த இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி, மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி, விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சி, இந்திய யூனியன் முஸ்லிம் லீக், மதிமுக, காங்கிரஸ் உள்ளிட்ட கட்சிகள் அனைத்தும் நாளைய தினம் தமிழக வெற்றிக் கழகம் ஏற்பாடு செய்துள்ள கூட்டத்தில் பங்கேற்க உள்ளன.

இதுபோன்ற பரபரப்பான அரசியல் சூழலில்தான் முன்னாள் முதல்வரும், திமுக தலைவருமான மு.க.ஸ்டாலின் வெளிநாட்டு பயணம் மேற்கொள்ள திட்டமிட்டுள்ளார்.

திமுக தலைவர் மு.க. ஸ்டாலின் ஜூலை 5-ஆம் தேதி லண்டன் பயணம் மேற்கொள்ள வாய்ப்புள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன. திமுக இளைஞரணி தலைவர் உதயநிதி ஸ்டாலினின் மகனான இன்பன் உதயநிதியின் பட்டமளிப்பு விழாவில் பங்கேற்க மு.க.ஸ்டாலின் லண்டன் செல்வதாக கூறப்படுகிறது.

இதற்காக ஜூலை 5ஆம் தேதி அதிகாலை லண்டன் புறப்பட்டு, ஜூலை 20-ஆம் தேதி அவர் சென்னை திரும்புவார் என தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.

மு.க.ஸ்டாலின் வெளிநாடு பயணம் சென்று வந்த பிறகு கட்சியில் பல்வேறு மாற்றங்கள் இருக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

TAGGED:

LONDON
M K STALIN
INBAN UDHAYANIDHI
திமுக தலைவர் மு க ஸ்டாலின்
DMK

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