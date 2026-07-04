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பேரனின் பட்டமளிப்பு விழா; லண்டன் பறந்த திமுக தலைவர் மு.க.ஸ்டாலின்

பேரன் இன்பநிதி லண்டன் பல்கலைக்கழகத்தில் பட்டம் பெறவுள்ள நிலையில், அவரின் பட்டமளிப்பு விழாவில் கலந்துகொள்ள மு.க.ஸ்டாலின் மற்றும் துர்கா ஸ்டாலின் லண்டனுக்கு புறப்பட்டனர்.

லண்டனுக்கு புறப்பட்டு சென்ற திமுக தலைவர் மு.க.ஸ்டாலின்
லண்டனுக்கு புறப்பட்டு சென்ற திமுக தலைவர் மு.க.ஸ்டாலின் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : July 4, 2026 at 1:32 PM IST

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சென்னை: தமிழ்நாடு முன்னாள் முதலமைச்சரும், திமுக தலைவருமான மு.க.ஸ்டாலின், இரண்டு வார கால பயணமாக இன்று காலை லண்டன் புறப்பட்டு சென்றார். பேரன் இன்பநிதி லண்டன் பல்கலைக்கழகத்தில் பட்டம் பெறவுள்ள நிலையில், அந்த விழாவில் பங்கேற்கவுள்ளார்.

எதிர்க்கட்சி தலைவர் உதயநிதி ஸ்டாலினின் மகனும், திமுக தலைவர் மு.க.ஸ்டாலினின் பேரனுமான இன்பநிதி, லண்டனில் உள்ள ஒரு பல்கலைக்கழகத்தில் உயர்கல்வி பயின்று வந்தார். தற்போது அவர் பட்டம் பெறவுள்ள நிலையில், அவரின் பட்டமளிப்பு விழாவில் கலந்துகொண்டு அவரை வாழ்த்துவதற்காக திமுக தலைவர் மு.க ஸ்டாலின் இன்று லண்டனுக்கு பயணம் மேற்கொண்டுள்ளார்.

சென்னை விமான நிலையத்தில் திமுக தலைவர் மு.க.ஸ்டாலினை தொண்டர்கள் வழியனுப்பி வைத்தனர்
சென்னை விமான நிலையத்தில் திமுக தலைவர் மு.க.ஸ்டாலினை தொண்டர்கள் வழியனுப்பி வைத்தனர் (ETV Bharat Tamil Nadu)

அதற்காக இன்று காலை 9.50 மணிக்கு சென்னை சர்வதேச விமான நிலையத்தில் இருந்து புறப்பட்ட அவர், துபாய் வழியாக லண்டனுக்கு செல்கிறார். அவருடன் மனைவி துர்கா ஸ்டாலினும் உடன் சென்றுள்ளார்.

அவரை எதிர்க்கட்சி தலைவர் உதயநிதி ஸ்டாலின், திமுக பொருளாளர் டி.ஆர்.பாலு, துணைப் பொதுச் செயலாளர் ஆ.ராசா, சேகர் பாபு உள்ளிட்ட முன்னாள் அமைச்சர்கள், திமுக கட்சி நிர்வாகிகள், கட்சித் தொண்டர்கள் உள்ளிட்டோர் வழி அனுப்பி வைத்தனர்.

தற்போது லண்டனுக்கு பயணம் மேற்கொண்டுள்ள மு.க.ஸ்டாலின், அங்கு சில நாட்கள் ஓய்வெடுத்து முக்கிய சுற்றுலாத் தலங்களுக்கு செல்ல உள்ளதாக கூறப்படுகிறது. அதன் பின்னர் ஜூன் 18-ஆம் தேதி மீண்டும் துபாய் வழியாக சென்னை திரும்புவார் எனக் கூறப்படுகிறது.

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வெளிநாட்டிற்கு புறப்படுவதற்கு முன்பு, அயலகத்தில் இருந்தாலும் அறிவாலயத்தில்தான் என் மனம் இருக்கும் என்று தனது சமூக வலைதள பக்கத்தில் பதிவிட்ட அவர், “நாங்க இருக்கோம். மீண்டும் வருவோம். இதுதான் அறிவாலயத்தில் நான் கேட்கும் உடன்பிறப்புகளின் குரல்.

திமுக தலைவர் மு.க.ஸ்டாலின்
திமுக தலைவர் மு.க.ஸ்டாலின் (ETV Bharat Tamil Nadu)

நாள்தோறும் அறிவாலயத்திற்கு வரும் நூற்றுக்கணக்கான உடன்பிறப்புகள் புது உற்சாகத்தையும் ஊக்கத்தையும் அளிக்கின்றனர். உடன்பிறப்புகளின் உணர்வுகளை உள்வாங்கி, திராவிட முன்னேற்றக் கழகத்தின் அடுத்த நூறாண்டுகளுக்கான பயணத்தைத் திட்டமிடும் பணிகளைத் தொடங்கியுள்ள நிலையில், இருவாரப் பயணமாக நாளை அயலகம் செல்கிறேன். அயலகத்தில் இருந்தாலும் அறிவாலயத்தில்தான் என் மனம் இருக்கும்” என பதிவிட்டுள்ளார்.

தமிழ்நாடு அரசியல் பரபரப்பாகக் காணப்படும் சூழலில், திமுக தலைவர் மு.க. ஸ்டாலினின் லண்டன் பயணம் அரசியல் வட்டாரத்தில் பேசு பொருளாக மாறியுள்ளது. மு.க.ஸ்டாலின் தமிழ்நாட்டிற்கு திரும்பும்போது, அவர் கட்சியை வலுப்படுத்த என்னென்ன நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ள உள்ளார் எனவும் அரசியல் பார்வையாளர்கள் எதிர்நோக்கி காத்திருக்கின்றனர்.

TAGGED:

DMK LEADER MK STALIN
INBANITHI GRADUATION CEREMONY
மு க ஸ்டாலின் லண்டன் பயணம்
லண்டனில் மு க ஸ்டாலின் ஓய்வு
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