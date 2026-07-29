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தமிழ்நாட்டின் சூப்பர் ஸ்பெஷாலிட்டி இடங்களைக் காற்றில் பறக்கவிட்ட த.வெ.க. அரசு - மு.க. ஸ்டாலின் கண்டனம்

அகில இந்திய கவுன்சிலிங்கின் இரண்டாம் சுற்று நடைபெறுவதற்கு முன்னரே, மாநிலக் கலந்தாய்வை அவசரமாக நடத்தி 151 இடங்கள் காலியாக உள்ளதாக அறிவித்தது திட்டமிட்டே செய்யப்பட்டதா என மு.க.ஸ்டாலின் கேள்வி

திமுக தலைவர் மு.க.ஸ்டாலின்
திமுக தலைவர் மு.க.ஸ்டாலின் (Etv Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : July 29, 2026 at 1:30 PM IST

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சென்னை: “151 மருத்துவ இடங்களை காற்றில் பறக்கவிட்ட த.வெ.க அரசு” என தி.மு.க தலைவர் மு.க. ஸ்டாலின் கடும் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளார்.

உச்ச நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டதை தொடர்ந்து தமிழ்நாட்டின் 151 மருத்துவ இடங்களை அகில இந்திய ஒதுக்கீட்டுக்கு தமிழ்நாடு அரசு ஒதுக்கியுள்ளது. இதற்கு மருத்துவர்கள் சங்கம் கடும் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளது.

இந்த வழக்கில் தமிழக அரசு சார்பாக மூத்த வழக்கறிஞர்களான அபிஷேக் சிங்வி, பிரசாந்த் சென் ஆகியோர் ஆஜராகவில்லை. இதனால் மருத்துவ இடங்களை ஒப்படைப்பதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவிக்க முடியாமல் போனதாக குற்றம்சாட்டியுள்ளது. மேலும், மருத்துவ இடங்கள் பறிபோனதால் மாணவர்களின் வாய்ப்புகளும் பறிபோனதாக மருத்துவர்கள் சங்கம் தெரிவித்துள்ளது.

இந்த நிலையில், முன்னாள் முதலமைச்சரும், திமுக தலைவருமான மு.க.ஸ்டாலின் வெளியிட்டுள்ள எக்ஸ் தள பதிவில், “ஆறாண்டுகளுக்கு முன் இதே நாளில், இந்தியா முழுவதும் உள்ள இதர பிற்படுத்தப்பட்ட மாணவர்களுக்கு 27% இடஒதுக்கீட்டைத் தி.மு.க. போராடிப் பெற்றுத் தந்தது. ஆனால் இன்றோ, மருத்துவப் படிப்பில் தமிழ்நாட்டின் இடங்களை இழக்கும் செய்தி வந்திருக்கிறது.

தமிழ்நாட்டின் சூப்பர் ஸ்பெஷாலிட்டி இடங்களைக் காற்றில் பறக்கவிட்ட த.வெ.க. அரசு; உச்ச நீதிமன்றத்தில் வாய்பொத்தி நின்ற தமிழ்நாடு அரசு வழக்கறிஞர்கள் என பதிவிட்டுள்ள அவர், சில கேள்விகளை முன் வைத்துள்ளார்.

  • தமிழ்நாடு அரசு நியமித்த மூத்த வழக்கறிஞர்கள் ஏன் ஆஜராகவில்லை?
  • மிகுந்த முக்கியத்துவம் கொண்ட இந்த வழக்கில் தொடக்கம் முதல் அலட்சியம் ஏன்? மூத்த வழக்கறிஞரை நியமிப்பதில் கூட ஏன் தாமதம்.
  • நியாயம் நம் பக்கம் இருந்தும் நீதிமன்றத்தில் எந்த வலுவான வாதங்களையும் எடுத்து வைக்காமல் 'சரண்டர்' ஆனதன் பின்னணி என்ன?
  • அகில இந்திய கவுன்சிலிங்கின் இரண்டாம் சுற்று நடைபெறுவதற்கு முன்னரே, மாநிலக் கலந்தாய்வை அவசரமாக நடத்தி 151 இடங்கள் காலியாக உள்ளதாக அறிவித்தது திட்டமிட்டே செய்யப்பட்டதா?
  • தமிழ்நாட்டுக்கான சூப்பர் ஸ்பெஷாலிட்டி இடங்கள் அகில இந்தியத் தொகுப்புக்கு மாற்றப்படுவதை எதிர்த்து, கடந்த சட்டமன்றக் கூட்டத்தொடரில் சிறப்புத் தீர்மானம் நிறைவேற்ற வலியுறுத்தியும் செய்யாதது ஏன்?
  • 29-05-2026 உச்ச நீதிமன்றத் தீர்ப்பை எதிர்த்து தமிழ்நாடு அரசு தாக்கல் செய்த மறுசீராய்வு மனு என்ன ஆனது?

இப்படி பல கேள்விகளை இதனால் பாதிக்கப்பட்டுள்ள அரசு மருத்துவர்கள் எழுப்புகிறார்கள்.

இதையும் படிங்க: உயர் மருத்துவ படிப்புகளில் நிரப்பப்படாத 151 இடங்கள்: உச்ச நீதிமன்றத்தின் உத்தரவு குறித்து அமைச்சர் அருண்ராஜ் பெருமிதம்

எதிர்காலத்தில் தமிழ்நாட்டில் தொண்டாற்ற இருந்த 151 உயர்சிறப்பு அரசு மருத்துவர்களை இழந்திருக்கிறோம். லட்சக்கணக்கான தமிழ்நாட்டு மக்களின் உயிர்ப்பிரச்சினை இது. த.வெ.க. அரசு இதில் உரிய விளக்கத்தை நம் அரசு மருத்துவர்களுக்கும் மக்களுக்கும் அளித்தாக வேண்டும்” என அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார்.

TAGGED:

MK STALIN
MEDICAL SEATS
திமுக தலைவர் ஸ்டாலின் கண்டனம்
தவெக அரசு
MK STALIN CONDEMNED TVK GOVERNMENT

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