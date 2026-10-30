முதல்வர் விஜய்க்கு அரசு நிர்வாகத்தில் போதிய கவனம் இல்லை - திமுக தலைவர் மு.க.ஸ்டாலின் விமர்சனம்
திரைப்படங்களில் கதாநாயகனாக இருந்த முதலமைச்சர், ஆட்சியிலும் அப்படி இருப்பார் என்று நினைத்த மக்கள் தற்போது ஏமாற்றத்தில் உள்ளனர் என மு.க.ஸ்டாலின் தெரிவித்துள்ளார்.
Published : October 30, 2026 at 3:21 PM IST
பசும்பொன்: முதலமைச்சர் விஜய்க்கு அரசு நிர்வாகத்தில் போதிய கவனம் இல்லை என திமுக தலைவர் மு.க.ஸ்டாலின் விமர்சித்துள்ளார்.
பசும்பொன் முத்துராமலிங்கத் தேவரின் 119-வது ஜெயந்தி விழா மற்றும் 64-வது குருபூஜை இன்று (அக்டோபர் 30) மாநிலம் முழுவதும் கொண்டாடப்படுகிறது. அந்த வகையில், ராமநாதபுரம் மாவட்டம் பசும்பொன்னில் உள்ள முத்துராமலிங்கத் தேவர் நினைவிடத்தில் முன்னாள் முதலமைச்சரும், திமுக தலைவருமான மு.க.ஸ்டாலின் மரியாதை செலுத்தினார்.
தேவரின் கருத்து இன்று மனதில் நிலைத்திருக்கிறது
பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர், “நேதாஜி சுபாஷ் சந்திரபோஸ் நடத்திய விடுதலைப் போராட்டத்திற்கு துனை நின்றவர் பசும்பொன் முத்துராமலிங்கத் தேவர். ஆங்கிலேய அரசின் பிற்படுத்தப்பட்ட மக்களுக்கு எதிரான சட்டங்களை எதிர்த்துப் போராடியவர். சட்டமன்ற உறுப்பினராகவும், நாடாளுமன்ற உறுப்பினராகவும் பணியாற்றிய அவரது நினைவிடத்தில் மரியாதை செலுத்தும் வாய்ப்பு கிடைத்ததைப் பெருமையாக கருதுகிறோம்.
திமுக ஆட்சிக் காலத்தில் பொதுமக்களின் வசதிக்காக பசும்பொன்னில் இரண்டு மண்டபங்கள் அமைக்கப்படும் என்று அறிவிக்கப்பட்டது. அதன் அடிப்படையில், 2024-ஆம் ஆண்டு பசும்பொன் முத்துராமலிங்கத் தேவர் அரங்கத்தை திறந்து வைத்தேன். கடந்த 2007-ஆம் ஆண்டு தேவரின் நூற்றாண்டு விழாவை அப்போதைய முதலமைச்சர் கருணாநிதி சிறப்பாகக் கொண்டாடினார்.
‘கோழையாக இருக்கக்கூடாது; போராடி வெற்றி பெற வேண்டும்’ என்ற தேவரின் கருத்து இன்றைக்கும் எனது மனதில் நிலைத்திருக்கிறது. அந்த வழியில் நாங்கள் தொடர்ந்து செயல்படுவோம் என்ற உறுதியை எடுத்துக்கொள்கிறோம்” என்றார்.
சொந்த புத்தியும் இல்லாமல், சொல் புத்தியும் இல்லாமல் சட்டம்-ஒழுங்கைச் சீரழித்துவிட்ட சோப்ளாங்கி த.வெ.க. அரசு! நாளை @DMKWomensWing நடத்தவுள்ள ஆர்ப்பாட்டம், தறிகெட்டு ஓடும் த.வெ.க. அரசுக்கான Wake-up call! முதலமைச்சரையும் தூங்கி வழியும் ஆட்சி நிர்வாகத்தையும் எழுப்ப முயற்சிப்போம்! ஆளத் தெரியாத அரசுக்குப் பாடம் புகட்டுவோம்! #TVKfails— M.K.Stalin (@mkstalin) October 30, 2026
முதலமைச்சர் விஜய்க்கு அரசு நிர்வாகத்தில் போதிய கவனம் இல்லை
தொடர்ந்து தமிழ்நாட்டின் தற்போதைய ஆட்சி குறித்து செய்தியாளர்கள் எழுப்பிய கேள்விக்குப் பதிலளித்த மு.க.ஸ்டாலின், “தற்போதைய ஆட்சியின் மீது அதிருப்தி தான் உள்ளது. விலைவாசி உயர்வு, சட்டம் ஒழுங்கு பிரச்சினைகள், பாலியல் குற்றங்கள், சிறைகளில் இருந்து கைதிகள் தப்பிச் செல்லும் சம்பவங்கள், பெண்கள் மற்றும் சிறுமிகள் பாதுகாப்பு தொடர்பான பிரச்சினைகள் எனப் பல்வேறு குற்றச்சாட்டுகள் உள்ளன.
முதலமைச்சர் விஜய், காலையில் அலுவலகத்திற்கு வந்து மாலையில் வீடு திரும்புவது போன்ற செயல்பாடுகளால் மட்டும் ஆட்சியை நடத்த முடியாது. திரைப்படங்களில் கதாநாயகனாக நடித்ததை நம்பி வாக்களித்த மக்கள், அவர் ஆட்சியிலும் கதாநாயகனைப் போல் செயல்படுவார் என எதிர்பார்த்தனர். ஆனால் தற்போது ஏமாற்றத்தில் இருக்கின்றனர். மேலும், தற்போதைய முதலமைச்சர் விஜய் அரசு நிர்வாகத்தில் போதிய கவனம் செலுத்தாமல் இருக்கிறார்” என்று கூறினார்.
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தொடர்ந்து, திமுகவினர் மீதான கைது நடவடிக்கைகள் மற்றும் விசாரணைகள் குறித்த செய்தியாளர்களின் கேள்விக்குப் பதிலளித்த மு.க.ஸ்டாலின், சட்டரீதியான நடவடிக்கைகளை நீதிமன்றத்தில் எதிர்கொண்டு வருவதாகத் தெரிவித்தார்.
சென்னை விமான நிலையத்தில் மு.க.ஸ்டாலின் பேட்டி
இதனிடையே, சென்னை திரும்பிய முன்னாள் முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின், விமான நிலையத்தில் செய்தியாளர்களுக்கு பேட்டி அளித்தார். அப்போது அவரிடம், தமிழகத்தில் நிலவக் கூடிய மின்வெட்டுப் பிரச்சனைக்கு கடந்த ஆட்சியாளர்கள் தான் காரணம் என அமைச்சர் விஸ்வநாதன் கூறியது குறித்து கேட்டதற்கு, "கண்ணை மூடிக் கொண்டால் உலகமே இருண்டு விட்டதாக பூனை நினைப்பது போல் பேசிக் கொண்டிருக்கிறார். ஒவ்வொருவரும் ஒவ்வொரு குறையை சொல்கிறார்கள். எதை நம்புவது என்று தெரியவில்லை" என்றார்.
ஆறு மாதங்கள் கூட தாங்காது என கூறினார்கள், ஆனால் தமிழக வெற்றிக் கழக அரசு ஐந்து ஆண்டுகள் நிறைவு செய்யும் என்றும் அமைச்சர் விஸ்வந்தான் கூறியது பற்றி கேட்ட போது, "போகப்போக பாருங்கள். எப்படி தாங்குகிறது என்று தெரியும்" என்று மு.க.ஸ்டாலின் பதில் அளித்தார்.
மேலும், முன்னாள் அமைச்சர்கள் மீது தொடர்ந்து வழக்குப்பதிவு செய்யப்பட்டு கைது நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்படுகிறது குறித்து கேட்ட போது, "இது முழுக்க முழுக்க பழிவாங்கும் நடவடிக்கை தான். இதைப் பற்றி நாங்கள் கவலைப்படவில்லை. சட்டரீதியாக இதை சந்திப்போம்" என அவர் பதில் அளித்தார்.