அன்பளிப்புகளை அறப்பரிசாக மாற்றிய மு.க.ஸ்டாலின்: 3 மாவட்ட நூலகங்களுக்கு 10,000 புத்தகங்கள்!
காஞ்சிபுரத்தை சேர்ந்த திமுக நிர்வாகி ஒருவரின் ஆண் குழந்தைக்கு ஆதவன் என பெயர் சூட்டி திமுக தலைவர் மகிழ்ந்தார்.
Published : November 5, 2026 at 7:58 PM IST
சென்னை: மூன்று மாவட்டங்களில் உள்ள நூலகங்களுக்கு தனக்கு பரிசாக வந்த 10,000 புத்தகங்களை திமுக தலைவர் மு.க.ஸ்டாலின் நன்கொடையாக வழங்கினார்.
சென்னை, தேனாம்பேட்டையில் உள்ள திமுக தலைமை அலுவலகமான அண்ணா அறிவாலயத்தில் திமுக சார்பில், அக் கட்சியின் தலைவர் மு.க.ஸ்டாலின் மூன்று மாவட்டங்களில் உள்ள நூலகங்களுக்காக 10,000 புத்தகங்களை நன்கொடையாக வழங்கினார்.
திருநெல்வேலி, தென்காசி மற்றும் திருவண்ணாமலை ஆகிய மாவட்டங்களைச் சேர்ந்த தனியார் நூலக அமைப்பைச் சேர்ந்தவர்கள் சமீபத்தில் திமுக தலைவர் மு.க.ஸ்டாலினை நேரில் சந்தித்து வைத்த கோரிக்கையின் அடிப்படையில் இந்த புத்தக நன்கொடையளிப்பு அரங்கேறியிருக்கிறது.
தற்போது நன்கொடையாக வழங்கப்பட்ட 10,000 புத்தகங்கள், திமுக தலைவர் மு.க.ஸ்டாலினை நேரில் சந்திக்க வந்தவர்கள் அன்பளிப்பாக வழங்கியவை. இதனை தங்கள் மாவட்டத்தில் உள்ள கல்லூரி மற்றும் நூலகங்களுக்கு வழங்க வேண்டும் என்றே நூலக அமைப்பினர் கோரிக்கை வைத்திருந்தனர்.
இதன் அடிப்படையிலேயே இன்று (நவம்பர் 5) திருநெல்வேலி மாவட்டம், பாளையங்கோட்டை தூய சவேரியார் கல்லூரி நூலகத்திற்கு 5,000 புத்தகங்களையும், தென்காசி மாவட்டம், வாசுதேவநல்லூர் ரஹ்மானிய கல்விக் கூடம் வாட் பயிற்சி நிலையத்திற்கு 3,000 புத்தகங்களையும், திருவண்ணாமலை மாவட்டம், செங்கம் வட்டம் அரசு கலைக்கல்லூரி நூலகத்திற்கு 2,000 புத்தகங்களையும் மு.க.ஸ்டாலின் நன்கொடையாக வழங்கினார்.
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இதனை தொடர்ந்து, காஞ்சிபுரத்தைச் சேர்ந்த தமிழ் பார்த்தசாரதி, ஸ்வேதா தம்பதியினர் புதிதாக பிறந்த தங்களின் ஆண் குழந்தையுடன் திமுக தலைவர் மு.க.ஸ்டாலினை நேரில் சந்திக்க அண்ணா அறிவாலயம் வந்திருந்தனர். அப்போது, தங்களின் குழந்தைக்கு பெயர் சூட்டும்படி அவர்கள் திமுக தலைவர் மு.க.ஸ்டாலினிடம் கேட்டுக் கொண்டதை அடுத்து, அந்த குழந்தைக்கு அவர் ஆதவன் என பெயர் சூட்டினார்.
முன்னதாக, புத்தகங்களைப் பெற்றுக் கொண்ட நூலக அமைப்பைச் சேர்ந்தவர்கள் கூறுகையில், "மாணவர்களின் வாசிப்பு பழக்கத்தை அதிகரிக்க வேண்டும். இதன் அடிப்படையிலேயே திமுக தலைவர் மு.க. ஸ்டாலின் புத்தகங்களை வழங்கியுள்ளார். புத்தக வாசிப்பு பழகத்தை அதிகரித்து நல்ல எதிர்காலத்தை மாணவ, மாணவிகள் உருவாக்கிக் கொள்ள வேண்டும்" என தெரிவித்தனர்.