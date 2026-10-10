'திமுகவிற்கு தோல்வியின் வெற்றி, தவெகவிற்கு வெற்றியின் தோல்வி' - மு.க.ஸ்டாலின் பேட்டி
சென்னை தலைமை செயலகம் தவெக அலுவலகம் போன்று தான் செயல்படுகிறது என்று மதுராந்தகம் தொகுதியில் திமுக வேட்பாளராக போட்டியிட்ட பரந்தாமன் தெரிவித்தார்.
Published : October 10, 2026 at 1:26 PM IST
சென்னை: இடைத்தேர்தல் முடிவு திமுகவிற்கு தோல்வியின் வெற்றி, தவெகவிற்கு வெற்றியின் தோல்வி என திமுக தலைவரும், முன்னாள் முதலமைச்சருமான மு.க.ஸ்டாலின் தெரிவித்துள்ளார்.
‘முரசொலி’ நாளிதழின் ஆசிரியரான முரசொலி செல்வத்தின் இரண்டாம் ஆண்டு நினைவு நாளை ஒட்டி சென்னை கோடம்பாக்கம் முரசொலி அலுவலகத்தில் உள்ள முரசொலி செல்வத்தின் திருவுருவ சிலைக்கும், அவரது திருவுருவப்படத்திற்கும் முன்னாள் முதலமைச்சரும், திமுக தலைவருமான மு.க. ஸ்டாலின் மலர் தூவி மரியாதை செலுத்தினார்.
இடைத்தேர்தல் முடிவு தவெகவிற்கு வெற்றியின் தோல்வி
இதனை தொடர்ந்து, முன்னாள் முதலமைச்சர் மு.க. ஸ்டாலின் செய்தியாளர்களை சந்தித்தார். அப்போது, தமிழ்நாட்டில் நடந்து முடிந்த மதுராந்தகம் மற்றும் தாராபுரம் தொகுதிகளுக்கான் இடைத்தேர்தல் முடிவுகள் குறித்து திமுக தலைவர் மு.க. ஸ்டாலினிடன் செய்தியாளர்கள் கேள்வி எழுப்பினர்.
அதற்கு பதிலளித்த மு.க.ஸ்டாலின், “இடைதேர்தல் முடிவுகள் குறித்து ஏற்கனவே அறிக்கை கொடுத்துவிட்டேன். அதுவே போதுமானதாக உள்ளது. தேர்தல் குறித்து ஒரே ஒரு வார்த்தையில் சொல்ல வேண்டுமென்றால், திமுகவை பொருத்தவரை தோல்வியின் வெற்றி, தவெகவை பொறுத்தவரை வெற்றியின் தோல்வி” என்று கூறினார்.
தவெக அலுவலகமாக உள்ள தலைமைச் செயலகம்
இதனைத் தொடர்ந்து, சென்னை தேனாம்பேட்டையில் உள்ள அண்ணா அறிவாலயத்தில் திமுக தலைவர் மு.க.ஸ்டாலினை, மதுராந்தகம் மற்றும் தாராபுரம் சட்டமன்ற தொகுதிகளில் திமுக சார்பாக போட்டியிட்ட வேட்பாளர்களான பரந்தாமன் மற்றும் சுகன்யா ஆகியார் சந்தித்தார்.
இதையடுத்து, செய்தியாளர்களை சந்தித்த மதுராந்தகம் தொகுதியில் திமுக சார்பில் போட்டியிட்ட பரந்தாமன், “திணிக்கப்பட்ட தேர்தல் நடந்து முடிந்து இருக்கிறது.
அரசியல் ஜனநாயகத்தில் திமுக வெற்றி பெற்றுள்ளது. அதிகார பலம் கொண்டு தவெக இந்த இடைத்தேர்தலை சந்தித்தது. திமுகவின் வாக்கு வங்கி வலிமையாக இருக்கிறது என உறுதி செய்துள்ளோம். கூட்டணி வைத்து நாங்கள் வெற்றி பெற்றதாக அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜூனா பேசினார். இந்த இடைத்தேர்தலில் எங்கள் வாக்கு வங்கியை அவர் தெரிந்து கொள்ளலாம்.
தலைமைச் செயலகத்தில் முதலமைச்சர் அறைக்கு சென்று அமைச்சர்கள் செய்கை செய்து, தேர்தல் வெற்றியை கொண்டாடுகின்றனர். இது தவறான முன் உதாரணம். இது அரசியல் முதிர்ச்சி அற்ற செயல். ஜனநாயக நாட்டில் கடமை செய்ய வேண்டும். வெற்றி தோல்வியை திமுக பார்ப்பதில்லை, இந்த தேர்தலில் எங்களுக்கு வாக்களித்தவர்களுக்கு நன்றி தெரிவிக்க இருக்கிறோம்.
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தவெக ஆட்சியில் விலைவாசி உயர்வு, சட்டம் ஒழுங்கு பிரச்சனை என அனைத்தும் இருக்கிறது. மக்களுக்காக தொடர்ந்து போராடுவோம்.
கம்யூனிஸ்ட் கட்சியில் இருக்கும் மூத்த தலைவர்களே தவெக பணம் கொடுத்தார்கள் என பேசி இருக்கிறார்கள். இதை வைகோ பார்க்க வேண்டும். போன இடத்திற்கு வைகோ விசுவாசமாக இருக்கிறார்.
தலைமைச் செயலகம், தவெக அலுவலகம் போன்று தான் செயல்படுகிறது. அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜூனா அரசியல் நோக்கத்திற்காக பேட்டி கொடுக்கிறார். இன்னும் 15 இடத்தில் தேர்தல் வரும் என ஆதவ் அர்ஜூனா எப்படி பேசுகிறார்? அதிமுகவை உடைக்க தவெக திட்டமிடுகிறது” என்று தெரிவித்தார்.