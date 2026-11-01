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சட்டமன்றத்தில் துரைமுருகனை எதிர்த்துப் பேசுவது சாதாரணமான விஷயமல்ல: மு.க.ஸ்டாலின் புகழாரம்

16 வயதிலேயே கிளைக் கழகச் செயலாளராக அரசியல் பணியைத் தொடங்கிய துரைமுருகன், படிப்படியாக வளர்ந்து, தற்போத திமுகவின் பொதுச்செயலாளர் என்ற உயரிய பொறுப்பில் பணியாற்றி வருகிறார் என மு.க.ஸ்டாலின் பேசினார்.

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திமுக பொதுச்செயலாளர் துரைமுருகனின் இல்லத் திருமண விழாவில் உரையாற்றிய திமுக தலைவர் மு.க.ஸ்டாலின் (X/@arivalayam)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : November 1, 2026 at 3:40 PM IST

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சென்னை: சட்டமன்றத்தில் அண்ணன் துரைமுருகனை எதிர்த்துப் பேசுவது என்பது சாதாரணமான விஷயமல்லஎன திமுக தலைவர் மு.க.ஸ்டாலின் புகழாரம் சூட்டியுள்ளார்.

திமுக பொதுச் செயலாளர் துரைமுருகன் - சாந்தகுமாரி இணையரின் பெயர்த்தியும், கதிர் ஆனந்த் எம்.பி - சங்கீதா இணையரின் மகளுமான செந்தாமரை - தீபக் ரவி ஆகியோரின் திருமண விழா சென்னையில் இன்று (நவ.1) நடைபெற்றது. இதில் திமுக தலைவர் மு.க.ஸ்டாலின் குடும்பத்தினருடன் கலந்துகொண்டு மணமக்களை வாழ்த்தினார்.

மேலும், இந்த விழாவில் எதிர்க்கட்சி தலைவர் உதயநிதி ஸ்டாலின், திமுக அமைப்பு செயலாளர் ஆர்.எஸ் பாரதி, பொருளாளர் டி.ஆர். பாபு எம்.பி, துணைப் பொதுச்செயலாளர் கனிமொழி எம்.பி உள்ளிட்டோர் கலந்துகொண்டு மணமக்களை வாழ்த்தினர்.

வெற்றி தோல்விகளை சந்தித்தவர்

நிகழ்ச்சியில் பேசிய திமுக தலைவர் மு.க.ஸ்டாலின், "அண்ணன் துரைமுருகன் தனது அரசியல் பயணத்தில் ஏராளமான வெற்றிகளையும் தோல்விகளையும் சந்தித்தவர். பல்வேறு சட்டமன்ற விவாதங்களில் பங்கேற்று ஆணித்தரமாக தனது கருத்துகளை முன்வைத்தவர்.

எதிர்க்கட்சியினரை வியக்க வைக்கும் வகையில் பேசும் ஆற்றல் கொண்டவர். நகைச்சுவையுடன் கூடிய பேச்சின் மூலம் அறிவுபூர்வமான புள்ளிவிவரங்களை எடுத்துரைத்து மக்களிடம் விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தியவர். எந்தவொரு விஷயத்தை பற்றிக் கேட்டாலும், அது தொடர்பான வரலாறு, சம்பவம் நடைபெற்ற ஊர், தேர்தல், இடம், அதில் பங்கேற்றவர்கள் என அனைத்துத் தகவல்களையும் விரல் நுனியில் வைத்திருப்பவர்.

சிம்மசொப்பனமாக விளங்கினார்

சட்டமன்றத்தில் துரைமுருகனை எதிர்த்துப் பேசுவது என்பது சாதாரணமான விஷயமல்ல. எம்.ஜி.ஆர் தலைமையிலான அதிமுக ஆட்சிக்கு திமுக சார்பில் கா.சுப்பு, ரகுமான் கான், அண்ணன் துரைமுருகன் ஆகிய 3 பேர் சட்டமன்றத்தில் சிம்மசொப்பனமாக இருந்தனர்.

அந்த அளவுக்குச் சட்டமன்ற விவாதங்களில் அவரது கருத்துகளுக்கு அழுத்தம் இருந்தது. எம்.ஜி.ஆர் திமுகவிலிருந்து பிரிந்து சென்றபோது, கருணாநிதி வழங்கிய பல்வேறு பொறுப்புகளை ஏற்றுக்கொண்டு துரைமுருகன் செயல்பட்டார்.

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எம்.ஜி.ஆர் தனிக்கட்சி தொடங்கியபோது துரைமுருகனை அதிமுகவுக்கு அழைத்தார். ஆனால் துரைமுருகன் அவர்களோ, நீங்கள் எனது கல்விக்கு உதவி இருக்கலாம், என் மீது அன்பையும், பாராட்டையும் பொழிந்திருக்கலாம். ஆனால் கொள்கை என்று வரும்போது, எனக்கு தலைவர் கலைஞர்தான். நான் அவருடன்தான் இருப்பேன் என்று கூறி இன்று வரை திமுகவில் இருக்கிறார்.

1965ஆம் ஆண்டு இந்தி ஆதிக்கத்திற்கு எதிரான போராட்டத்தில் தளபதியாக உருவெடுத்தவர் அவர். பொது வாழ்வில் ஒருவர் எப்படி இருக்க வேண்டும் என்பதற்கு எடுத்துக்காட்டாக வாழ்ந்தவர்.

சட்டமன்றத்திலும், பொதுக்கூட்டங்களிலும் தனது பேச்சாற்றலால் தனி முத்திரை பதித்தவர். துரைமுருகன் ஆற்றிய சிறப்புரையைக் கேட்டு எம்ஜிஆரே வியந்து பாராட்டியுள்ளார். தனது 16 வயதிலேயே கிளைக் கழகச் செயலாளராக அரசியல் பணியைத் தொடங்கிய அண்ணன் துரைமுருகன், படிப்படியாகப் பல்வேறு பொறுப்புகளை ஏற்று வளர்ந்து, தற்போது மாபெரும் இயக்கமான திமுகவின் பொதுச்செயலாளர் என்ற உயரிய பொறுப்பில் பணியாற்றி வருகிறார்” என புகழாரம் சூட்டினார்.

TAGGED:

DMK LEADER MK STALIN
DMK DURAIMURUGAN
DURAIMURUGAN FAMILY FUNCTION
திமுக தலைவர் மு க ஸ்டாலின்
துரைமுருகன் இல்ல திருமண விழா

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