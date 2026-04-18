பெண்களுக்கு அநீதி இழைத்திருப்பது பாஜக தான்- கனிமொழி எம்.பி. பேட்டி

மசோதாவிற்கு அதிமுக துணை போனதன் மூலம் தமிழ்நாட்டிற்கும் எதிராக செயல்படுபவர்கள் யார்? என்பது அடையாளம் காட்டப்பட்டுள்ளதாக கனிமொழி எம்.பி. விமர்சித்துள்ளார்.

கனிமொழி எம்.பி. பேட்டி (ANI)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : April 18, 2026 at 9:54 AM IST

சென்னை: பெண்களுக்கான இடஒதுக்கீட்டு மசோதாவில் அநீதி இழைத்திருப்பது பாஜக தான் என்று கனிமொழி எம்.பி. குற்றம்சாட்டியுள்ளார்.

நாடாளுமன்ற மக்களவையில் மகளிர் இடஒதுக்கீடு மசோதா மற்றும் தொகுதி மறுவரையறை மசோதா ஆகியவை நேற்று (ஏப்ரல் 17) நடந்த வாக்கெடுப்பின் போது தோல்வியடைந்தன. இந்த மசோதாவிற்கு ஆதரவாக 278 பேரும், எதிராக 211 பேரும் வாக்களித்தனர்.

இதையடுத்து நாடாளுமன்ற சிறப்புக் கூட்டத் தொடரை முடித்து விட்டு நேற்றிரவு விமானம் மூலம் சென்னை வந்த திமுகவின் நாடாளுமன்றக் குழுத் தலைவர் கனிமொழி, விமான நிலையத்தில் செய்தியாளர்களைச் சந்தித்தார்.

அப்போது அவர், "தொகுதி மறுசீரமைப்பு மசோதா தோல்வியடைந்திருப்பது தமிழ்நாட்டிற்கும், தென்னிந்திய மக்களுக்கும் மிக மகிழ்ச்சியான செய்தியாக உள்ளது. தமிழ்நாட்டு முதலமைச்சர், தொகுதி மறுவரையறை மசோதாவுக்கு எதிராக தென்னிந்தியாவின் அனைத்து முதலமைச்சர்களுக்கும் கடிதம் அனுப்பியிருந்தார்.

அதே போல் சென்னையிலேயே பல்வேறு மாநில முதலமைச்சர்களை அழைத்து மாநாட்டையும் நடத்தியிருக்கிறார். இந்த பிரச்சனை குறித்து தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் அனைத்து இடங்களிலும் பேசி வருகிறார். தொகுதி மறுவரையறைச் சட்டத் திருத்த மசோதாவையும், 33% பெண்களுக்கான இட ஒதுக்கீட்டு மசோதாவையும் ஒன்றாகக் கொண்டு வந்தது பெண்களுக்கு எதிராக பாஜக தீட்டிய சதி திட்டம் ஆகும். ஆனால் எதிர்க்கட்சிகள் நாங்கள் அனைவரும் ஒன்றிணைந்து ஒன்றாக நின்று இந்த மசோதாவை முறியடித்துள்ளோம்.

இது தேர்தலுக்கான களப் பிரச்சனை இல்லை என்றாலும், இந்த மசோதாவிற்கு அதிமுக துணை போகியுள்ளது. இதன் மூலமாக மக்களுக்கும், தமிழ்நாட்டிற்கும் எதிராக செயல்படுபவர்கள் யார் என்பது அடையாளம் காட்டப்பட்டுள்ளது. பெண்களுக்கான இட ஒதுக்கீட்டு மசோதாவில் பெண்களுக்கு அநீதி இழைத்திருப்பது பாஜக தான். இப்போது இருக்கக் கூடிய எண்ணிக்கையிலேயே பெண்களுக்கான 33% இட ஒதுக்கீட்டை பாஜக கொண்டு வர வேண்டும் என்பது தான் திமுகவின் நிலைப்பாடு.

தற்போதைய எண்ணிக்கையிலேயே பெண்களுக்கு இடம் தராமல் புதிதாக மறுசீரமைப்பு செய்த பின்பு தான் இடம் தருவோம் என பாஜக சொல்வதே பெண்களை இழிவுப்படுத்துவது போன்று தான். தொகுதி மறுசீரமைப்பு மசோதாவோடு சேர்த்து பெண்களுக்கான 33% இட ஒதுக்கீட்டு மசோதாவையும் ஒன்றாகக் கொண்டு வருவது பாஜக பெண்களுக்கு இழைத்த அநீதி" என்று குறிப்பிட்டுள்ளார்.

நாடாளுமன்ற சிறப்பு கூட்டத்தொடர் இன்றுடன் (ஏப்ரல் 18) நிறைவடைய உள்ள நிலையில் தமிழ்நாடு எம்.பிக்கள் அனைவரும் தேர்தல் பிரச்சாரத்திற்காக தமிழ்நாடு திரும்பியுள்ளனர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

