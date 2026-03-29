மார்ச் 31-இல் திருவாரூரில் இருந்து பிரச்சாரத்தை தொடங்கும் மு.க.ஸ்டாலின்

முதலமைச்சரும், திமுக தலைவருமான மு.க.ஸ்டாலின் முதற்கட்ட பரப்புரையை மார்ச் 31 முதல் தொடங்குகிறார்.

Published : March 29, 2026 at 1:48 PM IST

சென்னை: சட்டமன்றத் தேர்தலில் போட்டியிடும் கழக வேட்பாளர்கள் மற்றும் கூட்டணிக் கட்சி வேட்பாளர்களை ஆதரித்து முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் முதற்கட்ட பரப்புரையை திருவாரூரில் மார்ச் 31-ம் தேதி முதல் தொடங்குகிறார்.

திமுக தலைமையிலான மதச்சார்பற்ற முற்போக்குக் கூட்டணியில் தொகுதிகள், வேட்பாளர்கள் அறிவிக்கப்பட்ட நிலையில், தமிழ்நாடு முழுவதும் திமுக மற்றும் கூட்டணி கட்சிகளின் வேட்பாளர்களை ஆதரித்து முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் தேர்தல் பிரச்சாரத்தை தொடங்கவுள்ளார். அதன்படி, மார்ச் 31-ம் தேதி முதல் ஏப்ரல் 2-ம் தேதி வரை முதற்கட்டமாக தேர்தல் பிரச்சாரத்தை அவர் மேற்கொள்கிறார். முதல் நாளில் முன்னாள் முதலமைச்சர் கருணாநிதியின் ஊரான திருவாரூரில் இருந்து பரப்புரையை தொடங்குகிறார்.

இதற்கான சுற்றுப்பயணத்தின் அட்டவணையை திமுக தலைமை வெளியிட்டுள்ளது. அதன்படி, மார்ச் 31-ம் தேதி மாலை 5 மணிக்கு திருவாரூர் தெற்கு ரத வீதியில் திருத்துறைப்பூண்டி, திருவாரூர், நன்னிலம், மன்னார்குடி ஆகிய சட்டமன்றத் தொகுதி வேட்பாளர்கள் ஆதரித்து வாக்கு சேகரிக்கவுள்ளார்.

தொடர்ந்து, ஏப்ரல் 1-ம் தேதி காலை 9 மணிக்கு திருச்சி உழவர் சந்தையில் 9 தொகுதிகளுக்கான வேட்பாளர்களை ஆதரித்து பொதுக்கூட்டத்தில் கலந்துகொள்ளவுள்ளார். அதே நாளில் மாலை 5 மணிக்கு கரூர் ராயனூரில் 4 தொகுதி வேட்பாளர்கள் ஆதரித்து உரையாற்றவுள்ளார்.

ஏப்ரல் 2-ம் தேதி காலை 9 மணிக்கு ஈரோடு சித்தோடு மற்றும் மாலை 5 மணிக்கு கோவை - கொடிசியா மைதானத்தில் நடைபெறும் கூட்டங்களில் கலந்துகொள்கிறார்.

முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் தேர்தல் சுற்றுப்பயண விவரம்

தேதிநேரம்இடம்கலந்துகொள்ளும் சட்டமன்றத் தொகுதிகள்
31.03.2026 (செவ்வாய்க்கிழமை)மாலை 5 மணி திருவாரூர் - தெற்கு ரத வீதிதிருத்துறைப்பூண்டி, திருவாரூர், நன்னிலம், மன்னார்குடி
01.04.2026 (புதன்கிழமை)காலை 9 மணி திருச்சி - உழவர் சந்தை திருச்சி மேற்கு, திருச்சி கிழக்கு, திருவெறும்பூர், லால்குடி, மண்ணச்சநல்லூர் திருவரங்கம், மணப்பாறை, முறிசி, துறையூர்
மாலை 5 மணிகரூர் - ராயனூர்அரவக்குறிச்சி, கரூர், கிருஷ்ணராயபுரம், குளித்தலை
02.04.2026 (வியாழக் கிழமை)காலை 9 மணி ஈரோடு - சித்தோடுபவானிசாகர், ஈரோடு மேற்கு, மொடக்குறிச்சி, பெருந்துறை, அந்தியூர், கோபிசெட்டிபாளையம், ஈரோடு கிழக்கு, பவானி
மாலை 5 மணிகோவை - கொடிசியா மைதானம்சூலூர், கோயம்புத்தூர் வடக்கு, கோயம்புத்தூர் தெற்கு, சிங்காநல்லூர், கிணத்துக்கடவு, பொள்ளாச்சி, வால்பாறை
தமிழ்நாட்டில் அதிமுக தலைமையிலான கூட்டணி, நாம் தமிழர் கட்சி தங்களின் பிரச்சார கூட்டத்தை தொடங்கியுள்ள நிலையில், திமுகவும் முதலமைச்சர் தலைமையிலான பிரச்சாரக் கூட்டத்திற்கான அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளது.

