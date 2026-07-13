எம்.ஆர்.விஜயபாஸ்கர் ராஜினாமா செய்ததில் குதிரை பேரம் - ஆளுநரிடம் திமுக வழக்கறிஞர்கள் புகார்
முதலமைச்சர் கீழ்த்தரமாக பேசுவதை நிறுத்திக் கொள்ள வேண்டும் என்றும், இல்லையென்றால் நாங்களும் பேச வேண்டிய சூழல் வரும் என்றும் திமுக அமைப்புச் செயலாளர் ஆர்.எஸ்.பாரதி எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளார்.
Published : July 13, 2026 at 4:31 PM IST
சென்னை: எம்.ஆர்.விஜயபாஸ்கர் ராஜினாமா செய்ததில் குதிரை பேரம் நடைபெற்றுள்ளதாக திமுக வழக்கறிஞர்கள் ஆளுநரிடம் புகார் அளித்துள்ளனர்.
அதிமுக முன்னாள் சட்டமன்ற உறுப்பினர் எம்.ஆர் விஜயபாஸ்கர் அண்மையில் தனது சட்டமன்ற உறுப்பினர் பதவியை ராஜினாமா செய்து விட்டு, தவெகவில் இணைந்தார்.
இந்நிலையில் தமிழக வெற்றி கழகம் கேட்டுக் கொண்டதால், சட்டமன்ற உறுப்பினர் பதவியை ராஜினாமா செய்தேன் என எம்.ஆர் விஜயபாஸ்கர் பேசியதாக ஆளுநரிடம் திமுக நிர்வாகிகள் புகார் மனுவை அளித்துள்ளனர். மேலும் இந்த விவகாரத்தில் குதிரை பேரம் நடந்துள்ளதாகவும், அது குறித்தஆதாரங்களையும் தமிழ்நாடு ஆளுநரிடம் திமுக வழக்கறிஞர்கள் புகார் மனுவாக அளித்துள்ளனர்.
இதுகுறித்து சென்னை தேனாம்பேட்டையில் உள்ள அண்ணா அறிவாலயத்தில், திமுக அமைப்பு செயலாளர் ஆர்.எஸ்.பாரதி, செய்தியாளர்களிடம் பேசுகையில், ”அதிமுகவில் இருந்து சட்டமன்ற உறுப்பினர் பதவியை ராஜினாமா செய்து விட்டு தவெகவில் இணைந்த எம்.ஆர்.விஜயபாஸ்கர், சமீபத்திய செய்தியாளர் சந்திப்பில் தமிழக வெற்றி கழகம் கேட்டுக் கொண்டதன் பேரில் தான் நான் பதவியை ராஜினாமா செய்து விட்டு தவெகவில் இணைந்ததாக தெரிவித்தார்.
அவர் இவ்வாறு தெரிவித்ததன் மூலம் குதிரை பேரம் நடைபெற்றது நிரூபிக்கப்பட்டுள்ளது. இதனை வீடியோ ஆதாரமாக வைத்துக் கொண்டு, ஆளுநரிடம் குதிரை பேரம் நடைபெற்றதாக எடுத்துக்கூறி, நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என புகார் மனு அளித்துள்ளோம். மேலும் இது குறித்து டி.வி.ஏ.சி இயக்குனரிடமும் திமுக சார்பில் புகார் மனு அளித்துள்ளோம்” என்றார்.
முதலமைச்சர் விஜய்யை விமர்சித்த ஆர்.எஸ்.பாரதி, “முதலமைச்சர் விஜய் உண்மைக்கு மாறாகத்தான் பேசி வருகிறார். கொளத்தூரில் கொத்து பரோட்டா ஆக்கிவிட்டார்கள் என கீழ்த்தரமாக பேசுகிறார். மேலும் நாங்கள் சாப்பிட்டு போட்ட எச்சி இலையை தான் தமிழக வெற்றி கழகம் சேர்த்துள்ளது என எடப்பாடியும் பேசி உள்ளார். இது போன்ற பேச்சுக்களை விஜய் பேசினால், நாங்களும் பேச வேண்டிய சூழல் வந்துவிடும். எச்சி இலையை வைத்துக்கொண்டு விஜய் விழா நடத்துகிறார்.
கரூரில் அறநிலையத்துறை சார்பில் கோயில் நிலங்களை முந்தைய திமுக அரசு எடுத்துக் கொண்டதாக மிகப்பெரிய பொய்யை விஜய் கூறுகிறார். இது தொடர்பாக விஜயபாஸ்கர் மனு கொடுப்பதைப் போலவும், அந்த மனுவை முதலமைச்சர் ஏற்றுக் கொண்டது போலவும் ஒரு நாடகத்தை நடத்துகின்றனர். இதற்கெல்லாம் முடிவு கட்டும் வகையில், திமுக தகுந்த நடவடிக்கை எடுக்கும்.
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சட்டமன்றம் சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சனை என்பதால் நீதிமன்றத்தை நாடிச் செல்லும் போது முறையாக ஆளுநரிடம் புகார் அளித்தீர்களா என நீதிபதி கேட்பார்கள். அதற்காகத்தான் ஆளுநரிடம் புகார் அளிக்கப்பட்டது. ஆளுநர் நடவடிக்கை எடுக்க போதிய அவகாசம் வழங்க வேண்டும். இதுகுறித்து ஆளுநர் உரிய நடவடிக்கை எடுக்கவில்லை என்றால், நீதிமன்றத்தை நாடுவோம்” என்றார்.
மேலும் பேசுகையில், “கூட்டணி கட்சி தலைவர்களின் கருத்துக்கள் தொடர்பான கேள்விகளை கேட்டு, செய்தியாளர் சந்திப்பை திசை திருப்ப வேண்டாம். இதே போன்றுதான் கடந்த தேர்தலில் செத்த பாம்பை அடித்ததால், கருநாகம் உள்ளே புகுந்து விட்டது, அந்தத் தப்பை நாங்கள் தொடர்ந்து செய்ய விரும்பவில்லை” என்றார்.