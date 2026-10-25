தவெக ஆட்சியை அகற்ற தயாராகுங்கள் - திமுக தலைவர் ஸ்டாலின் பரபரப்பு பேச்சு
1977-ல் தொடங்கி தொடர்ந்து சட்டமன்ற உறுப்பினராகப் பணியாற்றும் ஆற்றலைப் பெற்றவர் கே.கே.எஸ்.எஸ்.ஆர்.ராமச்சந்திரன் என்று மு.க.ஸ்டாலின் புகழாரம் சூட்டினார்.
Published : October 25, 2026 at 1:46 PM IST
சென்னை: தவெகவுக்கு வாக்களிக்காதவர்கள் மட்டுமல்லாமல், வாக்களித்தவர்களும் புலம்பக்கூடிய நிலைதான் இந்த ஆட்சியில் உள்ளது என்று திமுக தலைவர் மு.க.ஸ்டாலின் விமர்சித்துள்ளார்.
திமுகவின் மூத்த தலைவரும், முன்னாள் அமைச்சரும், அருப்புக்கோட்டை தொகுதியின் சட்டமன்ற உறுப்பினருமான கே.கே.எஸ்.எஸ்.ஆர்.ராமச்சந்திரன் இல்லத் திருமண விழா, சென்னை திருவான்மியூரில் இன்று (அக்.25) நடைபெற்றது.
விழாவில் குடும்பத்துடன் கலந்து கொண்ட முன்னாள் முதலமைச்சரும், திமுக தலைவருமான மு.க.ஸ்டாலின், மணமக்களை வாழ்த்தினார். அதைத் தொடர்ந்து விழாவில் பேசிய மு.க.ஸ்டாலின், "கே.கே.எஸ்.எஸ்.ஆர். ராமச்சந்திரனுக்கு நீண்ட, நெடிய தனி அரசியல் அடையாளம் உண்டு. 1977-ல் தொடங்கி, தொடர்ந்து சட்டமன்ற உறுப்பினராக பணியாற்றும் ஆற்றலைப் பெற்றவர் அவர். கருணாநிதி, எம்ஜிஆர் மற்றும் எனது ஆட்சிக் காலத்தில் அமைச்சராக செயல்பட்ட பெருமைக்குரியவர்.
பட்டா தொடர்பான பிரச்சனைகளுக்கு தீர்வுக் காண்பதில் அவர் தொடர்ந்து முயற்சி மேற்கொண்டார். பட்டா வழங்குவதில் பல்வேறு சட்டச் சிக்கல்கள் இருந்தபோதிலும், பொதுமக்களின் கோரிக்கைகளை நிறைவேற்றுவதற்கான நடவடிக்கைகளைத் தொடர்ந்து மேற்கொண்டார்.
கடந்த ஐந்து ஆண்டுகால திமுக ஆட்சியில் 23.56 லட்சத்திற்கும் மேற்பட்ட பட்டாக்கள் வழங்கப்பட்டன. பட்டா வழங்குவதில் நாட்டிலேயே தமிழ்நாடு முன்னோடி மாநிலமாகத் திகழ்ந்தது. மேலும், திமுக ஆட்சியில் மழை மற்றும் வெள்ளப் பாதிப்புகளை எதிர்கொள்வதற்காக முன்கூட்டியே முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டன.
ஆட்சிப் பொறுப்பேற்கும்போது நான் ஒரு கருத்தைத் தெரிவித்தேன். எங்களுக்கு வாக்களித்தவர்கள் மட்டுமல்லாமல், வாக்களிக்காதவர்களும், இவர்களுக்கு வாக்களிக்கத் தவறிவிட்டோமே என்று எண்ணும் வகையில் எங்களுடைய ஆட்சி இருக்கும் என்று கூறினேன். ஆனால், இன்றைய நிலை என்னவென்று கேட்டால், ரீல்ஸ் ஆட்சியில், தவெகவுக்கு வாக்களிக்காதவர்கள் மட்டுமல்லாமல், வாக்களித்தவர்களும் புலம்பக்கூடிய நிலைதான் இருக்கிறது; இதுதான் உண்மை.
தற்போது ஒருபக்கம் விலைவாசி உயர்ந்துக் கொண்டே இருக்கின்றது; மறுபக்கம் நிர்வாகச் சீர்கேடு ஏற்பட்டுள்ளது. பாலியல் குற்றங்கள் அதிகரித்து வருகின்றன. கொலை, கொள்ளை, திருட்டு, பாலியல் வன்கொடுமை உள்ளிட்ட குற்றங்கள் தொடர்பான செய்திகள் தினந்தோறும் வெளியாகி கொண்டிருக்கின்றன.
தற்போது குழந்தைகள் கடத்தப்படுவது தொடர்பான செய்திகளும் அவ்வபோது வருகின்றன. தவெக ஆட்சியில் பெண்களைப் பாதுகாக்க உருவாக்கப்பட்ட சிங்கப்பெண் படையைக் காப்பாற்றவே, மற்றொரு படையை உருவாக்க வேண்டிய நிலை ஏற்பட்டுள்ளது.
இரண்டு கட்சிகளுக்கும் இடையேதான் போட்டி என்று ஒருவர் கூறினார். ஆனால், நான் மின்வெட்டுக்கும், அருவா வெட்டுக்கும் இடையேதான் போட்டி என்று கூறினேன். ஆனால் தமிழ்நாட்டில் இப்போது, பாலியல் வன்கொடுமையா, போதைப்பொருள் கலாச்சாரமா என்ற நிலை ஏற்பட்டுள்ளது.
தொடர்ந்து, மேடைக்கு மேடை தீய சக்தி, தீய சக்தி என்று தற்போது ஒருவர் புலம்பிக் கொண்டிருக்கிறார். அந்த தீய சக்தி யார் என்பதை நாட்டு மக்கள் நன்றாகப் புரிந்துள்ளனர்.
தமிழ்நாட்டில் நடைபெற்று வரும் அநியாய ஆட்சிக்கு முற்றுப்புள்ளி வைக்க வேண்டிய நிலையை உருவாக்க வேண்டும். தொடக்கத்தில் இந்த ஆட்சி ஆறு மாதங்கள் என்று கூறினேன். ஆனால், அந்த ஆறு மாதங்களைக்கூட நிலைத்திருக்க முடியாத நிலையை நோக்கித்தான் இன்று இந்த ஆட்சி சென்றுக் கொண்டிருக்கிறது. விரைவில் இந்த ஆட்சியை அகற்றுவதற்குத் தயாராகுங்கள்" எனத் தெரிவித்துளளார்.