கள்ளக்குறிச்சி விவகாரம்: பெண்கள் பாதுகாப்பு குறித்து பேச தவெக அரசுக்கு இனி என்ன தகுதி இருக்கிறது? கொந்தளித்த கனிமொழி
"இதற்கு மேலும் இந்த விவகாரத்தில் தவெகவினரை பாதுகாக்க வேண்டும் என்று நினைத்தால், திமுக இந்த பிரச்சினையை மிகப் பெரிய அளவில் கையில் எடுக்கும்" என கனிமொழி எச்சரித்தார்.
Published : November 24, 2026 at 2:03 PM IST
சென்னை: கள்ளக்குறிச்சி விவகாரம் தொடர்பாக பேசிய திமுக எம்.பி. கனிமொழி, பெண்கள் பாதுகாப்பு குறித்த தவெக அரசுக்கு என்ன தகுதி இருக்கிறது? என கேள்வியெழுப்பியுள்ளார்.
சென்னை அண்ணா அறிவாலயத்தில் இன்று கனிமொழி செய்தியாளர்களை சந்தித்து பேசினார். அப்போது அவர், "தமிழ்நாட்டிலேயே முதன்முதலாக ஒரு மாவட்ட ஆட்சியருக்கு பாதுகாப்பு இல்லை என்கிற சூழல் எழுந்திருக்கிறது. இந்த சம்பவத்தை வெளிக்கொணடு வந்ததே திமுக தான்.
கள்ளக்குறிச்சியின் திமுக மாவட்ட செயலாளர்களும், கள்ளக்குறிச்சி திமுக மக்கள் பிரதிநிதிகளும் நேரடியாக சென்று மாவட்ட ஆட்சியருக்கு பாதுகாப்பாற்ற சூழல் நிலவுவதாக ஒரு வழக்கு தொடரப்பட்டது.
அதையும் தாண்டி, கள்ளக்குறிச்சி சம்பவத்திற்கு எதிராக திமுக மகளிர் அணி சார்பில் ஆரப்பாட்டமும் நடத்தப்பட்டது. திமுக இப்பிரச்சனையை எழுப்பிய பிறகு, மற்ற அரசியல் கட்சியைச் சார்ந்த தலைவர்களும் இது தொடர்பாக பேசி வருகிறார்கள்.
இருப்பினும், தவெக சார்பில் ஆளும் கட்சியின் அமைச்சர்கள் கள்ளக்குறிச்சி சம்பவம் உண்மை அல்ல, இப்படிப்பட்ட சம்பவம் நடைபெறவே இல்லை, என்று மிகத் தரக்குறைவான வகையில் பேசினர்.
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ஆனால் இன்றைய தினம் அமைச்சர்கள் என்ன பதில் சொல்லப் போகிறார்கள்? அதை விட முக்கியமாக, கள்ளக்குறிச்சி சட்டமன்ற உறுப்பினர் மாவட்ட ஆட்சியரிடம் தகாத முறையில் நடந்து கொண்ட விவகாரத்திற்கு முதலமைச்சர் என்ன பதில் சொல்லப் போகிறார்?
நீதிமன்றத்தில் இந்த வழக்கு செல்லும் வரையில், தேசிய மகளிர் ஆணையம் இந்த சம்பவத்தை கையில் எடுக்கும் வரையில், பெண்களை காப்பாற்றுவதற்காகவே ஆட்சிக்கு வந்ததாக சொல்லும் தவெக அரசு இது பற்றி ஏன் வாய் திறக்கவில்லை?
ஒரு மாவட்ட ஆட்சியரால் தனக்கு நேர்ந்த அநீதிக்கு எதிராக வழக்கு தொடர முடியாத சூழல் தமிழ்நாட்டில் நிலவுகிறது. கள்ளக்குறிச்சி மாவட்ட ஆட்சியருக்கு அழுத்தங்கள் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது மிகத் தெளிவாகத் தெரிகிறது. இதற்கு முதல்வர் விஜய் என்ன செய்யப்போகிறார்? எப்படி பொறுப்பேற்கப் போகிறார்?
இத்தனை நாட்களாக இவ்வாறு ஒரு சம்பவம் நடைபெறவில்லை என அமைச்சர்கள் அனைவரும் பொய் சொல்லி இருக்கிறார்கள். கடந்த ஜூலை மாதமே இது தொடர்பான புகார், தலைமைச் செயலாளரிடம் சென்றதாக கூறப்படுகிறது. இப்படிப்பட்ட சூழலில் இத்தனை மாதங்கள் ஏன் எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்கவில்லை?
தனது சட்டமன்ற உறுப்பினரை காப்பாற்றுவதிலேயே ஆளும் அரசு குறியாக இருந்திருக்கிறது. இனியும் பெண்கள் பாதுகாப்பை பற்றி பேசுவதற்கு தவெக அரசுக்கு என்ன தகுதி இருக்கிறது?
நீதிமன்றமே ஒரு அரசாங்கத்தை பார்த்து, நீங்கள் குற்றவாளிகளை காப்பாற்ற கூடாது என்று சொல்லும் கேவலமான நிலைதான் தமிழ்நாட்டில் ஏற்பட்டுள்ளது. இதற்கு மேலும் இந்த விவகாரத்தில் தவெகவினரை பாதுகாக்க வேண்டும் என்று நினைத்தால், திமுக இந்த பிரச்சினையை மிகப்பெரிய அளவில் கையில் எடுக்கும்.
கள்ளக்குறிச்சி சட்டமன்ற உறுப்பினர் விவகாரத்தை நிச்சயமாக நாடாளுமன்றத்தில் திமுக கிளப்பும். அரசாங்கத்தின் மீது நம்பிக்கை இல்லாத காரணத்தினால் பல்வேறு கட்டுப்பாடுகளுடன் நீதிமன்றம் இந்த விவகாரத்தை கையில் எடுத்துள்ளது. நீதிமன்றம் இந்த விவகாரத்தை கூர்ந்து கவனிக்க வேண்டும்" என கனிமொழி கேட்டுக் கொண்டார்.