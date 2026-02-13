மகளிர் வங்கிக் கணக்கிற்கு வந்த ரூ.5000 - திமுகவினருடன் பொதுமக்கள் கொண்டாட்டம்
காஞ்சிபுரம் காந்தி சாலையில் பெரியார் தூண் அருகே திமுக நிர்வாகிகள் மற்றும் திமுக மகளிர் அணி நிர்வாகிகள் மாநகராட்சி மேயர் மகாலட்சுமி யுவராஜ் தலைமையில் ஒன்று கூடி பட்டாசுகள் வெடித்து, வாழ்த்து கோஷம் எழுப்பினர்.
Published : February 13, 2026 at 3:54 PM IST
காஞ்சிபுரம்: தமிழ்நாடு முழுவதும் கலைஞர் மகளிர் உரிமைத் திட்டப் பயனாளிகளின் வங்கிக் கணக்கில் ரூ.5 ஆயிரம் வரவு வைக்கப்பட்டதை வரவேற்று காஞ்சிபுரத்தில் திமுகவினருடன் இணைந்து பொதுமக்கள் பட்டாசு வெடித்து இணைப்பு வழங்கி கொண்டாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.
தமிழ்நாடு முழுவதும் 1.31 கோடி கலைஞர் மகளிர் உரிமைத் திட்டப் பயனாளிகளுக்கு பிப்ரவரி, மார்ச் மற்றும் ஏப்ரல் ஆகிய 3 மாதங்களுக்கான முன்பணம் ரூ.3 ஆயிரம் மற்றும் கோடை கால சிறப்பு தொகுப்பாக ரூ.2 ஆயிரம் என மொத்தம் ரூ.5 ஆயிரம் பணம் இன்று காலை அவர்களது வங்கிக் கணக்கில் வரவு வைக்கப்பட்டிருக்கிறது.
இது தொடர்பாக முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் சமூக வலைதளத்தில் வெளியிட்ட பதிவில், ''தமிழ்நாடு பெண்கள் ஆதரவோடு அடுத்தும் நாங்கள் தான் வெல்வோம். திராவிட மாடல் 2.0 இல் ஆயிரம் ரூபாய் உரிமைத் தொகையை 2 ஆயிரமாக உயர்த்தி வழங்குவோம். இது, என்னுடைய சகோதரிகளுக்கு இந்த முத்துவேல் கருணாநிதி ஸ்டாலின் கொடுக்கும் வாக்குறுதி"என்று பதிவிட்டுள்ளார்.
இந்த நிலையில் மகளிர் உரிமைத் தொகையை உயர்த்தி அறிவிப்பு வெளியிட்டதும், முன் கூட்டியே மகளிர் உரிமைத் தொகை வழங்கியதும் பொதுமக்களிடையே பெரும் உற்சாகத்தை ஏற்படுத்தி உள்ளது.
எனவே தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலினுக்கு நன்றி தெரிவிக்கும் வகையில் காஞ்சிபுரம் காந்தி சாலையில் உள்ள பெரியார் தூண் அருகே திமுக நிர்வாகிகள் மற்றும் திமுக மகளிர் அணி நிர்வாகிகள் மாநகராட்சி மேயர் மகாலட்சுமி யுவராஜ் தலைமையில் ஒன்று கூடி பட்டாசுகள் வெடித்து, வாழ்த்து கோஷம் எழுப்பினர். அப்போது அந்த வழியாக சென்ற பொதுமக்களும் அவர்களுடன் இணைந்து கொண்டாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர். பின்னர், பொதுமக்கள் அனைவருக்கும் திமுக நிர்வாகிகள் இனிப்பு வழங்கினர்.