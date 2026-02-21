ETV Bharat / state

திமுக - இந்திய யூனியன் முஸ்லிம் லீக் இடையே நாளை தொகுதி பங்கிட்டு பேச்சுவார்த்தை

திமுக தங்களுடன் கூட்டணி அமைத்துள்ள சிறிய கட்சிகளுடன் தொகுதி பங்கீட்டை முடித்த பிறகு பெரிய கட்சிகளோடு பேச்சுவார்த்தை நடத்த திட்டமிட்டு இருப்பதாக தெரிகிறது.

Published : February 21, 2026 at 5:34 PM IST

1 Min Read
சென்னை: திமுக - ஐ.யூ.எம்.எல் இடையே தொகுதி பங்கிட்டு பேச்சுவார்த்தை நாளை அண்ணா அறிவாலயத்தில் நடைபெறவுள்ளது.

2026 சட்டமன்றத் தேர்தல் விரைவில் நடைபெறுவதையொட்டி அரசியல் கட்சிகள் தங்களின் கூட்டணி பேச்சுவார்த்தையை துவக்கி நடத்தி வருகின்றன. திமுகவை பொருத்தவரை பலம் வாய்ந்த கூட்டணியுடன் தேர்தலை சந்திக்க உள்ளது. திமுக கூட்டணியில் காங்கிரஸ், மதிமுக, தேமுதிக, கம்யூனிஸ்ட் கட்சிகள், விடுதலை சிறுத்தைகள், இந்திய யூனியன் முஸ்லிம் லீக், மனிதநேய மக்கள் கட்சி, தமிழக வாழ்வுரிமைக் கட்சி
உள்ளிட்ட கட்சிகள் இடம்பெற்றுள்ளன. இதனுடன் மேலும் சில முக்கிய புள்ளிகள் திமுகவுடன் இணைந்து தேர்தலை சந்திக்க இருக்கிறார்கள் என்ற தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளன.

திமுகவுடன் இணைந்துள்ள கட்சிகள் தேர்தலில் இரட்டை இலக்க தொகுதிகளை கேட்டு பெறுவதற்கான முயற்சியில் ஈடுபட்டு வருகின்றன. மிகுந்த எதிர்பார்ப்புக்கு மத்தியில் திமுகவின் தொகுதி பங்கிட்டு பேச்சுவார்த்தை குழுவை இன்று காலை திமுக பொதுச் செயலாளர் துரைமுருகன் வெளியிட்டார். திமுக பொருளாளர் டி.ஆர்.பாலு, திமுக அமைப்புச் செயலாளர் ஆர்.எஸ்.பாரதி, அமைச்சர்கள் எம்.ஆர்.கே.பன்னீர்செல்வம், கே. என் நேரு, எ.வ வேலு, நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் திருச்சி சிவா, ஆ ராசா ஆகியோர் உறுப்பினர்களாக நியமிக்கப்பட்டுள்ளனர்.

இந்நிலையில், முதலாவது கட்சியாக இந்திய யூனியன் முஸ்லிம் லீக் கட்சியுடன் நாளை திமுகவுடன் தொகுதி பங்கீடு குறித்து பேச்சுவார்த்தை நடத்த உள்ளது. திமுகவுடன் தொகுதி பங்கீடு குறித்தான பேச்சுவார்த்தை மேற்கொள்ள இந்திய யூனியன் முஸ்லிம் லீக் கட்சி சார்பில் ஐந்து பேர் கொண்ட குழு கடந்த மூன்று தினங்களுக்கு முன்பாக அமைக்கப்பட்டது.

இந்திய யூனியன் முஸ்லிம் லீக் கட்சியின் தேசிய தலைவர் காதர் மொகிதீன் தலைமையிலான அந்த பேச்சுவார்த்தை குழுவில், எம்.பி. நவாஸ் கனி, முன்னாள் எம்.பி அப்துல் ரஹ்மான், அபூபக்கர் மற்றும் ஷாஜஹான் ஆகியோர் இடம் பெற்றுள்ளனர்.

சென்னை தேனாம்பேட்டையில் உள்ள திமுக தலைமை அலுவலகமான அண்ணா அறிவாலயத்தில் நாளை மாலை 5 மணிக்கு பேச்சுவார்த்தை நடைபெறுகிறது. திமுக தங்களுடன் கூட்டணி அமைத்துள்ள சிறிய கட்சிகளுடன் தொகுதி பங்கீட்டை முடித்த பிறகு பெரிய கட்சிகளோடு பேச்சுவார்த்தை நடத்த திட்டமிட்டு இருப்பதாக தெரிகிறது.

