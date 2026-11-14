காங்கிரஸ் தோல்விக்கு திமுகவின் உள்ளடி வேலைகளே காரணம் - திருநாவுக்கரசர்
கர்நாடகத்தில் காங்கிரஸ் ஆட்சி நடைபெற்றாலும், தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கட்சியின் நிலைப்பாடு தெளிவாக உள்ளதாக திருநாவுக்கரசர் தெரிவித்தார்.
Published : November 14, 2026 at 3:54 PM IST
சென்னை: கடந்த சட்டமன்ற தேர்தலில் காங்கிரஸ் சில இடங்களில் தோற்றதற்கு திமுகவின் உள்ளடி வேலைகளே காரணம் என காங்கிரஸ் மூத்த தலைவர் திருநாவுக்கரசர் குற்றம்சாட்டியுள்ளார்.
ஜவஹர்லால் நேருவின் 138-வது பிறந்தநாள் முன்னிட்டு சென்னை கிண்டியில் உள்ள நேருவின் திருவுருவ படத்திற்கு மலர் தூவி மரியாதை செலுத்திய பின் காங்கிரஸ் மூத்த தலைவர் திருநாவுக்கரசர் செய்தியாளர்களை சந்தித்தார்.
அப்போது பேசிய அவர், "தேர்தல் அரசியலில் கூட்டணிகள் மாறுவதும், கருத்து வேறுபாடுகள் ஏற்படுவதும் இயல்பான ஒன்றுதான். மேலும், சில சட்டமன்றத் தொகுதிகளில், திமுகவின் சில தொண்டர்கள் மற்றும் உள்ளூர் பிரமுகர்கள் முறையாக ஒத்துழைக்காத காரணத்தாலேயே தோல்வி ஏற்பட்டது. எனினும் பாஜக ஆட்சிக்கு வருவதைத் தடுத்திடவே ராகுல் காந்தியின் வழிகாட்டுதலின்படி தவெக கூட்டணி ஏற்படுத்தப்பட்டது.
தமிழகத்தில் முதலமைச்சரின் 6 மாத கால ஆட்சி மக்கள் எதிர்பார்த்த ஊழலற்ற திசையில்தான் பயணித்து வருகிறது. 12 லட்சம் கோடி ரூபாய் கடன் சுமை உள்ள நிலையில் அனைத்து வாக்குறுதிகளையும் ஒரே இரவில் நிறைவேற்றிவிட முடியாது. அரசுக்குக் கால அவகாசம் வழங்க வேண்டும்.
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கர்நாடகத்தில் காங்கிரஸ் ஆட்சி நடைபெற்றாலும், தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கட்சியின் நிலைப்பாடு தெளிவாக உள்ளது. மேகதாது அணை கட்டப்படுவதை தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கட்சி தொடர்ந்து எதிர்த்து நிற்கும்"என்றார்.