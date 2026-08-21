மேகமலை விவகாரத்தில் மக்கள் வெளியேறுவதற்கு தி.மு.க தான் காரணம் - ஜெகநாத் மிஸ்ரா குற்றச்சாட்டு
மேகமலை விவகாரத்தில் இன்னும் ஓரிரு நாட்களில் தமிழ்நாடு அரசு சார்பில் உச்ச நீதிமன்றத்தில் மறுசீராய்வு மனு தாக்கல் செய்யப்படும் என்று எம்.எல்.ஏ ஜெகநாத் மிஸ்ரா தெரிவித்துள்ளார்.
Published : August 21, 2026 at 11:03 AM IST
தேனி: மேகமலை விவகாரத்தில் தி.மு.க ஆட்சியின்போது உச்ச நீதிமன்றத்தில் தமிழ்நாடு அரசு முறையாக வாதம் செய்யாததால் தற்போது மக்களை வெளியேற்றும் தீர்ப்பு வந்துள்ளது என எம்.எல்.ஏ. ஜெகநாத் மிஸ்ரா தெரிவித்துள்ளார்.
தேனி மாவட்டம் மேகமலை, வருசநாடு மலைவாழ் மக்களை உச்ச நீதிமன்றம் வெளியேற்ற உத்தரவிட்டது தொடர்பாக தும்மகொண்டு ஊராட்சிக்கு உட்பட்ட காந்திகிராம பகுதியைச் சேர்ந்த பெண் ஒருவர் மன உளைச்சல் ஏற்பட்டு தற்கொலைக்கு முயன்று தேனி அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வருகிறார்.
இதனைத் தொடர்ந்து, இந்த விவகாரம் தொடர்பாக தேனியில் உள்ள தனியார் விடுதியில் கம்பம் தொகுதி த.வெ.க. சட்டமன்ற உறுப்பினர் ஜெகநாத் மிஸ்ரா செய்தியாளர்களை சந்தித்து பேசினார்.
அப்போது பேசிய அவர், “மேகமலை, வருசநாடு உள்ளிட்ட 98 மலை கிராம மக்களை வெளியேற்ற கூடாது என முதலமைச்சர் கவனத்திற்கு எடுத்துச்சென்று அமைச்சர்கள், வழக்கறிஞர்களுடன் கடந்த ஒரு மாதங்களாக ஆலோசனை செய்து உச்ச நீதிமன்றத்தில் மறுசீராய்வு மனு தாக்கல் செய்ய வேண்டும் என தமிழ்நாடு அரசு முடிவு செய்துள்ளது.
கடந்த தி.மு.க. ஆட்சி காலத்தில் உச்ச நீதிமன்றத்தில் தமிழ்நாடு அரசு முறையாக வாதம் செய்யாததால் தான் தற்போது மக்களை வெளியேற்றும் தீர்ப்பு வந்துள்ளது. இன்னும் ஓரிரு நாட்களில் தற்போது உள்ள தமிழ்நாடு அரசு சார்பில் உச்ச நீதிமன்றத்தில் மறுசீராய்வு மனு தாக்கல் செய்யப்படும். மக்களை வெளியேற்றுவது ஒருபோதும் நடைபெறாது. உச்ச நீதிமன்றத்தில் மக்களுக்கான உரிமையை த.வெ.க. அரசு நிச்சயம் பெற்றுத் தரும்.
மக்களை வெளியேற்றுவதற்காக வனத்துறையினர் நோட்டீஸ் கொடுப்பது குறித்து எனது கவனத்திற்கு இதுவரை வரவில்லை. இது குறித்து சம்பந்தப்பட்ட வனத்துறை அதிகாரிகளிடம் பேசி வனத்துறை அமைச்சரின் கவனத்திற்கு எடுத்துச் சென்று உரிய நடவடிக்கை எடுக்கப்படும். கடந்த தி.மு.க. ஆட்சி காலத்தில் வன உரிமை சட்டம் குறித்து எடுத்துரைத்து நீதிமன்றத்தில் சரியாக வாதிடாமல் இருந்த காரணத்தினால் தான் தற்போது மக்களை வெளியேற்ற வேண்டும் என உச்ச நீதிமன்றம் தீர்ப்பு வழங்கி உள்ளது.
எனவே, தற்போது உச்ச நீதிமன்றத்தில் வலுவான அறிக்கையை தாக்கல் செய்து இந்த மக்களுக்கு நல்ல தீர்ப்பை உறுதியாக பெற்று தருவோம். எதிர்க்கட்சிகள் மக்களை தூண்டிவிட்டு அரசியல் செய்ய வேண்டாம். வனத்துறை அமைச்சரும், சட்டத்துறை அமைச்சரும் இப்பகுதி மக்களை விரைவில் சந்தித்து பேசுவார்கள்” என தெரிவித்தார்.