சிலரின் சுயநல அரசியலால் பெண்கள் இடஒதுக்கீடு மசோதாவை நிறைவேற்ற முடியவில்லை; பியூஷ் காேயல் வருத்தம்

நாடாளுமன்றத்தில் பெண்களுக்கு கிடைக்க வேண்டிய பிரதிநிதித்துவத்தை திமுக, காங்கிரஸ் தடுத்துள்ளதாக மத்திய அமைச்சர் பியூஷ் காேயல் குற்றஞ்சாட்டியுள்ளார்.

அமைச்சர் பியூஷ் காேயல் பேட்டி
Published : April 19, 2026 at 4:37 PM IST

சென்னை: திமுக, காங்கிரசின் சுயநல அரசியலால் பெண்கள் இடஒதுக்கீடு மசோதாவை நிறைவேற்ற முடியவில்லை என்று மத்திய அமைச்சர் பியூஷ் காேயல் தெரிவித்துள்ளார்.

தமிழக பாஜக தேர்தல் பொறுப்பாளரும், மத்திய அமைச்சருமான பியூஷ் கோயல் இன்று செய்தியாளர்களை சந்தித்து நடப்பு அரசியல் சூழ்நிலை குறித்து பேசினார்.

பெண்களுக்கு எதிரான திமுக-காங்கிரஸ் கூட்டணி

அப்போது பேசிய அவர், "திமுக - காங்கிரஸ், பெண்களுக்கான இடத்தை அரசியலில் கொடுக்க விடவில்லை. 33 சதவீதம் பெண்களுக்கு இட ஒதுக்கீடு கொடுக்க வேண்டும். பாராளுமன்றத்தில் 543 இடங்கள் என்பது 50 கோடி மக்கள்தொகை இருந்தபோது வடிவமைக்கப்பட்டது. தற்போது இந்தியாவின் மக்கள்தொகை 140 கோடியாக உயர்ந்துள்ளது.

காங்கிரஸ் மற்றும் திமுகவின் சுயநல அரசியலின் காரணமாக மசோதாவை கொண்டுவர முடியவில்லை. நான் உறுதியாக சொல்கிறேன் தமிழ்நாட்டில் உள்ள பெண்கள் தங்களுக்கு திமுக, காங்கிரஸ் இழைக்கும் அநீதியை உணர்ந்துள்ளனர். தமிழகத்தில் உள்ள எனது சகோதரிகள் ஸ்டாலினின் திமுகவும், ராகுல் காந்தியின் காங்கிரசும் செய்ததை மறக்கமாட்டார்கள்.

தமிழ்நாடு திறமையான பல பெண்களை கண்ட மாநிலம். வீரமங்கை வேலு நாச்சியார் முதல் ஜெயலலிதா வரை பல இரும்பு பெண்மணிகளை கண்டுள்ளது. ஜெயலலிதா ஒரு நல்ல ஆட்சியை நடத்தினார்.
கணவரின் சொத்தில் பெண்களுக்கான பங்கை பெற்று தருவதற்கான சட்டத்தை எதிர்த்து உச்ச நீதிமன்றத்திற்கு காங்கிரஸ் கட்சி சென்றது. ஆனால் நாங்கள் இஸ்லாமிய பெண்களுக்கான முக்தலாக் சட்டத்தை கொண்டு வந்தோம். பெண்களுக்கான இட ஒத்துக்கீடு மசோதா 40 வருடங்களாக கொண்டுவர பாஜக மூலம் முயற்சி செய்யப்பட்டு வருகிறது. ஆனால் சிலர் பல பொய்களை கூறி மசோதாவை தடுத்து வருகின்றனர். பெண்களை அவமானப்படுத்தும் வேலையை காங்கிரஸ் ஒவ்வொரு முறையும் செய்து வருகிறது.

மோதிக்கொள்ளும் திமுக-காங்கிரஸ் கட்சிகள்

திமுகவும் கூட்டணி கட்சியினரும் மேடையிலேயே அடித்து கொள்கின்றனர். அதனை நம்மால் பார்க்க முடிகிறது. எடப்பாடி பழனிசாமி மற்றும் நாங்கள் எல்லோரும் ஒரே குடும்பமா வெற்றி பெற முயற்சிக்கிறோம். மோடி அரசு நல்ல கல்வி, நல்ல வேலை, பெண்களுக்கு சமாமான தொழில் வாய்ப்பு ஆகியவற்றை கொடுத்துள்ளது. நம் பெண்களுக்கு, நம் சகோதரிகளுக்கு பாராளுமன்றத்தில் சமமான வாய்ப்பு கிடைக்க வேண்டும் என்பதே எங்கள் எண்ணம். தமிழகத்தில் உள்ள பெண்கள் அனைவருக்கும் உரிய உரிமை, பங்கை நாங்கள் பெற்று தருவோம்.

பெண்களுக்கு எதிரான திமுக காங்கிரஸ் கூட்டணியை துடைத்தெறிய வேண்டும். தமிழகத்தில் பெண்கள் யாரும் மகிழ்சியாக இல்லை. நாடாளுமன்றத்தில் பெண்களுக்கு கிடைக்க வேண்டிய பிரதிநிதித்துவத்தை திமுக, காங்கிரஸ் தடுத்திருக்கின்றன. வடக்கு, தெற்கு என்பது எல்லாம் இல்லை, இந்தியா என்பது ஒன்று தான். அனைவரும் ஒன்று தான். பிரதமர் மோடி அனைவருக்கும் சேர்த்து தான் உழைக்கிறார்.

39 தொகுதிகள் 59 ஆக மாறும்

தொகுதி மறுவரையறை செய்யப்பட்டால் தமிழகத்தில் 39- ஆக இருக்கும் மக்களவை தொகுதிகள் 59 ஆக உயரும். ஸ்டாலின் பொய் சொல்கிறார். இதற்காக தமிழக மக்கள் உங்களை என்றைக்கும் மன்னிக்கமாட்டர்கள். உதயநிதியை முதல்வராக்க மாட்டோம் என்று ஸ்டாலினால் அறிவிக்க முடியுமா? இதை பல முறை அவரிடம் கேட்டுள்ளேன். அவரால் சொல்ல முடியுமா?

ஆனால் ஸ்டாலினால் உதயநிதி ஸ்டாலினை எப்போதும் முதல்வராக்க முடியாது. அவ்வாறு நடந்தால் நிச்சயம் தமிழ்நாட்டில் பாதுகாப்பு கேள்விக்குறியாகிவிடும். கலாச்சாரம் சீரழிந்து விடும். முதல்வர் ஸ்டாலினுக்கு நான் சவால் விடுகிறேன், உதயநிதியை எப்போதும் முதல்வராக்க முடியாது" என்று பியூஷ் கோயல் கூறினார்.

