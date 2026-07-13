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‘திமுக தான் ஒரே எதிரி’ - அண்ணாமலை மாநாடு குறித்து அமைச்சர் விக்னேஷ் கருத்து

அண்ணாமலை கூறும் நல்ல கருத்துகளை எடுத்துக்கொள்வோம் என மது விலக்கு மற்றும் ஆயத்தீர்வைத் துறை அமைச்சர் விக்னேஷ் கூறியுள்ளார்.

மது விலக்கு மற்றும் ஆயத்தீர்வைத் துறை அமைச்சர் விக்னேஷ்
மது விலக்கு மற்றும் ஆயத்தீர்வைத் துறை அமைச்சர் விக்னேஷ் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : July 13, 2026 at 7:42 AM IST

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திண்டுக்கல்: அண்ணாமலையின் ஆரோக்கியமான கருத்துகளை ஏற்றுக்கொள்வோம் எனவும், தீயசக்தி தி.மு.க-வைத் தவிர வேறு யாரையும் எதிரியாக பார்க்க வேண்டிய அவசியமில்லை என மது விலக்கு மற்றும் ஆயத்தீர்வைத் துறை அமைச்சர் விக்னேஷ் தெரிவித்துள்ளார்.

பழனி அருகே கோரிக்கடவில் ஜூலை 12 ஞாயிற்றுக்கிழமையன்று நடைபெற்ற கட்சி நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்ற பின்னர், மது விலக்கு மற்றும் ஆயத்தீர்வைத் துறை அமைச்சர் விக்னேஷ் செய்தியாளர்களுக்கு பேட்டி அளித்தார்.

அவரிடம் கோவையில் அண்ணாமலை மாநாட்டிற்கு அதிகபடியான இளைஞர்கள் கூடியது குறித்து கேள்வி எழுப்பப்பட்டது. அதற்கு பதிலளித்த அவர், ”இது ஜனநாயக நாடு, யார் வேண்டுமானாலும் வரலாம். கரூர் நில விவகாரத்தில் அவரே கூட எங்களைப் பாராட்டியுள்ளார். ஆரோக்கியமான கருத்துகளை எடுத்துகொள்வோம்; ஆரோக்கியாமான கருத்துகளை பகிர்ந்துகொள்வோம். தீயசக்தி தி.மு.க-வைத் தவிர வேறு யாரையும் எதிரியாகப் பார்க்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை” எனத் தெரிவித்தார்.

அமைச்சர் விக்னேஷ் பேட்டி (ETV Bharat Tamil Nadu)

​வியட்நாம் விபத்தில் பலியான பழனியைச் சேர்ந்த முருகபிரபுவின் உடலைக் கொண்டு வருவது குறித்துப் பேசிய அவர், “தகவல் அறிந்த உடனே அயலக வாழ்வு நலன் துறை அமைச்சரைத் தொடர்பு கொண்டேன். உடலை மீட்க முழு வீச்சில் நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட்டு வருகின்றன” எனத் தெரிவித்தார்.

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பழனி முருகன் கோயிலின் ரூ. 100 கோடி நில மோசடிப் புகார் குறித்து செய்தியாளர் எழுப்பிய கேள்விக்கு பதிலளித்த அவர், “திண்டுக்கல் மாரியம்மன் கோயில் பகுதிக்குச் சென்றபோதுதான் இந்த தகவல் தெரிந்தது. உடனடியாக அறநிலையத்துறை அமைச்சர் ரமேஷைத் தொடர்பு கொண்டு பேசினேன்.

தவறு செய்தவர்கள் மீது வழக்கு பதியப்பட்டு, முறைகேடாகப் பதிவு செய்யப்பட்ட நிலங்கள் உடனடியாக மீட்கப்படும் என அவர் உறுதியளித்துள்ளார். தவறு யார் செய்திருந்தாலும் நிச்சயம் தண்டனை வழங்கப்படும்” என்றார்.

பழனி பெரியார் சிலை மற்றும் ஒட்டன்சத்திரம் பகுதிகளில் உள்ள டாஸ்மாக் கடைகளை அகற்றப்படுமா என்று கேட்டதற்கு, "முதற்கட்டமாக 717 கடைகள் அகற்றப்பட்டுள்ளன. நிதிச் சுமைகள் தற்பொழுது சீராகி வருவதால், அடுத்தகட்டமாகப் பொதுமக்கள் கோரும் முக்கியப் பகுதிகளில் உள்ள டாஸ்மாக் கடைகளை அகற்ற முன்னுரிமை கொடுத்து நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்” என உறுதி அளித்தார்.

இறுதியாகத் தனது தந்தைக்குப் பிடித்த கோரிக்கடவு பகுதியின் அடிப்படைத் தேவைகளான பொதுக் கழிப்பிடங்கள் மற்றும் பட்டா விவகாரங்களுக்குத் தகுந்த தீர்வு காண்பதே தனது கடமை என்றும் அவர் குறிப்பிட்டார்.

TAGGED:

MINISTER VIGNESH
ANNAMALAI COIMBATORE CONFERENCE
பழனி கோயில் நில விவகாரம்
மது விலக்கு துறை அமைச்சர் விக்னேஷ்
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