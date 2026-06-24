ஆட்சி நிர்வாகம் செய்ய ஆளுங்கட்சிக்கு திமுக கற்றுக்கொடுத்து வருகிறது - திமுக கவுன்சிலர் சிற்றரசு பெருமிதம்
முதலமைச்சர் வியந்து பார்க்கும் வகையில் எதிர்கட்சி தலைவராக உதயநிதி ஸ்டாலின் செயல்பட்டு வருவதாக தனது உரையில் திமுக கவுன்சிலர் சிற்றரசு குறிப்பிட்டார்.
Published : June 24, 2026 at 6:39 PM IST
சென்னை: ஆளுங்கட்சிக்கு எவ்வாறு ஆட்சி நடத்த வேண்டும் என திமுக கற்றுகொடுத்து வருவதாக சென்னை மாநகராட்சி திமுக கவுன்சிலர் சிற்றரசு தெரிவித்துள்ளார்.
பெருநகர சென்னை மாநகராட்சியின் மாதாந்திர மாமன்ற கூட்டம் 3 மாதத்திற்கு பிறகு இன்று நடைபெற்றது. மாநகராட்சியின் புதிய ஆணையாளர் சமீரன் இந்த மாமன்ற கூட்டத்தில் கலந்து கொண்டார். மாநகராட்சி மாமன்ற கூட்ட அரங்கில் முதலமைச்சர் விஜய் புகைப்படம் ஒருபுறமும், முன்னாள் முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் புகைப்படம் மற்றொரு புறமும் மாட்டப்பட்டு இருந்தது.
கேள்வி நேரத்தின் போது பேசிய 58 வார்டு கவுன்சிலர் ராஜேஸ்வரி, "மக்களால் இப்போதும் முதல்வர் என்று கருதக்கூடிய முன்னாள் முதல்வர் முத்துவேல் கருணாநிதி ஸ்டாலின் அவர்களுக்கு வணக்கம். அப்பா, அம்மா, மனைவி, பிள்ளைகளுடன் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கும், ரிலீஸ் அரசியல் செய்யாமல், ரியல் அரசியல் செய்யும் உதயநிதி ஸ்டாலின் அவர்களை வணங்குகிறேன். ஆக்கப்பூர்வ நடவடிக்கைகளை எடுத்த முன்னாள் அறநிலையத்துறை அமைச்சர் அண்ணன் சேகர் பாபு ஆகியோரை வணங்கி மன்றத்திற்கு நன்றி தெரிவித்து கொள்கிறேன்" என்றார்.
இதையும் படிங்க:"மக்கள் பிரதிநிதிகளை தவிர மற்றவர்கள் பள்ளிக்குள் சென்றால்..." - மேயர் பிரியா எச்சரிக்கை
இதையடுத்து பேசிய திமுக மாமன்ற உறுப்பினர் சிற்றரசு, "திராவிடம் இல்லாமல் தமிழகம் எங்கும் தலை நிமிர்ந்து நிற்காது என்பதற்கு கடந்த 5 ஆண்டு கால ஆட்சி சாட்சியாக உள்ளது. மக்கள் தேவையை உணர்ந்து செயல்பட்டால் தான் மக்கள் மனதில் நிலைக்க நிற்க முடியும் என்பதற்கு திமுக ஆட்சியே சாட்சி. முதலமைச்சர் வியந்து பார்க்கும் வகையில் எதிர்கட்சி தலைவராக உதயநிதி ஸ்டாலின் செயல்பட்டு வருகிறார். ஆட்சி நடத்த தெரியாமல் ஆட்சியாளர்கள் நடந்து கொண்டிருக்கும் சூழலில், ஆட்சி எவ்வாறு நடத்த வேண்டும் என்பதற்கு திமுக அரசு சான்றாக உள்ளது.
சென்னை மாநகரில் 1 கோடி மக்கள் வசித்து வரும் சூழலில், எந்த பிரச்சனை என்றாலும் பதில் அளிக்க வேண்டிய பொறுப்பு மேயருக்கு உள்ளது. இயற்கை பேரிடர் வந்தால், எந்த நகரமாக இருந்தாலும் பாதிப்பு அடைய தான் செய்யும். 10 ஆண்டுகள் கிடப்பில் போடப்பட்ட பணிகளை திமுக ஆட்சி பொறுபெற்றவுடன் சரி செய்ய நடவடிக்கை எடுத்தவர் முன்னாள் முதல்வர் ஸ்டாலின். அளவுக்கு அதிகமாக மழை பொழிவு இருந்தால், தண்ணீர் வற்றுவதற்கு சில மணி நேரம் ஆக தான் செய்யும். இன்றைக்கும் காஃபி பேஸ்ட் செய்யும் வகையில் தான் திமுகவின் திட்டங்கள் இருந்துள்ளன. மண்டல அலுவலகங்களில் முன்னாள் முதல்வர், புகைப்படம் இடம்பெற நடவடிக்கை எடுக்கவேண்டும்" எனவும் கோரிக்கை விடுத்தார்.
அதற்கு பதில் அளித்த மேயர் பிரியா, "மண்டல அலுவலகங்களில் முன்னாள் முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் படம் வைக்க ஆணையர் சுற்றறிக்கை அனுப்ப வேண்டும்" என மேயர் பிரியா தெரிவித்தார்.