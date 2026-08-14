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இந்தியா கூட்டணியில் தி.மு.க இல்லை, காங்கிரஸ் தான் இருக்கிறது - எம்.பி கனிமொழி திட்டவட்டம்

நாடாளுமன்றத்தில் ஒதுக்கப்பட்டுள்ள இருக்கைகளை மாற்றுவது தொடர்பாக சபாநாயகரிடம் நேரில் பேசுவதற்கு தேநீர் விருந்தில் பங்கேற்றோம் என தி.மு.க எம்.பி கனிமொழி விளக்கமளித்துள்ளார்.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 14, 2026 at 2:37 PM IST

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சென்னை: இந்தியா கூட்டணியில் திமுக இல்லை, காங்கிரஸ்தான் இருக்கிறது என திமுக எம்.பி கனிமொழி திட்டவட்டமாக தெரிவித்துள்ளார்.

கடந்த மாதம் 20-ம் தேதி தொடங்கிய நாடாளுமன்ற மழைக்கால கூட்டத்தொடர் நேற்றுடன் நிறைவடைந்தது. தொடக்கம் முதலே நீட் விவகாரம், இளைஞர்கள் மீது தாக்குதல் நடத்தியது உள்ளிட்ட பல்வேறு பிரச்சினைகள் குறித்து கேள்வி எழுப்பி எதிர்கட்சிகள் அமளியில் ஈடுபட்டனர். இதனால் மக்களவை ஒத்திவைக்கப்பட்டு வந்தது.

இதற்கிடையே, எதிர்கட்சிகளின் அமளிக்கு மத்தியிலும் இரு அவைகளிலும் 12 மசோதாக்கள் நிறைவேற்றப்பட்டன. உச்ச நீதிமன்ற நீதிபதிகள் எண்ணிக்கை திருத்த அவசரச் சட்டம், வருமான வரி திருத்த அவசரச் சட்டம், பொதுத் தேர்வுகள் (முறைகேடு தடுப்பு) திருத்த மசோதா உள்ளிட்டவை நிறைவேற்றப்பட்டன.

தொடர்ந்து, நாடாளுமன்ற கூட்டத்தொடர் நிறைவடைந்த நிலையில், மக்களவை சபாநாயகர் ஓம் பிர்லா, அனைத்து கட்சி எம்.பிக்களுக்கு தேநீர் விருந்துக்கான அழைப்பு விடுத்தார். இந்த தேநீர் விருந்தை இந்தியா கூட்டணி கட்சிகள் புறக்கணித்த நிலையில், திமுக சார்பாக எம்.பி கனிமொழி பங்கேற்றது சர்ச்சையானது. இந்நிலையில், இதுகுறித்து விளக்கத்தை எம்.பி.கனிமொழி அளித்துள்ளார்.

சென்னையில் இருந்து டெல்லி செல்வதற்கு விமான நிலையம் வந்த தி.மு.க எம்.பி கனிமொழியிடம், சபாநாயகர் அளித்த தேநீர் விருந்தில் திமுக சார்பில் பங்கேற்றது குறித்து கேள்வி எழுப்பப்பட்டது. அதற்கு பதிலளித்த அவர், “இதில் சர்ச்சை ஆவதற்கு என்ன இருக்கிறது, நாடாளுமன்றத்தில் எங்களுக்கு ஒதுக்கப்பட்டுள்ள இருக்கைகளை மாற்றித் தர வேண்டும் என்று ஏற்கெனவே கேட்டிருந்தோம். அது தொடர்பாக சபாநாயகரிடம் நேரில் பேசுவதற்காகவே அங்கு சென்றோம்” எனக் கூறினார்.

தொடர்ந்து, இந்தியா கூட்டணியில் இடம்பெற்றுள்ள கட்சிகள் தேநீர் விருந்தை புறக்கணித்த நிலையில் நீங்கள் பங்கேற்றியுள்ளீர்கள் என செய்தியாளர் கேள்வி எழுப்பினார். அதற்கு பதிலளித்த அவர், நாங்கள் இந்தியா கூட்டணியில் இல்லை, இந்தியா கூட்டணியில் காங்கிரஸ்தான் இருக்கிறது” எனத் தெரிவித்தார்.

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இந்நிலையில், தலைமை செயலகத்தில் செய்தியாளர்களை சந்தித்த அமைச்சர் நிர்மல்குமார் இதுதொடர்பாக கேள்வி எழுப்பப்பட்டது. அப்போது பேசிய அவர், ”திமுக ஏற்கெனவே மறைமுக கூட்டணியில் இருந்தார்கள். தற்போது நேரடி கூட்டணியில் இருக்கிறார்கள். திமுக எம்.எல்.ஏ அனிதா ராதாகிருஷ்ணன், முன்னாள் அமைச்சர் கனிமொழி சோமு, பாஜக மூத்த தலைவர் வானதி சீனிவாசன் ஆகியவர்கள் மறைமுகமாக இதனை தெரிவித்து வந்தனர்.

திமுக தற்போது 2021ஆம் ஆண்டு இருந்த நிலைக்கு வந்துள்ளனர். அவர்களின் குடும்பத்தின் சொத்துகளை பாதுகாத்துக்கொள்ள, வழக்குகளில் இருந்து தப்பிக்க பாஜகவுடன் நேரடி கூட்டணியில் இணைய தயாராகிவிட்டனர். தொகுதி மறுவரையறை மசோதாவுக்கு எதிரான தீர்மானத்துக்கு திமுக ஆதரவு தெரிவித்திருந்தாலும், நாங்கள் நாடாளுமன்றத்தில் எதிர்த்து வாக்களிப்போம் என இதுவரை யாரும் கூறவில்லை. அவர்களின் சொத்துகளை காப்பாற்றிக்கொள்ள பாஜகவிடம் திமுக கொத்தமடிமைகளாக சரணடைந்துவிட்டனர்” என விமர்சித்தார்.

TAGGED:

DMK MP KANIMOZHI
INDIA ALLIANCE
சபாநாயகர் தேநீர் விருந்து சர்ச்சை
அமைச்சர் நிர்மல் குமார்
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