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ஜெம் வீரமணிக்கு திமுக ஒன்றும் வக்காலத்து வாங்கவில்லை- திமுக பொதுச் செயலாளர் துரைமுருகன் பேட்டி

"எஸ்ஐஆர் விவகாரம் ஒரு குறிப்பிட்ட கட்சியின் பிரச்சனை அல்ல; கட்சிகளுக்கு அப்பாற்பட்ட விவகாரம்" என துரைமுருகன் தெரிவித்துள்ளார்.

திமுக பொதுச்செயலாளர் துரைமுருகன் பேட்டி
திமுக பொதுச்செயலாளர் துரைமுருகன் பேட்டி (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 25, 2026 at 10:52 PM IST

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வேலூர்: ஜெம் வீரமணிக்கு திமுக ஒன்றும் வக்காலத்து வாங்கவில்லை என்று திமுக பொதுச்செயலாளர் துரைமுருகன் தெரிவித்துள்ளார்.

வேலூர் மாவட்டம், காட்பாடியில் உள்ள தனது இல்லத்தில் திமுக பொதுச் செயலாளரும், முன்னாள் அமைச்சருமான துரைமுருகன் இன்று (செப்.25) செய்தியாளர்களைச் சந்தித்தார்.

அப்போது, எஸ்ஐஆர் விவகாரம் தொடர்பாக, பாஜகவை எதிர்த்ததால்தான் மு.க.ஸ்டாலின், கேரளம் முதலமைச்சர் பினராயி விஜயன், மேற்கு வங்கம் முதலமைச்சர் மம்தா பானர்ஜி ஆகியோர் தோற்கடிக்கப்பட்டதாக கரப்பான்பூச்சி ஜனதா கட்சித் தலைவர் அபிஜித் தீப்கே குற்றம்சாட்டியிருப்பது குறித்து செய்தியாளர்கள் கேள்வி எழுப்பினர்.

அதற்கு பதிலளித்த முன்னாள் அமைச்சர் துரைமுருகன், "எஸ்ஐஆர் விவகாரம் தற்போது விஸ்பரூபம் எடுத்துள்ளது; இந்திய தலைமைத் தேர்தல் ஆணையரை மாற்ற வேண்டும்; மம்தா பானர்ஜி, பினராயி விஜயன், மு.க.ஸ்டாலின் போன்ற தலைவர்கள் எந்த ஊரிலும் எளிதில் தோற்கக்கூடியவர்கள் அல்ல; குறி வைத்து தோற்கடிக்கப்பட்டுள்ளனர்." என்றார்.

தேர்தல் ஆணையரைப் பதவியில் இருந்து நீக்க வேண்டும்

48 மணி நேரத்திற்குள் தலைமைத் தேர்தல் ஆணையர் பதவி விலகவில்லை என்றால் மிகப்பெரிய போராட்டம் வெடிக்கும் என அபிஜித் தீப்கே எச்சரித்திருப்பது குறித்து செய்தியாளர்கள் எழுப்பிய கேள்விக்கு, "அவர் மத்திய அமைச்சரோ அல்லது அரசின் பொறுப்பில் உள்ளவரோ அல்ல; இந்த விவகாரம் சர்வதேச அளவில் பேசப்படும் பிரச்சனையாக மாறியுள்ளதால் மத்திய அரசால் இதனை முடக்க முடியாது; தேர்தல் ஆணையரை பதவியில் இருந்து நீக்குவதுதான் முறையான நடவடிக்கை" எனத் தெரிவித்துள்ளார்.

தமிழ்நாட்டில் நிலவும் மின்வெட்டு குறித்து செய்தியாளர்கள் எழுப்பிய கேள்விக்கு பதிலளித்த துரைமுருகன், "எங்கள் ஆட்சியில் மின் விநியோகம் சரியாக உள்ளது என்று தான் தவெக அரசு கூறும். சாதாரண குடும்பங்களின் வீடுகளில் மின்சாரம் எந்த அளவுக்கு துண்டிக்கப்படுகிறது என்பதை நேரடியாகச் சென்று பார்த்து தெரிந்து கொள்ள வேண்டும்" என்றார்.

திமுக வக்காலத்து வாங்கவில்லை

'ஜெம் வீரமணி' வழக்கு குறித்து செய்தியாளர்கள் எழுப்பிய கேள்விக்கு பதிலளித்த துரைமுருகன், "ஜெம் வீரமணிக்கு திமுக ஒன்றும் வக்காலத்து வாங்கவில்லை; யாராக இருந்தாலும் சட்டப்படி தண்டிக்கப்படுவார்கள்; சட்டம் தனது கடமையைச் செய்துக் கொண்டிருக்கிறது. தண்டிக்கப்பட வேண்டியவர்கள் யாராக இருந்தாலும் தண்டிக்கப்பட வேண்டும் என்பதே திமுகவின் நிலைப்பாடு. தவெக எம்எல்ஏக்கள் மற்றும் அமைச்சர்கள் தாங்கள் என்ன பேசுகிறோம் என்பதை அறியாமல் பேசுகின்றனர்.

அவர்களின் ஒவ்வொரு கருத்துக்கும் திமுக பதிலளிக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை; ஜெம் வீரமணி விவகாரத்தில் திமுகவுக்கு எந்தத் தொடர்பும் இல்லை" எனத் தெரிவித்துள்ளார்.

கரப்பான்பூச்சி ஜனதா கட்சியின் தலைவர், தேர்தல் ஆணையர் பதவி விலக வேண்டும் என்ற கோரிக்கையை ராகுல் காந்தியும் முன் வைத்திருப்பது குறித்து எழுப்பப்பட்ட கேள்விக்கு, "எஸ்ஐஆர் விவகாரம் ஒரு குறிப்பிட்ட கட்சியின் பிரச்சனை அல்ல. கட்சிகளுக்கு அப்பாற்பட்ட விவகாரம்; இந்த விவகாரத்தில் அனைவரும் ஒன்றிணைந்து செயல்பட வேண்டும். கரப்பான் பூச்சி பார்ட்டி மட்டுமே செய்ய வேண்டும் என்று அல்ல. எல்லாம் பூச்சியும் சேர்ந்து தான் செய்யணும்

ஆரம்பம் முதலே எஸ்ஐஆர் நடைமுறையில் குறைபாடுகள் இருந்துள்ளது; இதுகுறித்து மு.க.ஸ்டாலின் பலமுறை பேசியுள்ளார்; இரண்டு தொகுதிகளின் இடைத்தேர்தல்களிலும் திமுகவின் வெற்றி வாய்ப்பு பிரகாசமாக உள்ளது" என்றார்.

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TAGGED:

திமுக பொதுச்செயலாளர் துரைமுருகன்
ஜெம் வீரமணி
எஸ்ஐஆர் விவகாரம்
திமுக வக்காலத்து வாங்கவில்லை
DMK GENERAL SECRETARY DURAIMURUGAN

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