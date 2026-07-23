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நீட் தேர்வை ரத்து செய்ய நாடாளுமன்றத்தில் தனிநபர் சட்ட மசோதா கொண்டு வருகிறது திமுக

"இச்சட்டம் நடைமுறைக்கு வந்தால், நீட் தேர்விலிருந்து விலக்கு பெறுவதற்கும், மருத்துவ சேர்க்கைக்கான சொந்த நடைமுறைகளை வகுத்துக் கொள்வதற்கும் மாநில அரசுகளுக்கு முழு அதிகாரமும் உரிமையும் கிடைக்கும்" என்று பி.வில்சன் தெரிவித்துள்ளார்.

திமுக நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் பி.வில்சன்
திமுக நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் பி.வில்சன் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : July 23, 2026 at 8:50 PM IST

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புதுடெல்லி: மருத்துவம் மற்றும் பல் மருத்துவப் படிப்புகளில் இருந்து நீட் தேர்வை ரத்து செய்வதற்கான அவரது தனிநபர் சட்ட மசோதாவை திமுக நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் பி.வில்சன் கொண்டுவரவுள்ளார். இந்த மசோதா, நாடாளுமன்றத்தில் நாளை (ஜூலை 24) அறிமுகம் செய்யப்பட உள்ளது.

நீட் தேர்வுக்கு எதிராக நாடு முழுவதும் போராட்டங்கள் நடைபெற்று வரும் நிலையில், அதை ரத்து செய்வதற்காக திமுக மாநிலங்களவை எம்.பி. வில்சன், நாடாளுமன்றத்தில் மசோதா கொண்டுவரப்படுவது முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாக பார்க்கப்படுகிறது.

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நீட் வினாத்தாள் கசிவு உள்ளிட்ட முறைகேடுகளுக்கு பொறுப்பேற்று மத்திய கல்வி அமைச்சர் தர்மேந்திர பிரதான் பதவி விலக வலியுறுத்தியும், நீட் தேர்வை முற்றிலும் ரத்து செய்ய வலியுறுத்தியும் கரப்பான் பூச்சி ஜனதா கட்சி மாணவர் அமைப்பினரும், பிற மாணவர் அமைப்புகளும் டெல்லியில் ஒரு மாதமாக போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர். மாணவர்களின் போராட்டத்திற்கு தவெக, திமுக, காங்கிரஸ், விசிக, இடதுசாரிகள் உள்ளிட்ட கட்சிகள் ஆதரவு தெரிவித்துள்ளன.

கடந்த 20ஆம் தேதி நாடாளுமன்றம் நோக்கி சென்ற மாணவர்கள் மீது போலீசார் கண்ணீர் புகை வீசியதுடன் தடியடி நடத்தினர். இதைக் கண்டித்து பிரதமர் இல்லம் முன்பு 22ஆம் தேதி போராட்டம் நடத்திய ராகுல் காந்தி, பிரியங்கா காந்தி உள்ளிட்ட காங்கிரஸ் தலைவர்கள் கைதாகி விடுவிக்கப்பட்டனர்.

இதற்கிடையே, மாணவர்களுக்கு ஆதரவாக உண்ணாவிரதப் போராட்டம் தொடங்கிய சமூக ஆர்வலர் சோனம் வாங்சுக், நீதிமன்ற உத்தரவுப்படி மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளார். அவரை மத்திய அமைச்சர்கள் ஜே.பி.நட்டா, ஜிதேந்திர சிங் ஆகியோர் சந்தித்து, உண்ணாவிரதப் போராட்டத்தை கைவிடுமாறு வலியுறுத்தினர்.

மாணவர்களின் போராட்டம் ஒரு மாதத்தை கடந்த நிலையில், நீட் வினாத்தாள் கசிவு உள்ளிட்ட முறைகேடுகளில் ஈடுபட்டவர்களுக்கு விரைவான மற்றும் கடுமையான தண்டனையை உறுதி செய்வதற்காக, விரைவு நீதிமன்றங்களை அமைக்க முடிவு செய்திருப்பதாக பிரதமர் மோடி தெரிவித்துள்ளார்.

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இந்நிலையில், நீட் தேர்வில் இருந்து விலக்கு பெறும் வகையில் தனிநபர் சட்ட மசோதாவை நாடாளுமன்றத்தில் கொண்டுவர இருப்பதாக, திமுக எம்.பி.வில்சன் தெரிவித்துள்ளார்.

இதுகுறித்து எக்ஸ் தளத்தில் அவர் வெளியிட்டுள்ள பதிவில், "மருத்துவம் மற்றும் பல் மருத்துவப் படிப்புகளில் நீட் தேர்வை ரத்து செய்வதற்கான எனது தனிநபர் சட்ட மசோதா, நாடாளுமன்றத்தில் 24.07.2026 அன்று வரிசை எண் 16-ஆக அறிமுகப்படுத்தப்படுவதற்கு பட்டியலிடப்பட்டுள்ளது.

இச்சட்டம் நடைமுறைக்கு வரும் பட்சத்தில், நீட் தேர்விலிருந்து விலக்கு பெறுவதற்கும், தங்களது தேவைகள் மற்றும் கொள்கைகளுக்கு ஏற்ப மருத்துவ சேர்க்கைக்கான சொந்த நடைமுறைகளை வகுத்துக் கொள்வதற்கும் மாநில அரசுகளுக்கு முழு அதிகாரமும் உரிமையும் கிடைக்கும்" என்று குறிப்பிட்டுள்ளார்.

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