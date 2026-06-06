திமுக ஊழல், கமிஷன் மாடல் கட்சி - முரசொலி விமர்சனத்துக்கு காங்கிரஸ் எம்.பி. மாணிக்கம் தாகூர் பதிலடி
ராகுல் காந்தி ஆணவ போக்கில் நடந்துகொண்டு, தன்னுடைய தலையில் தானே மண் அள்ளிப் போட்டுக் கொண்டார் என திமுக நாளிதழ் முரசொலி விமர்சித்திருந்தது.
Published : June 6, 2026 at 4:04 PM IST
சென்னை: ராகுல் காந்தியை திமுக நாளிதழான முரசொலி கடுமையாக விமர்சித்திருந்த நிலையில், அதற்கு காங்கிரஸ் எம்.பி மாணிக்கம் தாகூர் பதிலடி கொடுத்துள்ளார்.
இந்தியா கூட்டணியின் ஆலோசனைக் கூட்டம் டெல்லியில் வருகிற 8ஆம் தேதி நடைபெற உள்ளது. இந்நிலையில் தமிழக காங்கிரஸ் மேலிட பொறுப்பாளர் கிரிஷ் சோடங்கர் இந்தியா கூட்டணி குறித்து பேசுகையில், "இந்தியா கூட்டணி என்பது டெல்லியில் உள்ள மேலிட தலைவர்களால் கையாளப்படும் ஒரு விவகாரம். திமுக, இந்தியா கூட்டணியில் ஒரு அங்கமாக இருக்கிறது" என கூறியிருந்தார்.
இந்த கருத்தைத் தொடர்ந்து, காங்கிரஸை கடுமையாக விமர்சித்து திமுகவில் அதிகாரப்பூர்வ நாளிதழான முரசொலியில் 'தானே மண் அள்ளிப் போட்டுக் கொண்ட ராகுல்' என்ற தலைப்பில் தலையங்கம் வெளியிடப்பட்டுள்ளது.
அதில் “தமிழ்நாட்டில் நடைபெற்ற சட்டமன்றப் பொதுத்தேர்தலுக்குப் பின், காங்கிரஸ் கட்சி, திராவிட முன்னேற்றக் கழகத்திற்கு இழைத்த துரோகத்தினால் மிகுந்த மனக்காயமுற்றிருக்கும் கழகத் தோழர்களின் உணர்வுகளை மதிப்பளிக்கின்ற வகையில் ஜூன் 8ஆம் தேதி டெல்லியில் நடைபெறும் ‘இந்தியா’ கூட்டணிக் கூட்டத்தில், அதாவது காங்கிரஸ் பங்கேற்கும் கூட்டத்தில் திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் பங்கேற்காது” என்று வரலாற்றுச் சிறப்பு மிக்க முடிவை திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் எடுத்துள்ளது.
இத்தகைய முடிவு திமுக எடுக்க வேண்டிய சூழலை உருவாக்கியது காங்கிரஸ் கட்சியே ஆகும். அதிலும் குறிப்பாக, ராகுலின் தன்னிச்சையான ஆணவமான நடவடிக்கைகளே இதற்குக் காரணம். திமுக கூட்டணியில் இருந்துகொண்டே இதற்குக் குழிபறிக்கும் செயல்களை ராகுல் செய்தார். அதை பச்சையாக, வெளிப்படையாகவே செய்தார். இதைச் சற்றும் பொறுத்துக் கொள்ளும் தேவை திமுகவுக்கு இல்லை.
தனது தலைமையில் தானே மண் அள்ளிப் போட்டுக் கொண்டுள்ளார் ராகுல். காங்கிரஸ் கட்சியை அழிக்கும் குழி தோண்டி ஒவ்வொரு மாநிலத்திலும் புதைக்கும் செயலை அவர் செய்து வருகிறார். இதுதான் மற்ற மாநிலங்களிலும் நடந்தது; தமிழ்நாட்டிலும் நடக்கிறது. தான் பிரதமர் ஆவதை விட, பிரவீன் சக்கரவர்த்தியை எம்பி ஆக்குவதற்குதான் ராகுல் காந்தி அலைந்திருக்கிறார். இப்படி ஒரு கெட்ட மதியாலரை தூக்கிச் சுமந்தோமே என்று வருத்தமே மிஞ்சுகிறது.
2018ஆம் ஆண்டு தலைவர் கலைஞர் சிலை திறப்பு விழாவில் சோனியா, ராகுல் முன்னிலையில் வைத்துக் கொண்டே “பிரதமர் வேட்பாளராக ராகுல் காந்தியை முன்மொழிகிறேன்” என்று திமுக தலைவர் மு.க.ஸ்டாலின் சொன்னார். இத்தகைய தலைவர் மு.க.ஸ்டாலினை அவமானப்படுத்துவதைத்தான், நம்பிக்கைத் துரோகம் என்று தெரியாமல் செய்து வந்துள்ளார் ராகுல்.
ஸ்வீட் பாக்ஸ் வாங்கித் தந்து, 'நீங்கள்தான் என் சகோதரர்' என்று சொன்னார் ராகுல். 'நான் யாரையும் சகோதரர் என்று சொன்னதில்லை' என்றார் ராகுல். இது வெறும் நடிப்புதான் போலும். தன்னை பிரதமர் வேட்பாளராக முன்மொழிவார் என்பதற்காகச் செய்யப்பட்ட நாடகமாகவே கருத வேண்டியுள்ளது.
ஒரு முறை நாடாளுமன்றத்தில் பிரதமர் மோடியைக் கடுமையாகப் பேசியபின், பிரதமர் இருக்கைக்கு வந்து அவரைக் கட்டிப் பிடித்தார் ராகுல். அப்படி கட்டிப் பிடித்துக் கொண்டே நாடாளுமன்றத்தைப் பார்த்து கண் அடிக்கவும் செய்தார் ராகுல். அவரது இரட்டை வேடத்தை அம்பலப்படுத்திய காட்சி அது. அந்த இரட்டை வேடத்தைத்தான் எல்லா மாநிலங்களிலும் நடத்திக் காட்டி வருகிறார் ராகுல்.
பீகாரில் தேஜஸ்வியை முதுகில் குத்திய காட்சியை யாரும் மறக்க முடியாது. தேஜஸ்விக்கு இருந்த மக்கள் செல்வாக்கை கபளீகரம் செய்வதற்காக அவர்களோடு கூட்டணி போட்டார் ராகுல். தேர்தல் நெருங்கி வரும்போது பிரச்சாரமும் சரியாகச் செய்யாமல் வெளிநாடு போனார் ராகுல். தேர்தலுக்குப் பத்து நாட்கள் இருக்கும் போதுதான் தேஜஸ்வியை முதலமைச்சர் வேட்பாளராக காங்கிரஸ் கட்சி ஒப்புக் கொண்டது. அதை அறிவிக்கவும் ராகுல் வரவில்லை. இறுதியில் பீகாரில் தோல்வியை தழுவியது இக்கூட்டணி. இதற்கு முழுப் பொறுப்பு ஏற்க வேண்டியவர் ராகுல்தான்.
|இதையும் படிங்க: கேள்வி கேக்குறது ஈஸி; பதில் சொல்றதுதான் கஷ்டம்: நிருபர்களிடம் சீறிய அமைச்சர் செங்கோட்டையன்
இப்படித்தான் ஒவ்வொரு மாநிலத்திலும் அனைத்தும் கெடுக்கும் செயலை ராகுல் செய்து வருகிறார். அதையேதான் தமிழ்நாட்டிலும் செய்தார் ராகுல். 2019 நாடாளுமன்றத் தேர்தலில் ராகுல் காந்தியை பிரதமர் வேட்பாளராக காங்கிரஸ் கட்சி முன்மொழிவதற்கு முன்னதாகவே அவர் பெயரை முன்மொழிந்தவர் தலைவர் மு.க.ஸ்டாலின்.
அத்தகைய தலைவர் மு.க.ஸ்டாலின்தான் தமிழ்நாட்டின் முதலமைச்சர் ஆக வேண்டும் என்பதற்காக உள்ளார்ந்த ஈடுபாட்டுடன் ராகுல் பிரச்சாரம் செய்தாரா என்றால் இல்லை. தலைவர் மு.க.ஸ்டாலின் அவர்களுடன் சேர்ந்து ஒரு கூட்டம் கூட போடாமல் அம்போவென்று விட்டார். ஆணவமாக நடந்து கொண்டார் ராகுல்.
புதுச்சேரியில் திருபுவனை, மாங்கலம், காலாப்பட்டு, ராஜ்பவன், உழவர் கரை, காரைக்கால் ஆகிய தொகுதிகளில் திமுக வேட்பாளர்களை எதிர்த்து காங்கிரஸ் கட்சியே போட்டியிட்டது. இத்தனை போட்டி வேட்பாளர்களும் ராகுலைச் சந்தித்து வாழ்த்து பெற்றார்கள். அதாவது, திமுக வேட்பாளர்கள் வென்று விடக் கூடாது என்பதற்காக ராகுலே போட்டி வேட்பாளர்களை நிறுத்தி இருக்கிறார் என்றுதானே இதற்கு பொருள்?
ஒரு மாநிலங்களவை இடத்தையும் 28 சட்டமன்றத் தொகுதிகளையும் திமுக கூட்டணியில் காங்கிரஸ் கட்சி பெற்றது. கூட்டணிக் கட்சித் தொண்டர்களின் உழைப்பால் பெற்ற வெற்றியைப் பணயம் வைத்து மற்றவர்களிடம் மூன்று நாட்களுக்காக காங்கிரஸ் கட்சி மாறியது.
இவர்கள் புதிதாக ஒருவரோடு சேர்ந்துள்ளார்களே. அந்த விஜய், காங்கிரஸ் கட்சியைப் பற்றி என்ன சொன்னார்? ‘சில பல கோடிகளே கொடுத்து தமிழ்நாடு காங்கிரஸை, ஸ்டாலின் தனது பைக்குள் போட்டுக்கொண்டார்’ என்று பேசினார். இன்று சில பல கோடிகளை கொடுத்ததனால் காங்கிரஸ் ஆதரவைப் பெற்றாரா விஜய்? காங்கிரஸ் கட்சி எவ்வளவு பெற்றது? அதில் ராகுல் எவ்வளவு பெற்றார்? ஒரு ராஜ்யசபா உறுப்பினர் பதவி மட்டும்தானா காங்கிரஸுக்கு தரப்பட்ட விலையா? அவ்வளவுதானா?
தேர்தலுக்கு முன்னதாக திமுகவும் ஒரு ராஜ்யசபா. தேர்தலுக்குப் பின்னதாக தவெக ஒரு ராஜ்யசபா. இப்போது ஏதோ ராஜ்ஜியத்தை பிடித்துவிட்டதாக மகிழ்ச்சி இருக்கிறது காங்கிரஸ். ‘இந்தியா’ கூட்டணியை இழந்து, ஒரு ராஜ்யசபா இடத்தைப் பெற்றுள்ளது காங்கிரஸ். கண்ணை விற்றுச் சித்திரம் வாங்கி இருக்கிறது காங்கிரஸ்.
இவ்வளவுக்குப் பிறகும், ‘இந்தியா’ கூட்டணியில் திமுக இருக்கிறது’ என்று சொல்வதற்கு காங்கிரஸ் மேலிடப் பார்வையாளர் கிரிஷ் சோடங்கருக்கு வெட்கமாக இல்லையா?
மான இனத்தை பற்றி கவலைப்படாத கட்சியாக காங்கிரஸ் இருக்கலாம். கழகத்தை உயிர்ப்போடு வைத்திருப்பதே இனமானமும், தன்மானமும் தான். சட்டமன்ற, நாடாளுமன்றத் தேர்தல்களை மனதில் வைத்து திமுக முடிவுகள் எடுப்பது இல்லை. இனமானம், தன்மானத்தை மனதில் வைத்தே முடிவுகளை எப்போதும் எடுக்கும்” என எழுதப்பட்டுள்ளது.
எம்.பி. மாணிக்கம் தாகூர் எதிர்ப்பு
இந்த முரசொலி தலையங்கத்திற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து சமூக வலைத்தளத்தில் பதிவிட்டுள்ள காங்கிரஸ் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் மாணிக்கம் தாகூர், ”முரசொலி கட்டுரையை படித்த பிறகு ஒரு கேள்விதான் எழுகிறது. 2026 தேர்தலில் 131 இடங்களில் இருந்த திமுகவை மக்கள் 59 இடங்களுக்கு குறைத்தது ஏன் என்பதை பற்றி திமுக தலைமை சிந்தித்ததா?
மக்கள் ஏன் திமுகவை நிராகரித்தார்கள் என்பதை ஆராய்வதற்கு பதிலாக, எதிர்க்கட்சி தலைவர் ராகுல் காந்தியையும் காங்கிரஸையும் தாக்குவது தோல்வியை மறைக்கும் முயற்சியாக மட்டுமே தெரிகிறது.
திமுக பல தேர்தல் தோல்விகளை கடந்த காலத்தில் சந்தித்துள்ளது. ஆனால் அப்போதெல்லாம் கலைஞர் இருந்தார். தோல்வியை அரசியல் முதிர்ச்சியுடனும் சாதுர்யத்துடனும் ஏற்றுக்கொண்டு, காரணங்களை ஆராய்ந்து மீண்டு வந்தார். ஆனால் இன்றைய திமுக உதயநிதி தலைமையால் இந்த ஒரு தோல்வியைக் கூட அரசியல் நாகரிகத்துடன் எதிர்கொள்ள முடியவில்லை.
மாறாக, கூட்டணியில் இருந்த தோழமைக் கட்சிகள் மீதும், குறிப்பாக காங்கிரஸ் மீதும் விஷ வார்த்தைகளை கக்கி வருகிறது. இதையெல்லாம் பார்க்கும்போது, பாஜகவிடம் தங்களின் காங்கிரஸ் எதிர்ப்பை நிரூபித்து, அவர்களுடன் ஒட்டியும் உறவாடியும் செல்லும் முயற்சியின் கூக்குரலாகவே தெரிகிறது.
தமிழக மக்கள் திமுக அரசின் ஊழல், 36% கமிஷன் அரசியல், குடும்ப ஆதிக்கம், நிர்வாகத் தோல்வி மற்றும் அகந்தைக்கு எதிராகவே வாக்களித்தார்கள். “திராவிட மாடல்” என்ற பெயரில் நடந்தது வளர்ச்சி அரசியல் அல்ல, “கமிஷன் மாடல்” அரசியல் என்ற உணர்வு மக்களிடையே வலுவாக உருவானது.
அதிலும் குறிப்பாக உதயநிதி ஸ்டாலினின் அரசியல் தோல்வி, நிர்வாக முதிர்ச்சியின்மை மற்றும் மக்கள் எதிர்பார்ப்புகளை நிறைவேற்றத் தவறிய நிலை திமுகவுக்கு மிகப்பெரிய பாதிப்பை ஏற்படுத்தியது. அதற்கான அரசியல் தண்டனையைத்தான் மக்கள் தேர்தலில் வழங்கியுள்ளனர்.
இன்று தமிழக அரசியலில் மக்கள் கேட்கும் கேள்வி வேறு. மே 4 தேதி மாலை பாஜகவை எதிர்ப்பதாக பேசிக்கொண்டே, பாஜகவுடனும் அதிமுகவுடனும் திமுக நடத்திய மறைமுக அரசியல் பேரங்கள் என்ன? மக்கள் அளித்த தீர்ப்பை தடுக்கவும், அரசியல் மாற்றத்தை தாமதப்படுத்தவும் நடைபெற்ற ரகசிய முயற்சிகள் என்ன
இப்போது அன்பு தலைவர் ராகுல் காந்தி பற்றி பேசுகிறார்கள். தலைவர் ராகுல் காந்தி அதிகாரத்திற்காக அரசியல் செய்பவர் அல்ல. பதவிக்காக கொள்கையை விற்கும் தலைவர் அல்ல. இந்தியாவில் ஆர்.எஸ்.எஸ். சித்தாந்தத்தையும், அதானி ஆதிக்கத்தையும், ஜனநாயக அமைப்புகளின் மீதான தாக்குதல்களையும் தொடர்ந்து எதிர்த்து நிற்கும் தேசிய தலைவர் அவர்.
என் அன்புத் தலைவர் ராகுல் காந்தியின் அரசியல் நேர்மை, தியாகம் மற்றும் அறிவைப் பற்றி பேசுவதற்கு முதலில் அதற்கான தகுதியும் அரசியல் ஒழுக்கமும் வேண்டும். தினமும் நிலைப்பாட்டை மாற்றிக்கொண்டு, வெளியில் ஒரு பேச்சும் உள்ளே ஒரு பேரமும் நடத்துபவர்களுக்கு அவரது மதியைப் பற்றி பேச எந்த அருகதையும் இல்லை.
மக்களின் தீர்ப்பை மதித்து சுயபரிசோதனை செய்வதற்குப் பதிலாக, மற்றவர்களை குறை கூறிக் கொண்டே இருந்தால் திமுகவின் வீழ்ச்சி மேலும் வேகமாகும். மக்கள் ஏற்கனவே ஒரு செய்தியை தெளிவாக சொல்லிவிட்டார்கள்; ஊழல், கமிஷன், இரட்டை வேடம் மற்றும் அதிகார அகந்தைக்கு தமிழகத்தில் இனி இடமில்லை” என கூறி திருட்டு மாடல் என்ற ஹேஸ்டேக்வுடன் பதிவிட்டுள்ளார்.