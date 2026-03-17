விருப்பமனு அளித்தவர்களிடம் நேர்காணலை தொடங்கியது திமுக: முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் கேட்ட கேள்விகள்
Published : March 17, 2026 at 3:35 PM IST
சென்னை: திமுக தலைவரும் முதலமைச்சருமான மு.க. ஸ்டாலின் தலைமையில், திமுக சார்பில் தேர்தலில் போட்டியிட விருப்ப மனு அளித்தவர்களிடம் நேர்காணல் இன்று தொடங்கியது.
தமிழ்நாட்டில் ஏப்ரல் 23-ந் தேதி சட்டப் பேரவை தேர்தல் நடைபெறவுள்ளது. மேலும், புதுச்சேரியில் ஏப்ரல் 9-ந் தேதி வாக்குப்பதிவு நடைபெறுகிறது. அங்கு வேட்புமனு தாக்கல் நேற்று தொடங்கியது. இந்த நிலையில், திமுக சார்பில் போட்டிய விருப்ப மனு அளித்தவர்களிடம் நேர்காணல் இன்று தொடங்கியது.
முதல் நாளான இன்று, புதுச்சேரியில் சட்டமன்ற தொகுதிகளில், திமுக சார்பில் போட்டியிட விருப்ப மனு அளித்தவர்களிடம் தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் மு.க ஸ்டாலின் நேர்காணல் நடத்தினார். புதுச்சேரியில் போட்டியிட 116 பேர் விருப்ப மனுக்களை தாக்கல் செய்திருந்தனர். அவர்களிடம் இன்று நேர்காணல் நடத்தப்பட்டது.
திமுக தலைவர் மு.க ஸ்டாலின், பொதுச் செயலாளர் துரைமுருகன், பொருளாளர் டி.ஆர். பாலு, முதன்மை செயலாளர் கே.என். நேரு, அமைப்பு செயலாளர் ஆர்.எஸ். பாரதி, புதுச்சேரி மண்டல பொறுப்பாளர் ஜெகத்ரட்சகன் எம்பி ஆகியோர் அடங்கிய குழு விருப்ப மனு அளித்தவர்களிடம், தனித்தனியாக நேர்காணல் நடத்தியது.
புதுச்சேரி மங்கலம் சட்டமன்ற தொகுதியில் போட்டியிட விருப்ப மனு அளித்து நேர்காணலில் கலந்து கொண்ட புஷ்பலதா கூறுகையில், “நேர்காணலில் திமுக தலைவர் மு.க. ஸ்டாலின், புதுச்சேரிக்கு உட்பட்ட மங்கலம் தொகுதி எப்படி உள்ளது? என்ன பொறுப்பில் உள்ளீர்கள்? புதுச்சேரியின் நிலவரம் குறித்தும் கேட்டார்.
வரும் சட்டமன்ற தேர்தலில் புதுச்சேரியில் அதிக தொகுதிகளில் திமுக போட்டியிட வேண்டும் என்று நாங்கள் கோரிக்கை வைத்தோம். புதுச்சேரியில் 25 ஆண்டுகளாக திமுக ஆட்சியில் இல்லை. ஆகையால் இங்கு திமுக ஆட்சி அமைத்து மக்கள் பணி செய்ய வாய்ப்பு வழங்க வேண்டும் என்று கேட்டுக் கொண்டோம். இப்போது புதுச்சேரியில் பாஜக ஆட்சி அமைந்துள்ளதால் எந்தவித நலன்களும் கிடைக்கவில்லை. இந்த முறை காங்கிரஸுக்கு அதிக சீட் ஒதுக்காமல் திமுகவிற்கு அதிக தொகுதிகள் ஒதுக்க வேண்டும் என்றும் முதல்வரிடம் கோரிக்கை வைத்துள்ளோம்” என்று கூறினார்.
இன்று புதுச்சேரி சட்டமன்ற தொகுதிகளுக்கு நேர்காணல் நடைபெற்ற நிலையில், நாளை முதல் வருகின்ற 22 ஆம் தேதி வரை தமிழகத்தில் உள்ள அனைத்து சட்டமன்ற தொகுதிகளுக்கான வேட்பாளர் நேர்காணல் நடைபெறவுள்ளது.
புதுச்சேரி சட்டமன்ற தேர்தலில் காங்கிரஸுடன் தொகுதிப் பங்கீடு இன்னும் நிறைவடையாத நிலையில், அங்கு விருப்ப மனு அளித்தவர்களிடம் திமுக தலைவரும் முதலமைச்சருமான மு.க.ஸ்டாலின் இன்று நேர்காணல் நடத்தினார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.