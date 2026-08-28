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தி.மு.க-வின் மாவட்டங்களின் எண்ணிக்கை 110 ஆக அதிகரிப்பு - முழு பட்டியல் வெளியீடு

தி.மு.க அமைப்பில் தற்போதுள்ள மாவட்டங்களின் எண்ணிக்கையை 77-இலிருந்து 110-ஆக அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளது.

அண்ணா அறிவாலயம்
அண்ணா அறிவாலயம் (DMK IT WING)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 28, 2026 at 3:06 PM IST

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சென்னை: தி.மு.க செயற்குழு கூட்டத்தில் மாவட்டங்களின் எண்ணிக்கை 110 ஆக உயர்த்தப்படும் என தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்ட நிலையில், அதற்கான பட்டியல் வெளியாகியுள்ளது.

திமுக மறுசீரமைப்பு குறித்து அறிக்கை வெளியிட்ட திமுக தலைவர் மு.க.ஸ்டாலின், “திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் என்ற பேரியக்கம், கொள்கை - அமைப்புமுறை - செயல்பாடுகள் – உடன்பிறப்புகள் என்ற நான்கு அடிப்படைகளைக் கொண்டு இயங்கும் இயக்கம். இந்நான்கையும் காலங்கள் தோறும் நாம் புதுப்பித்தும், மேன்மைப்படுத்தியும், கூர்தீட்டியும், செழுமைப்படுத்தியும் வந்திருக்கிறோம். இவை அனைத்தும் கோடிக்கணக்கான உடன்பிறப்புகளின் எண்ணங்கள் அடிப்படையில்தான் அமைந்துள்ளன.

அந்த அடிப்படையில், கடந்த 22.8.2026 அன்று நடைபெற்ற கழக தலைமைச் செயற்குழுக் கூட்டத்தில் நிர்வாகச் சீரமைப்புக்குத் தேவையான மிகமுக்கியமான முடிவுகளைத் தீர்மானங்களாக நிறைவேற்றி இருக்கிறோம்.

கழகம் தொடங்கப்பட்ட நாள் முதல், இதுவரையில் 15 முறை கழக அமைப்புரீதியாகத் தேர்தல் நடத்தி, நிர்வாகிகளைத் தேர்ந்தெடுத்துள்ளோம். இதன் தொடர்ச்சியாக 16-ஆவது கழக அமைப்புத் தேர்தலை நடத்திடவும், பல்வேறு அமைப்புரீதியாக நிர்வாக மாற்றங்கள் மேற்கொள்ளப்படவும் பல தீர்மானங்கள் முன்வைக்கப்பட்டு நிறைவேற்றப்பட்டுள்ளன. அதில் மிக முக்கியமானது மாவட்டக் கழகங்கள் குறித்த தீர்மானமாகும்.

அதில், தற்போதுள்ள மாவட்டக் கழகங்களின் எண்ணிக்கையை 77-இலிருந்து 110-ஆக அதிகரித்து, எந்தெந்தத் தொகுதிகள் எந்தெந்த மாவட்டங்களில் இடம்பெற வேண்டும் என்பதை வரையறுப்பதற்கான அதிகாரம் கழகத் தலைவரான எனக்கு வழங்கப்பட்டது.

இதனையடுத்து, கழக மறுசீரமைப்புக் குழு வழங்கிய பரிந்துரைகளின் அடிப்படையில், கழக முன்னணியினருடன் கலந்தாலோசித்து, தமிழ்நாட்டில் உள்ள தொகுதிகளை 110 மாவட்டங்களாகப் பகுத்து அறிவிக்கிறேன். அதில், அதிகமான மக்கள் தொகை இருப்பதன் காரணமாகச் சோழிங்கநல்லூர் தொகுதி மட்டும் தனி மாவட்டமாக அறிவிக்கப்படுகிறது" என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

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110 மாவட்டங்களின் பட்டியல்

வ. எண்மாவட்டம் தொகுதிகள்
1கன்னியாகுமரி கிழக்குகன்னியாகுமரி, நாகர்கோவில்
2கன்னியாகுமரி கிழக்குகுளச்சல், கிள்ளியூர்
3கன்னியாகுமரி வடக்குபத்மநாபபுரம், விளவங்கோடு
4திருநெல்வேலி வடக்குதிருநெல்வேலி, அம்பாசமுத்திரம், பாளையங்கோட்டை
5திருநெல்வேலி தெற்குநாங்குநேரி, இராதாபுரம்
6தூத்துக்குடி தெற்குதிருச்செந்தூர், திருவைகுண்டம்
7தூத்துக்குடி மத்தியதூத்துக்குடி, ஒட்டப்பிடாரம் (தனி)
8தூத்துக்குடி வடக்குவிளாத்திக்குளம், கோவில்பட்டி
9தென்காசி கிழக்குசங்கரன்கோவில் (தனி), தென்காசி, ஆலங்குளம்
10தென்காசி மேற்குவாசுதேவநல்லூர் (தனி), கடையநல்லூர்
11விருதுநகர் வடக்குசிவகாசி, விருதுநகர், திருச்சுழி
12விருதுநகர் கிழக்குசாத்தூர், அருப்புக்கோட்டை
13விருதுநகர் மேற்குஇராஜபாளையம், திருவில்லிப்புத்தூர் (தனி)
14சிவகங்கை தெற்குசிவகங்கை, மானாமதுரை (தனி)
15சிவகங்கை வடக்குகாரைக்குடி, திருப்பத்தூர்
16இராமநாதபுரம் கிழக்குஇராமநாதபுரம், திருவாடானை
17இராமநாதபுரம் மேற்குபரமக்குடி (தனி), முதுகுளத்தூர்
18தேனி வடக்குபெரியகுளம் (தனி), போடிநாயக்கனூர்
19தேனி தெற்குஆண்டிப்பட்டி, கம்பம்
20திண்டுக்கல் கிழக்குநத்தம், திண்டுக்கல்
21திண்டுக்கல் மத்தியஆத்தூர், நிலக்கோட்டை (தனி)
22திண்டுக்கல் மேற்குபழனி, ஒட்டன்சத்திரம், வேடசந்தூர்
23மதுரை தெற்குதிருப்பரங்குன்றம், திருமங்கலம்
24மதுரை மேற்குசோழவந்தான் (தனி), உசிலம்பட்டி
25மதுரை கிழக்குமேலூர், மதுரை கிழக்கு
26மதுரை வடக்குமதுரை வடக்கு, மதுரை தெற்கு
27மதுரை மத்தியமதுரை மத்திய, மதுரை மேற்கு
28நீலகிரிஉதகமண்டலம், கூடலூர் (தனி), குன்னூர்
29ஈரோடு கிழக்குஈரோடு கிழக்கு, மொடக்குறிச்சி
30ஈரோடு மத்தியஈரோடு மேற்கு, பெருந்துறை
31ஈரோடு வடக்குபவானி, அந்தியூர்
32ஈரோடு மேற்குகோபிசெட்டிபாளையம், பவானிசாகர் (தனி)
33திருப்பூர் மத்தியதிருப்பூர் தெற்கு, திருப்பூர் வடக்கு
34திருப்பூர் கிழக்குதாராபுரம் (தனி), காங்கேயம்
35திருப்பூர் வடக்குஅவினாசி (தனி), பல்லடம்
36திருப்பூர் தெற்குஉடுமலைப்பேட்டை, மடத்துக்குளம்
37கோவை தெற்குபொள்ளாச்சி, வால்பாறை (தனி)
38கோவை மேற்குதொண்டாமுத்தூர், கிணத்துக்கடவு
39கோவை கிழக்குசூலூர், சிங்காநல்லூர்
40கோவை மத்தியகோவை வடக்கு, கோவை தெற்கு
41கோவை வடக்குமேட்டுப்பாளையம், கவுண்டம்பாளையம்
42கிருஷ்ணகிரி கிழக்குஊத்தங்கரை (தனி), பர்கூர்
43கிருஷ்ணகிரி மத்தியகிருஷ்ணகிரி, வேப்பனஹள்ளி
44கிருஷ்ணகிரி மேற்குஓசூர், தளி
45தருமபுரி மேற்குபென்னாகரம், தருமபுரி, பாலக்கோடு
46தருமபுரி கிழக்குபாப்பிரெட்டிப்பட்டி, அரூர் (தனி)
47நாமக்கல் மேற்குதிருச்செங்கோடு, குமாரபாளையம்
48நாமக்கல் கிழக்குசேந்தமங்கலம் (ப.கு), இராசிபுரம் (தனி)
49நாமக்கல் மத்தியநாமக்கல், பரமத்தி வேலூர்
50சேலம் மேற்குமேட்டூர், எடப்பாடி
51சேலம் தெற்குசங்ககிரி, வீரபாண்டி
52சேலம் வடக்குஏற்காடு (ப.கு), ஓமலூர்
53சேலம் மத்தியசேலம் வடக்கு, சேலம் தெற்கு, சேலம் மேற்கு
54சேலம் கிழக்குகெங்கவல்லி (தனி), ஆத்தூர் (தனி)
55புதுக்கோட்டை வடக்குகந்தர்வக்கோட்டை (தனி), புதுக்கோட்டை
56புதுக்கோட்டை மேற்குவிராலிமலை, திருமயம்
57புதுக்கோட்டை கிழக்குஆலங்குடி, அறந்தாங்கி
58கரூர் மேற்குஅரவக்குறிச்சி, கரூர்
59கரூர் கிழக்குகிருஷ்ணராயபுரம் (தனி), குளித்தலை
60அரியலூர்அரியலூர், ஜெயங்கொண்டம்
61பெரம்பலூர்பெரம்பலூர் (தனி), குன்னம்
62திருச்சி கிழக்குலால்குடி, மணச்சநல்லூர்,
63திருச்சி மத்தியதிருவரங்கம், திருச்சி மேற்கு, திருச்சி கிழக்கு
64திருச்சி வடக்குமுசிறி, துறையூர் (தனி)
65திருச்சி தெற்குமணப்பாறை, திருவெறும்பூர்
66திருவாரூர் வடக்குதிருவாரூர், நன்னிலம்
67திருவாரூர் தெற்குதிருத்துறைப்பூண்டி (தனி), மன்னார்குடி
68நாகப்பட்டினம்நாகப்பட்டினம், கீழ்வேளூர் (தனி), வேதாரண்யம்
69மயிலாடுதுறைமயிலாடுதுறை, சீர்காழி (தனி), பூம்புகார்
70கடலூர் மேற்குதிட்டக்குடி (தனி), விருத்தாச்சலம்
71கடலூர் வடக்குநெய்வேலி, பண்ருட்டி
72கடலூர் தெற்குபுவனகிரி, காட்டுமன்னார்கோவில் (தனி), சிதம்பரம்
73கடலூர் கிழக்குகடலூர், குறிஞ்சிப்பாடி
74தஞ்சாவூர் வடக்குதிருவிடைமருதூர் (தனி), கும்பகோணம்
75தஞ்சாவூர் மேற்குபாபநாசம், திருவையாறு
76தஞ்சாவூர் கிழக்குதஞ்சாவூர், ஒரத்தநாடு
77தஞ்சாவூர் தெற்குபட்டுக்கோட்டை, பேராவூரணி
78கள்ளக்குறிச்சி மேற்குரிஷிவந்தியம், கள்ளக்குறிச்சி (தனி)
79கள்ளக்குறிச்சி கிழக்குஉளுந்தூர்பேட்டை, சங்கராபுரம்
80விழுப்புரம் வடக்குசெஞ்சி, மைலம்
81விழுப்புரம் தெற்குவிக்கிரவாண்டி, திருக்கோயிலூர்
82விழுப்புரம் மத்தியதிண்டிவனம் (தனி), வானூர் (தனி), விழுப்புரம்
83திருவண்ணாமலை தெற்குதிருவண்ணாமலை, செங்கம் (தனி)
84திருவண்ணாமலை மத்தியகீழ்பெண்ணாத்தூர், கலசப்பாக்கம்
85திருவண்ணாமலை வடக்குபோளூர், ஆரணி
86திருவண்ணாமலை கிழக்குவந்தவாசி (தனி), செய்யாறு
87திருப்பத்தூர் வடக்குவாணியம்பாடி, ஆம்பூர்
88திருப்பத்தூர் தெற்குஜோலார்பேட்டை, திருப்பத்தூர்
89வேலூர் வடக்குகாட்பாடி, கீழ்வைத்தினான்குப்பம் (தனி)
90வேலூர் தெற்குவேலூர், அணைக்கட்டு, குடியாத்தம் (தனி)
91இராணிப்பேட்டை வடக்கு அரக்கோணம் (தனி), சோளிங்கர்
92இராணிப்பேட்டை தெற்குஇராணிப்பேட்டை, ஆற்காடு
93செங்கல்பட்டு கிழக்குதிருப்போரூர், செய்யூர் (தனி)
94செங்கல்பட்டு மேற்குசெங்கல்பட்டு, மதுராந்தகம் (தனி)
95செங்கல்பட்டு வடக்குபல்லாவரம், தாம்பரம்
96காஞ்சிபுரம் வடக்குஆலந்தூர், திருப்பெரும்புதூர் (தனி)
97காஞ்சிபுரம் தெற்குஉத்திரமேரூர், காஞ்சிபுரம்
98திருவள்ளூர் கிழக்குகும்மிடிப்பூண்டி, பொன்னேரி (தனி)
99திருவள்ளூர் மத்தியபூவிருந்தவல்லி (தனி), ஆவடி
100திருவள்ளூர் மேற்குதிருத்தணி, திருவள்ளூர்
101சென்னை வடகிழக்குதிருவொற்றியூர், மாதவரம்
102சென்னை வடக்குபெரம்பூர், கொளத்தூர்
103சென்னை வடமேற்குஇராயபுரம், ஆர்.கே.நகர்
104சென்னை மத்தியஎழும்பூர் (தனி), அண்ணா நகர்
105சென்னை மத்திய-கிழக்குசேப்பாக்கம் திருவல்லிக்கேணி, ஆயிரம் விளக்கு
106சென்னை மத்திய-மேற்கு மதுரவாயல், அம்பத்தூர்
107சென்னை கிழக்குதுறைமுகம், திரு.வி.க.நகர் (தனி), வில்லிவாக்கம்
108சென்னை தென்மேற்குவிருகம்பாக்கம், தியாகராய நகர்
109சென்னை தென்கிழக்குசைதாப்பேட்டை, மயிலாப்பூர், வேளச்சேரி
110சென்னை தெற்குசோழிங்கநல்லூர்

மேலும், “அறிவிக்கப்பட்டுள்ள இந்த 110 மாவட்டக் கழகங்களில் தற்போதுள்ள மாவட்டக் கழகச் செயலாளர்கள், தலைமைக் கழகத்தால் அனுப்பப்படும் பிரதிநிதியின் முன்னிலையில் மாவட்டச் செயற்குழுவைக் கூட்டி, மேற்குறிப்பிடப்பட்டுள்ள கழக மாவட்டங்களின் அடிப்படையில், நகர - ஒன்றிய - பகுதி - பேரூர் - வட்ட - கிளை அமைப்புகளைப் பிரிப்பதற்கான பரிந்துரைகளை 15 நாட்களுக்குள் வழங்கிட வேண்டும் என்றும், தலைமைச் செயற்குழுவில் நிறைவேற்றப்பட்ட தீர்மானங்களின் அடிப்படையிலும், மறுசீரமைப்புக்குழு மூலம் வழங்கப்படும் வழிகாட்டு நெறிமுறைகளைப் பின்பற்றி, கழக அமைப்புகளை உருவாக்க வேண்டும் என்றும் கேட்டுக் கொள்கிறேன்” என திமுக வெளியிட்ட அறிவிப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

TAGGED:

DMK DISTRICTS EXTENSION TO 110
DMK M K STALIN
திமுக மாவட்டங்களின் எண்ணிக்கை
திமுக மறுசீரமைப்பு
DMK DISTRICTS NUMBERS INCREASED

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