சட்டமன்றத் தேர்தல்: திமுக சார்பில் விருப்ப மனு விநியோகம் நிறைவு
தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் தங்களது தொகுதியில் போட்டியிட வேண்டும் எனக்கோரி 1,473 விருப்ப மனுக்கள் பெறப்பட்டுள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
Published : March 7, 2026 at 10:39 AM IST
சென்னை: தமிழ்நாடு சட்டமன்றத் தேர்தலை முன்னிட்டு திமுக சார்பில் போட்டியிட விரும்புவோருக்கான விருப்ப மனு விநியோகம் நேற்றுடன் நிறைவடைந்த நிலையில், 15,372 பேர் திமுக சார்பில் போட்டியிட விண்ணப்பித்துள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.
234 சட்டமன்றத் தொகுதிகளைக் கொண்ட தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவைக்கான தேர்தல் தேதி குறித்த அறிவிப்பை இந்திய தேர்தல் ஆணையம் இன்னும் ஓரிரு வாரங்களில் வெளியிடவுள்ளது. இதையொட்டி, தமிழ்நாட்டில் உள்ள அரசியல் கட்சிகள் தங்களது கூட்டணியை இறுதிச் செய்து தொகுதிப் பங்கீட்டு பேச்சுவார்த்தையில் ஈடுபட்டுள்ளனர்.
மற்றொருபுறம் தங்கள் கட்சி சார்பில் போட்டியிடும் வேட்பாளர்களைத் தேர்வு செய்வதற்கு ஏதுவாக விருப்ப மனுக்களை விநியோகித்து வருகின்றனர். அந்த வகையில் திமுக சார்பில் வருகின்ற சட்டமன்றத் தேர்தலில் போட்டியிட விரும்புவோருக்கான விருப்ப மனு விநியோகம் கடந்த பிப்ரவரி 20- ஆம் தேதி திமுகவின் தலைமை அலுவலகமான தேனாம்பேட்டையில் உள்ள அண்ணா அறிவாலயத்தில் தொடங்கிய நிலையில் நேற்று (மார்ச் 06) மாலையுடன் நிறைவடைந்தது.
தற்போது ஆளுங்கட்சியாக உள்ள திமுக சார்பில் போட்டியிட வரலாறு காணாத அளவில் விருப்ப மனுக்கள் குவிந்தது. நிறைவு நாளான நேற்று விருப்ப மனுவைத் தாக்கல் செய்ய அண்ணா அறிவாலயத்தில் நிர்வாகிகள் கூட்டம் அலைமோதியது. அமைச்சர்கள், எம்.எல்.ஏ.க்கள் கூட கூட்ட நெரிசலைக் கடந்து வந்து விருப்ப மனுவைத் தாக்கல் செய்யும் சூழல் ஏற்பட்டது.
விண்ணப்பப் படிவக் கட்டணமாக ரூபாய் 1,000 மற்றும் பொதுத்தொகுதிக்கு ரூபாய் 25,000, தனித்தொகுதிக்கு ரூபாய் 15,000 விருப்ப மனு கட்டணமாக நிர்ணயிக்கப்பட்டிருந்த போதிலும் தொகையைப் பொருட்படுத்தாத திமுக நிர்வாகிகள் சுமார் 15,372 பேர் திமுக சார்பில் போட்டியிட விருப்பம் தெரிவித்து மனு அளித்துள்ளனர். குறிப்பாக தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் தங்களது தொகுதியில் போட்டியிட வேண்டும் என விருப்பம் தெரிவித்து 1,473 விருப்ப மனுக்கள் பெறப்பட்டுள்ளதாக திமுக நிர்வாகிகள் தெரிவித்துள்ளனர்.
கூட்டணி தொகுதி பங்கீட்டு பேச்சுவார்த்தை நிறைவடைந்ததும் மாவட்ட வாரியாக விருப்ப மனு அளித்தவர்களிடம் சென்னை அண்ணா அறிவாலயத்தில் கட்சியின் தலைவரும், தமிழ்நாடு முதலமைச்சருமான மு.க.ஸ்டாலின் விரைவில் நேர்காணல் நடத்தவுள்ளார்.
அதைத் தொடர்ந்து திமுக வேட்பாளர்கள் பட்டியலை இறுதிச் செய்து திமுக தலைமை வெளியிடவுள்ளது. வேட்பாளர்கள் பட்டியலில் இளைஞர்கள், புதியவர்களுக்கு திமுக தலைமை முன்னுரிமைக் கொடுக்கவுள்ளதாகவும் தகவல் வெளியாகியுள்ளது.