கிள்ளியூர் தொகுதி யாருக்கு? - திமுக நிர்வாகிகள் இடையே கைக்கலப்பு

கிள்ளியூர் தொகுதியை காங்கிரஸ் கட்சிக்கு ஒதுக்கலாம் என்று திமுகவின் ஒரு தரப்பினரும், மற்றொரு தரப்பினர் திமுகவுக்கு ஒதுக்க வேண்டும் என்று திமுக வேட்பாளர் நேர்காணலில் தெரிவித்துள்ளனர்.

Published : March 18, 2026 at 5:10 PM IST

சென்னை: அண்ணா அறிவாலயத்தில் திமுக நிர்வாகிகள் இடையே கைக்கலப்பு ஏற்பட்டதால் அக்கட்சியினரிடையே பெரும் பரபரப்பு ஏற்பட்டுள்ளது.

தமிழ்நாடு சட்டமன்றத் தேர்தல் தேதி அறிவிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில், சென்னை தேனாம்பேட்டையில் உள்ள திமுகவின் தலைமை அலுவலகமான அண்ணா அறிவாலயத்தில் திமுக சார்பில் போட்டியிட விருப்ப மனு அளித்தவர்களுக்கான நேர்காணல் நடைபெற்று வருகிறது. திமுகவின் தலைவரும், தமிழ்நாடு முதலமைச்சருமான மு.க.ஸ்டாலின், விருப்ப மனு அளித்தவர்களை நேர்காணல் செய்து வருகிறார்.

இதையும் படிங்க: தாம்பரம் அருகே இருசக்கர வாகனங்கள் மோதி விபத்து - தூக்கி வீசப்பட்ட இளைஞர் உயிரிழப்பு

நேர்காணலின் இரண்டாவது நாளான இன்று (மார்ச் 18) காலை 09.00 மணிக்கு தூத்துக்குடி தெற்கு தொகுதி, தூத்துக்குடி கிழக்கு, தூத்துக்குடி வடக்கு, திருநெல்வேலி மத்திய, திருநெல்வேலி மேற்கு தொகுதி, தென்காசி வடக்கு, தென்காசி தெற்கு, கன்னியாகுமரி கிழக்கு, கன்னியாகுமரி மேற்கு ஆகிய மாவட்டங்களை சேர்ந்தவர்களுக்கு நேர்காணல் நடைபெற்றது.

மாலை 04.00 மணிக்கு மதுரை, தேனி, விருதுநகர், சிவகங்கை, ராமநாதபுரம் ஆகிய மாவட்டங்களில் உள்ள சட்டமன்றத் தொகுதிகளின் திமுக நிர்வாகிகளை முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் நேர்காணல் நடத்தினார். நேர்காணலின் போது சம்மந்தப்பட்ட மாவட்டங்களின் அமைச்சர்கள், மாவட்டச் செயலாளர்கள் உடனிருந்தனர்.

இன்று (மார்ச் 18) மட்டும் ஒன்பது மாவட்டங்களைச் சேர்ந்த 22 சட்டமன்றத் தொகுதிகளில் போட்டியிட விருப்ப மனு அளித்திருந்த சுமார் 750 பேரிடம் நேர்காணல் நடைபெற்றது. இந்நிலையில், கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் கிள்ளியூர் தொகுதியை காங்கிரஸ் கட்சிக்கு ஒதுக்கலாம் என்று திமுகவின் ஒரு தரப்பினரும், மற்றொரு தரப்பினர் திமுகவுக்கு ஒதுக்க வேண்டும் என்று நேர்காணலில் தெரிவித்ததாகக் கூறப்படுகிறது.

நேர்காணல் முடிந்து வெளியே வந்த கிள்ளியூர் திமுக நிர்வாகிகள் இருதரப்பினரிடையே வாக்குவாதம் ஏற்பட்டு பின்னர் கைகலப்பாக மாறியது. இதனால் அங்கு சிறிது நேரம் பரபரப்பு ஏற்பட்டது.

இதையும் படிங்க: இந்த முறை பூத் ஸ்லிப் கிடையாது - புதிய மாற்றத்தை அறிவித்த தேர்தல் ஆணையம்

கிள்ளியூர் சட்டமன்றத் தொகுதி தற்போது காங்கிரஸ் வசம் உள்ளது. காங்கிரஸ் கட்சியின் சட்டமன்றக் குழுத் தலைவர் ராஜேஷ்குமார், கிள்ளியூர் தொகுதி எம்.எல்.ஏ.வாக உள்ளார். மேலும், கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தை பொறுத்தவரையில் காங்கிரஸ் கட்சிக்கே செல்வாக்கு இருப்பது கடந்த காலத்தேர்தல் முடிவுகள் நமக்கு நினைவூட்டுகிறது. இந்த நிலையில் கிள்ளியூர் தொகுதியை மீண்டும் காங்கிரஸ் கட்சிக்கே திமுக தலைமை ஒதுக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

