தொகுதி மறுவரையறை மசோதாவுக்கு திமுக ஆதரவு; அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜுனா கடும் விமர்சனம்
75 வருட கட்சியான திமுக ஆறு மாதம் எதிர்க்கட்சியாக இருந்ததற்கே டெல்லியில் சரண்டராகிவிட்டது என அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜுனா தெரிவித்தார்.
Published : November 29, 2026 at 10:06 PM IST
சென்னை: தொகுதி மறுவரையறை மசோதாவுக்கு ஆதரவு அளித்ததன் மூலம் திமுக பாஜகவிடம் சரண்டர் ஆகிவிட்டதாக அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜுனா விமர்சித்துள்ளார்.
தமிழக வெற்றிக் கழக ஆட்சியின் சாதனை விளக்க வெற்றிக் கூட்டம், சென்னை ரித்தர்டன் காலையில் உள்ள தனியார் மண்டபத்தில் நடைபெற்றது. இதில் அமைச்சர்கள் ஆனந்த், ஆதவ் அர்ஜுனா, அருண்ராஜ், ராஜ்மோகன், வெங்கட்ரமணன், குமார் மற்றும் தமிழக வெற்றி கழக நிர்வாகிகள், தொண்டர்கள் கலந்து கொண்டனர்.
இந்த கூட்டத்தில் பேசிய அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜுனா, "தவெக ஆட்சி அமைந்த பிறகு கடந்த ஆறு மாதத்தில். 9,200 கோடி ரூபாய் விவசாயக் கடனை முதலமைச்சர் விஜய் தள்ளுபடி செய்திருக்கிறார். விவசாயிகள், ஆசிரியர்கள் மேல் இருந்த வழக்குகளை தள்ளுபடி செய்திருக்கிறார். முதலமைச்சர் விஜய் சொல் அல்ல, செயல். மக்களுக்காக மட்டுமே செயல்படுகிறார்.
தொகுதி மறுவரையறை விஷயத்தில் திமுக எப்படியெல்லாம் மாற்றி மாற்றி பேசுகிறது என்பதை பாருங்கள். தேர்தல் நேரத்தில் தவெகவை பாஜகவின் பி டீம் என பேசினார்கள். சேப்பாக்கத்தில் ஸ்டாலின் மகன் வெற்றி பெற்றதற்கு இஸ்லாமியர்கள் வாக்குகள் தான் காரணம். அவர்களுக்கு துரோகம் செய்கிறீர்களே துரோகிகளே.
இதை ஆறு மாதத்திற்கு முன்பே தீர்க்கதரிசி போல கணித்து முதலமைச்சர் விஜய் சொன்னார். தொகுதி மறுவரையறை மசோதா எப்போது வரும், அதை சாக்காக வைத்து எப்படி கூட்டு சேரலாம் என திமுக காத்திருப்பதாக அன்றே விஜய் சொன்னார்.
கட்சியை காப்பாற்றிக்கொள்ளவும், வழக்குகளிலிருந்து தப்பிக்கவும் மோடி, அமித் ஷா காலில் திமுக விழும் என்று அன்றே விஜய் சொன்னார். அப்பா இருக்கிறார், என்னை வழக்கிலிருந்து காப்பாற்றுவார் என எதைப்பற்றியும் அக்கறை இல்லாமல் தூங்குவதில் கவனம் செலுத்துவார் மகன் உதயநிதி ஸ்டாலின். உதயநிதி ஸ்டாலின் போர்வாள் இல்ல, அட்டக்கத்தி. பெரியார் இன்று உயிரோடு இருந்திருந்தால் இந்த முடிவு எடுத்ததற்கு இவர்களை தண்டித்திருப்பார்.
கடந்த ஆகஸ்ட் 12-ஆம் தேதி சட்டமன்றத்தில் முதலமைச்சர் விஜய் ஒரு தீர்மானம் கொண்டு வந்தார். நாடாளுமன்ற, மாநிலங்களவை உறுப்பினர்கள் எண்ணிக்கை இதே அளவே இருக்க வேண்டும் என வலியுறுத்தி நிறைவேற்றப்பட்ட தீர்மானம். அன்று இந்த தீர்மானத்திற்கு ஆதரவளித்துவிட்டு இன்று பாஜகவிடம் சரணடைந்து இருக்கிறார்கள்.
கடந்த தேர்தலில் திமுக ஜெயித்ததற்கு பாஜக எதிர்ப்பு மனநிலையே காரணம். 2026-ல் அதே மனநிலையில் இருந்த நமக்கு வாக்களித்தார்கள் மக்கள். 75 வருட கட்சியான திமுக ஆறு மாதம் எதிர்க்கட்சியாக இருந்ததற்கே டெல்லியில் சரண்டராகிவிட்டது. இரண்டு வருட கட்சியான தமிழக வெற்றி கழக தலைவர் விஜய் திமுக, அதிமுக டெல்லியிடம் சரண்டர் ஆனாலும் நான் தனியாக தமிழ்நாட்டிற்காக நிற்பேன் என உறுதியாக இருக்கிறார்.
அண்ணா, பெரியார் உருவாக்கிய மதச்சார்பின்மை தமிழ்நாட்டை இன்றைய திமுக பாதுகாக்கவில்லை என்பதால்தான் எதிர்க்கட்சியாக ஆகியிருக்கிறார்கள். ஆனால் இன்று செய்த துரோகத்தினால் இனி எதிர்க்கட்சியாக கூட அவர்களால் வர முடியாது.
அதிமுகவில் 2014ல், மறைந்த முதலமைச்சர் ஜெயலலிதா தனியாக நின்று மோடிக்கு சவால்விட்டார். இன்று அவருக்குப்பின் முதலமைச்சர் விஜய் தான் தனியாக சிங்கம் போல நின்று வட இந்திய ஆதிக்கத்தை எதிர்த்து வருகிறார்.
வட இந்திய ஆதிக்கத்தை எதிர்த்த தலைவர்கள்தான் வரலாற்றில் இடம் பெற்றிருக்கிறார்கள். வீரபாண்டிய கட்டபொம்மனை கடவுளாக மக்கள் பார்க்கிறார்கள். தன் குடும்பத்திற்காக கட்டபொம்மனை காட்டிக்கொடுத்த எட்டப்பனை இன்று வரை துரோகியாகவே பார்க்கிறார்கள். இன்று எட்டப்பனுக்கே அப்பனாக மறைந்த முதலமைச்சர் கருணாநிதி வாரிசு மு.க.ஸ்டாலின் மாறியிருக்கிறார். அவர் இன்று எடுத்த முடிவு திமுகவை அழிக்கும். தேர்தல் அரசியலில் தவெக 65 முதல் 70 சதவீதம் வரை வெல்லும்.
இந்தியாவின் முக்கியத் தலைவர்கள் ஸ்டாலின் வீடு தேடி வந்து இன்று அமர்ந்திருக்கிறார்கள். காபி சாப்பிடவா வந்தார்கள்? அவர் எடுத்த முடிவு அவரை அடுத்த ஓ.பி.எஸ் ஆக மாற்றப்போகிறது.
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அதிமுக பாஜகவின் அடிமைதான் என ஒப்புக்கொண்டுவிட்டது. முன்னாள் முதலமைச்சர் கருணாநிதி, மறைந்த முதலமைச்சர் ஜெயலலிதா தமிழ்நாட்டின் உரிமைகளுக்காக கடைசி வரை நின்றார்கள். மு.க.ஸ்டாலின் அவரின் தந்தைக்கே இப்போது துரோகம் செய்திருக்கிறார். உங்களை நம்பிய சிறுபான்மை மக்களுக்கு துரோகம் செய்திருக்கிறீர்கள்.
நம் கடமை செயிண்ட் ஜார்ஜ் கோட்டையோடு முடியவில்லை. எதிரிகள் நம்மை தேர்ந்தெடுத்துவிட்டார்கள். மதத்தால் தமிழ்நாட்டை பிரிக்கப் பார்ப்பார்கள். கருணாநிதி, ஜெயலலிதா, அண்ணா, பெரியார் என நான்கு தலைவர்களும் சேர்ந்த ஒரு முகமாய் விஜய் இருக்கும் வரை தமிழ்நாட்டை மதரீதியாக பிரிக்க முடியாது.
சிறுபான்மை மக்கள் இருக்கும் தொகுதிகளை பாஜக அவர்களின் வசதிக்கேற்ப உடைப்பார்கள். அதுதான் அவர்களின் திட்டம். இதற்கு ஆதரவளித்ததற்காக கருணாநிதி ஆன்மா உங்களை தூங்க விடாது. இந்த முடிவெடுத்ததற்காக ஒருநாள் தமிழக மக்களிடம் நீங்கள் பொது மன்னிப்பு கேட்பீர்கள்.
திமுகவின் துரோகத்தை எதிர்த்து, தமிழ்நாட்டை காப்பாற்ற அனைவரும் ஒன்று சேர்வோம். உயிரே போனாலும் கொள்கை வழியில் நிமிர்ந்து நிற்போம்" எனத் தெரிவித்தார்.