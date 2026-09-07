சட்டம்-ஒழுங்கு குறித்து பேச திமுகவுக்கு தகுதியில்லை - முதலமைச்சர் விஜய் காட்டம்
சட்டத்தின் முன் அனைவரும் சமம், ஆளுங்கட்சியினராக இருந்தாலும் தவறு செய்தால் நடவடிக்கை எடுப்போம் என முதலமைச்சர் விஜய் தெரிவித்துள்ளார்.
Published : September 7, 2026 at 4:22 PM IST
சென்னை: சட்டம்-ஒழுங்கு குறித்து பேசும் முன் திமுக தனது ஆட்சியை கண்ணாடியில் பார்க்க வேண்டும் என முதலமைச்சர் விஜய் தெரிவித்துள்ளார்.
"எதிர்க்கட்சிகளின் பேச்சை கேட்கிறோம்"
தமிழக சட்டப்பேரவையில் முதலமைச்சர் விஜய் இன்று பதிலுரை வழங்கினார். அப்போது பேசிய அவர், "காவல்துறை மானியக் கோரிக்கையின் மீது நடைபெற்ற விவாதத்தின்போது, முதலமைச்சர் பதிலளித்துப் பேசுவது தொடர்பாக நக்கலாக எதிர்க்கட்சி உறுப்பினர்கள் பேசினார்கள்.
நம்மைப் பொறுத்தவரை, சட்டமன்றத்தில் உறுப்பினர்களின் கேள்விகளுக்கு உரிய நேரத்தை வழங்காமல் இடைமறித்துப் பேசுவது ஒரு தலைமைக்கு அழகல்ல. எந்தவித முன் தயாரிப்பும் இல்லாமல் பொறுப்பற்ற முறையில் பேசுவதும் சரியாக இருக்காது. ஏனென்றால், நாம் இங்கு பேசுவது நமக்காக மட்டுமல்ல, எட்டு கோடி மக்களின் நலன்களைத் தீர்மானிப்பதற்காக. ஆம், நான் தயாராகி பேசுகிறேன். என் மக்களுக்காக என் மனதில் இருந்து பேசுகிறேன்.
அதேபோல், கூட்டுப் பொறுப்பை உணர்ந்து அமைச்சர்கள் பதிலளிப்பது என்பது ஆட்சியில் நடைபெறும் இயல்பான நடைமுறையாகும். ஆனால், தற்போது எதிர்க்கட்சியினர் மட்டும் அதை வசதியாக மறந்துவிடுகிறார்கள். முதலமைச்சரைப் பற்றியும், அமைச்சர்களைப் பற்றியும் தரக்குறைவாகப் பேசுவதை மிகப்பெரிய அரசியல் முதிர்ச்சியாக நினைத்துக்கொள்கிறார்கள் போலத் தெரிகிறது.
எல்லா உறுப்பினர்களும் அவரவர் தொகுதியைச் சார்ந்த மக்களின் குரலை இந்த அவையில் ஒலிக்கிறார்கள். அப்படி இருக்கும்போது, அவர்களின் கருத்துகளைப் பொறுமையாகக் கேட்டு, அதற்குப் பொறுப்புடன் பதிலளிப்பதுதான் உண்மையான தலைமைப் பண்பு. நாம் பொறுமையாக இருப்பதற்கான காரணத்தை எதிர்க்கட்சிக்கு தெளிவுபடுத்திய பேரவைத் தலைவர் அவர்களுக்கு இந்த நேரத்தில் நன்றியைத் தெரிவித்துக்கொள்கிறோம்.
எதிர்க்கட்சித் தலைவர் பேசிய முழு உரையையும் சபையில் இருந்து நாம் பொறுமையாகக் கேட்டோம். அதேபோல், அவர்களும் மற்ற உறுப்பினர்கள் பேசுவதைப் பொறுமையாகக் கேட்க வேண்டும். அதைத்தான் நாங்கள் அன்றும் தெரிவித்தோம். மக்களின் குரலை ஒலிக்கின்ற சட்டமன்ற உறுப்பினர்களின் கேள்விகளுக்கு பதிலளிப்பது மட்டுமல்லாமல், அந்தக் கேள்விகளின் மீது ஆக்கப்பூர்வமான நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்வதிலிருந்து நாம் ஒருபோதும் பின்வாங்குபவர்கள் அல்ல.
"திமுக ஆட்சியில் அதிமுக திட்டங்கள் ரத்து ஏன்?"
இந்த ஆட்சியில் திட்டங்களுக்கு பெயர் மாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளது என்றும், திட்டங்கள் ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளன என்றும் திமுகவினர் கூறினர். ஆனால், 2021 ஆம் ஆண்டு திமுக அரசு பொறுப்பேற்ற பிறகு, முந்தைய அதிமுக அரசால் செயல்படுத்தப்பட்ட பல்வேறு நலத்திட்டங்கள் ஏன் ரத்து செய்யப்பட்டன என்பது தெரியவில்லை. அவற்றையெல்லாம் பட்டியலிட்டால், அதற்கென்றே தனியாக ஒரு பதிலுரை வழங்க வேண்டிய நிலை ஏற்படும்.
தாலிக்குத் தங்கம் வழங்கும் திட்டம், அம்மா இருசக்கர வாகனத் திட்டம், இலவச ஆடு, மாடுகள் வழங்கும் திட்டம், அம்மா மினி கிளினிக் திட்டம் உள்ளிட்ட பல்வேறு திட்டங்கள் ரத்து செய்யப்பட்டன. அதுமட்டுமல்லாமல், விலையில்லா மடிக்கணினி திட்டத்தையும் பல ஆண்டுகளாகச் செயல்படுத்தாமல் வைத்திருந்துவிட்டு, தேர்தல் வருவதற்கு முன்பு கடைசி நான்கு மாதங்களில் மட்டும் செயல்படுத்தினார்கள்.
அதேபோல், தமிழ்நாட்டில் 2021-க்கு முந்தைய அதிமுக அரசால் அறிவிக்கப்பட்டு, அடிக்கல் நாட்டப்பட்ட அல்லது தொடங்கப்பட்ட பல்வேறு புதிய திட்டங்களும் முந்தைய திமுக ஆட்சியில் ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளன. குறிப்பாக, விழுப்புரம் மாவட்டத்தில் ரத்து செய்யப்பட்ட சில திட்டங்களை இங்கே சுட்டிக்காட்ட விரும்புகிறேன்.
- ரூ.1,500 கோடி மதிப்பீட்டில் ஊணிமேட்டில் அடிக்கல் நாட்டப்பட்ட கடல் நீரை குடிநீராக்கும் திட்டம் ரத்து செய்யப்பட்டது.
- ரூ.235 கோடி மதிப்பீட்டில் அடிக்கல் நாட்டப்பட்ட அழகன்குப்பம் மீன்பிடித் துறைமுகத் திட்டமும் ரத்து செய்யப்பட்டது.
- மேலும், விழுப்புரம் மாவட்டத்தில் தொடங்கப்பட்ட டாக்டர் ஜெயலலிதா பல்கலைக்கழகமும் மூடப்பட்டது.
ஒரே மாவட்டத்தில் இத்தனை திட்டங்களுக்கு மூடுவிழா நடத்தினீர்கள் என்றால், மாநிலம் முழுவதும் உங்கள் ஆட்சியில் எத்தனை திட்டங்களுக்கு மூடுவிழா கண்டீர்கள் என்பதைப் பட்டியலிட்டால், அதற்கே ஒரு நாள் தேவைப்படும்.
"திமுக ஆட்சி இருண்ட காலம்"
கடந்த 5 ஆண்டு திமுக ஆட்சியில் தமிழ்நாடு கண்ட சட்டம்-ஒழுங்கு சீர்கேடுகள், கள்ளச்சாராய ஊழல்கள், ஊரெங்கும் பரவிய போதைப்பொருள் கலாச்சாரம், பெண்கள் மற்றும் குழந்தைகளின் பாதுகாப்பு குறித்து எழுந்த கேள்விகள் என பல்வேறு பிரச்சனைகள் இன்னும் மக்கள் மனதில் நீங்காமல் உள்ளன. இவை அனைத்தையும் மக்கள் மறந்துவிடவில்லை என்பதை எதிர்க்கட்சியினர் புரிந்துகொள்ள வேண்டும்.
சட்டம் ஒழுங்கு பேசுவதற்கு முன்னால், உங்கள் ஆட்சியை நீங்கள் கண்ணாடியில் ஒருமுறை திரும்பிப் பார்த்துக்கொண்டால் நல்லது. கடந்த அறுபது ஆண்டுகால ஆட்சியில், 1971 ஆம் ஆண்டு மதுவிலக்கை ரத்து செய்து தமிழ்நாட்டில் மதுவைப் பரப்பியது யார்? சுற்றிலும் நெருப்பு எரியும் போது கற்பூரம் எப்படி தப்பிக்க முடியும் என்று சொல்லி, அண்டை மாநிலங்கள் மதுவிற்பனை மூலம் வருவாய் ஈட்டும்போது தமிழ்நாடு மட்டும் வருவாய் இழக்க வேண்டுமா? என்று கூறி மதுவிலக்கை ரத்து செய்து, தமிழகத்தில் ஒவ்வொரு குடும்பத்தையும் சீரழித்தது யார்
மக்களைச் சீரழித்தது போதாதென்று, ஆற்று மணல் உள்ளிட்ட இயற்கை வளங்களைச் சுரண்டி, இயற்கை வளங்களையும் சீரழித்தது யார்? எல்லா கேள்விகளுக்கும் ஒரே பதில்தான், அது திமுக தான்" என்றார்.
தொடர்ந்து பேசிய அவர், "நிர்வாகக் குறைபாடுகளைச் சீர்செய்ய போதுமான கால அவகாசமும், உறுதியான நடவடிக்கைகளும் தேவைப்படுகிறது. அதைத்தான் நம்முடைய அரசு செய்து வருகிறது. இதெல்லாம் தெரிந்திருந்தும், தெரியாததுபோல் இருப்பதைத்தான் திமுகவுக்கும், எதிர்க்கட்சித் தலைவருக்கும் விரும்புகிறோம்.
தமிழ்நாட்டு மக்கள் திமுக ஆட்சியில் நடைபெற்ற அனைத்து விஷயங்களையும் மறந்துவிட்டார்கள் என்று நினைக்கிறார்கள். ஆனால், தமிழ்நாட்டு மக்களின் தீர்ப்பு மிகவும் வலிமையானது. அதற்கான பதிலைத்தான் தமிழ்நாட்டு மக்கள் தேர்தல் தீர்ப்பின் மூலம் வழங்கியிருக்கிறார்கள். இப்போதும் சொல்கிறோம். நம்முடைய அரசு குற்றச்சாட்டுகளுக்கு வெறும் பிரசாரங்களால் மட்டும் பதிலளிக்கும் அரசு அல்ல. வெளிப்படைத்தன்மை, பொறுப்புணர்வு மற்றும் செயல்பாடுகளின் மூலமாக மட்டுமே பதிலளித்து வரும் அரசு.
மக்கள் நம்மீது வைத்துள்ள நம்பிக்கையைக் காப்பாற்றுவதில் கண்ணும் கருத்துமாக இருக்கிறோம். இனியும் அப்படித்தான் இருப்போம். கடந்த திமுக ஆட்சியில் சட்டம் மற்றும் ஒழுங்கு நிர்வாகம் தொடர்பாக அதிகமாக எழுந்த விமர்சனங்களில் முக்கியமானவை, முதல் தகவல் அறிக்கை பதிவு செய்வதில் ஏற்பட்ட காலதாமதம், அரசியல் தலையீடு மற்றும் ஊழல் குற்றச்சாட்டுகள்.
"திமுக ஆட்சியில் எஃப்ஐஆர் கூட பதிவு செய்யப்படவில்லை"
கடந்த திமுக ஆட்சியில் காவல்துறையின் சட்டப்பூர்வ கடமையான எஃப்ஐஆர் பதிவு கூட சில வழக்குகளில் உடனடியாக நடைபெறவில்லை. ஆளுங்கட்சியினருடன் தொடர்புடைய புகார்களில் நடவடிக்கை தாமதப்படுத்தப்பட்டது. கடந்த கால திமுக ஆட்சியில் கட்சி நிர்வாகிகள் எத்தனை பேர் மீது வழக்குப் பதிவு செய்யாமல் காப்பாற்றப்பட்டுள்ளனர் என்ற உண்மைக் கதைகள் எல்லாம் உள்ளன.
கடலூர் திமுக நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் டி.ஆர்.வி. ரமேஷுக்குச் சொந்தமான முந்திரி ஆலையில் பணிபுரிந்த மேல்மாம்பட்டு கிராமத்தைச் சேர்ந்த கோவிந்தராசு என்பவர் 19.09.2021 அன்று தற்கொலை செய்துகொண்டதாக சித்தரிக்க முயற்சிக்கப்பட்டதாகக் கூறப்படும் சம்பவத்தில், நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்ட பின்னர் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் டி.ஆர்.வி. ரமேஷ் 11.10.2021 அன்று கைது செய்யப்பட்டார்.
விருதுநகர் மாவட்ட திமுக துணைச் செயலாளரின் மகன் ஹரிஹரன் என்ற சரவணன், 17-வது வார்டு உறுப்பினர் உள்ளிட்ட ஆறு பேர் மீது பாலியல் குற்றச்சாட்டு சுமத்தப்பட்ட நிலையில், கடுமையான கண்டனங்களுக்குப் பிறகே வழக்குப் பதிவு செய்யப்பட்டு கைது செய்யப்பட்டனர்.
சென்னை விருகம்பாக்கத்தில் 31.12.2022 அன்று நடைபெற்ற திமுக பொதுக்கூட்டத்தில் பாதுகாப்புப் பணியில் ஈடுபட்டிருந்த பெண் காவலர் ஒருவரிடம், 129 வது வட்ட திமுக இளைஞரணி செயலாளர் பிரவீன் என்பவர் அத்துமீறலில் ஈடுபட்டதாகக் குற்றச்சாட்டு எழுந்தது. இந்தச் சம்பவம் தொடர்பாக பெண் காவலர் உடனடியாகப் புகார் அளித்தும், மேற்கொண்டு விசாரணை நடத்தப்படவில்லை. மேலும், பல்வேறு அழுத்தங்கள் கொடுக்கப்பட்டதாகவும் கூறப்பட்டது. எதிர்க்கட்சிகளின் கடுமையான விமர்சனங்களைத் தொடர்ந்து, 03.01.2023 அன்று வழக்குப் பதிவு செய்யப்பட்டு, அவர் கைது செய்யப்பட்டு, 04.01.2023 அன்று நீதிமன்றக் காவலுக்கு அனுப்பப்பட்டார்.
இந்தச் சம்பவம் குறித்து ஊடகங்களில் செய்திகள் வெளியாகி, எதிர்க்கட்சிகள் கடும் கண்டனம் தெரிவித்ததுடன், பெண் காவலர்கள் மத்தியிலும் அதிர்வை ஏற்படுத்தியது. திமுக ஆட்சியில் பெண் காவலருக்கே பாதுகாப்பற்ற சூழல் இருந்தது என்பதற்கு இந்தச் சம்பவமே ஒரு சான்றாகும். இதுபோன்ற பல நிகழ்வுகள் இருக்கிறது. நமது ஆட்சியின் மீது எந்தவிதமான தாக்குதலும் இல்லாமல், குற்றச்சாட்டு எழுப்பப்பட்டவர்கள் ஆளுங்கட்சியைச் சேர்ந்தவர்களாக இருந்தாலும், எந்தக் கட்சியைச் சேர்ந்தவர்களாக இருந்தாலும், அவர்கள் மீது சட்டப்படி உரிய நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டு வருகிறது.
"தவெகவின் தவறு செய்தாலும் நடவடிக்கை"
அதற்கு சான்றாக, தமிழக வெற்றிக் கழக நிர்வாகிகள் மீது பதிவு செய்யப்பட்ட வழக்குகளின் பட்டியலை எதிர்க்கட்சியினர் கேட்டிருந்தார்கள். எந்த வழக்காக இருந்தாலும், குற்றச்சாட்டு எழுந்தவுடன், சம்பந்தப்பட்டவர் ஆளுங்கட்சியைச் சேர்ந்தவராக இருந்தாலும், சட்டப்படி உடனடி நடவடிக்கை எடுக்கப்படுகிறது. சம்பந்தப்பட்ட நபர்கள் மீது உடனடியாக வழக்குகள் பதிவு செய்யப்பட்டு, கைது நடவடிக்கையும் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளது.
சம்பந்தப்பட்டவர்களிடம் பெறப்பட்ட வாக்குமூலங்களின் அடிப்படையில், உண்மைத்தன்மையை கண்டறிவதற்கான விசாரணை தொடர்ந்து நடைபெற்று வருகிறது. எனவே, ஆளுங்கட்சியைச் சேர்ந்தவர்களாக இருந்தாலும், அவர்கள் மீது குற்றச்சாட்டு எழுந்தால், தேவையான இடங்களில் கைது செய்வது மட்டுமின்றி, கட்சியில் இருந்து நீக்கும் நடவடிக்கையும் உடனடியாக மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளது. சட்டத்தின் முன் அனைவரும் சமம் என்பதுதான் நமது அரசின் நிலைப்பாடு" என்றார்.