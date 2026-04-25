அதிக வாக்குப்பதிவு எல்லாம் நடக்கவில்லை; அது ஒரு மாயத்தோற்றம்: திருமாவளவன்
இந்த தேர்தலில் திமுக தலைமையிலான கூட்டணி வெற்றி மீண்டும் ஆட்சியமைக்கும் என திருமாவளவன் நம்பிக்கை தெரிவித்தார்.
Published : April 25, 2026 at 3:14 PM IST
சென்னை: தமிழக சட்டமன்றத் தேர்தலில் அதிக வாக்குப்பதிவு எல்லாம் நடக்கவில்லை என்றும், அப்படி தெரிவது ஒரு மாயத்தோற்றம எனவும் விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சி தலைவர் தொல். திருமாவளவன் தெரிவித்தார்.
தமிழ்நாடு சட்டமன்றத் தேர்தலுக்கான வாக்குப்பதிவு அமைதியான முறையில் நிறைவடைந்து, வாக்குப்பதிவு இயந்திரங்கள் காப்பறைகளில் (Strong Rooms) வைக்கப்பட்டுள்ளன. இந்த அறைகளுக்கு வெளியே பலத்த போலீஸ் பாதுகாப்பு போடப்பட்டுள்ளது. வாக்கு எண்ணிக்கை மே 4ஆம் தேதி நடைபெற்று, அன்றைய தினம் மாலையே முடிவுகள் வெளியாகிவிடும்.
இந்நிலையில், சென்னை விமான நிலையத்தில் விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சி தலைவர் திருமாவளவன் செய்தியாளர்களை சந்தித்தார்.
அவர் கூறுகையில், "சட்டமன்றத் தேர்தலில் வழக்கமான வாக்குப்பதிவுதான் பதிவாகியுள்ளது; இதில் வியப்படைவதற்கு ஒன்றும் கிடையாது. எஸ்ஐஆர் மூலமாக லட்சக்கணக்கான வாக்குகள் நீக்கம் செய்யப்பட்டுள்ளன. அந்த வாக்குகள் நீக்கம் செய்யப்படாமல் இருந்து, இதே அளவு வாக்குப்பதிவு நடந்திருந்தால் அது பேசுபொருள் ஆகியிருக்காது.
ஆனால், எஸ்ஐஆர் மூலம் லட்சக்கணக்கில் வாக்குகள் நீக்கம் செய்யப்பட்டுள்ளதால், இப்போது கூடுதலான வாக்குகள் பதிவாகியிருப்பது போன்ற தோற்றம் ஏற்பட்டுள்ளது. ஆனால் அது உண்மை இல்லை.
ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுறை நடைபெறும் தேர்தலின் போது புதிய வாக்காளர்களாக 20 லட்சம் முதல் 25 லட்சம் வரை வாக்காளர்கள் இணைவார்கள். அதுபோல் இந்த தேர்தலிலும் 20 லட்சம் முதல் 25 லட்சம் பேர் வரையில் புதிய வாக்காளர்கள் சேர்ந்துள்ளனர். அவ்வளவு தான்.
இந்த சட்டமன்றத் தேர்தலில் மீண்டும் திமுக ஆட்சி தான் அமையும். மதச்சார்பற்ற முற்போக்கு கூட்டணி மாபெரும் வெற்றியைப் பெறும். களத்தில் நேரடியாக மக்களைச் சந்தித்த அனுபவத்தில் இருந்து இதை நாங்கள் உணர்கிறோம். தேர்தலுக்கு பிறகு அரசியல் சூழல் மாறும் என்றுதான் நான் சொல்லியிருந்தேன்.
தேர்தல் முடிவுகளுக்கு பிறகு விஜய் வாங்குகின்ற வாக்கு சதவீதத்தைப் பொறுத்து தமிழ்நாடு அரசியல் சூழல் மாறும் என்கின்ற பொருளில் சொல்லியிருந்தேன். தேர்தல் முடிவுகள் வரட்டும்" எனத் தெரிவித்துள்ளார்.
இந்நிகழ்வின் போது விடுதலைச் சிறுத்தைகள் கட்சியின் பொருளாளர் பாலாஜி எம்எல்ஏ மற்றும் நிர்வாகிகள் உள்ளிட்டோர் உடனிருந்தனர்.