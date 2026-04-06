தமிழ்நாட்டில் மோசமான ஆட்சி நிர்வாகத்தை வழங்கியது திமுக- பியூஷ் கோயல் குற்றச்சாட்டு

தமிழ்நாட்டில் மோசமான ஆட்சி நிர்வாகத்தை வழங்கியது திமுக- பியூஷ் கோயல் குற்றச்சாட்டு
திமுகவில் முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின், துணை முதலமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலின், முதல்வரின் மருமகன் சபரீசன், கனிமொழி கருணாநிதி ஆகியோர் தான் மையமாக உள்ளனர் என்று மத்திய அமைச்சர் பியூஷ் கோயல் குற்றம்சாட்டினார்.
Published : April 6, 2026 at 4:33 PM IST
Updated : April 6, 2026 at 4:41 PM IST
சென்னை: தமிழ்நாட்டில் கடந்த 5 ஆண்டுகளில் குடும்ப ஆட்சி, ஊழல் ஆகியவற்றால் மோசமான ஆட்சி நிர்வாகத்தை திமுக வழங்கியதாக மத்திய அமைச்சர் பியூஷ் கோயல் குற்றம்சாட்டினார்.
தமிழ்நாட்டில் மணல் கொள்ளை, மதுபான ஊழல், மின்சாரத் துறையில் ஊழல், பணம் பெற்றுக் கொண்டு வேலை வழங்குவது என கடந்த 5 ஆண்டுகள் பல்வேறு முறைகேடுகள் நடந்துள்ளன என்றும் அவர் கூறியுள்ளார்.
சென்னை தியாகராய நகரில் உள்ள பாரதிய ஜனதா கட்சியின் மாநில தலைமை அலுவலகமான கமலாலயத்தில், பாரதிய ஜனதா கட்சி தொடங்கிய தினத்தையொட்டி மத்திய அமைச்சர் பியூஷ் கோயல் பாஜக நிர்வாகிகளுடன் கட்சிக் கொடியேற்றி கொண்டாடினார்.
அதனைத் தாெடர்ந்து செய்தியாளர்களிடம் பேசிய மத்திய அமைச்சர் பியூஷ் கோயல், "13 கோடியே 40 லட்சம் தொண்டர்களை கொண்ட மாபெரும் இயக்கமாக, பாரதிய ஜனதா கட்சி 47 வது ஆண்டில் அடியெடுத்து வைத்துள்ளது.
முன்னாள் பிரதமர் ஜவஹர் லால் நேரு நாட்டை பிளவுபடுத்தும் நோக்கில் செயல்பட்ட போது, கடந்த 1977 ஆம் ஆண்டு பாரதிய ஜன சங்கம் உருவானது. அதைத் தொடர்ந்து, முன்னாள் பிரதமர் அடல் பிகாரி வாஜ்பாய், மும்பையில் பாஜகவை தொடங்கினார். உலகிலேயே மிகப் பெரிய அரசியல் கட்சியாக பாஜக வளர்ந்துள்ளது. இந்த கட்சி 1980-ஆம் ஆண்டு தொடங்கப்பட்டது.
தமிழ்நாடு அரசின் நிர்வாகத் தோல்வியால் மணல் கொள்ளை, மதுபான ஊழல், மின்சாரத் துறையில் ஊழல், பணம் பெற்றுக் கொண்டு வேலை வழங்குவது என மோசமான ஆட்சியை கடந்த ஐந்து ஆண்டுகளில் பார்த்தோம்.
திமுகவில் முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின், துணை முதலமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலின், முதல்வரின் மருமகன் சபரீசன், கனிமொழி கருணாநிதி ஆகியோர் தான் மையமாக உள்ளனர். முக்கியத்துவம் வாய்ந்த இடங்களில், அவர்களைத் தவிர திமுக தொண்டர் எவருக்கும் எந்த வாய்ப்பும் கிடைக்கவில்லை.
முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் மீண்டும் முதல்வராக வரவே முடியாது. கடந்த 5 ஆண்டுகளில் குடும்ப ஆட்சி, ஊழல், நிர்வாக மேலாண்மை இல்லாத ஆட்சியாகவே திமுகவின் ஆட்சி இருந்துள்ளது. தமிழ்நாட்டில் அதிமுக பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி தலைமையிலான தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி தேர்தலில் மிகப்பெரிய அளவில் வெற்றி பெற்று ஆட்சியமைக்கும்" என்று தெரிவித்தார்.