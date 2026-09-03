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2020, 2021, 2022 ஆண்டுகளில் ஒரே அளவிலான எண்ணிக்கையில் கொலைகள்- சட்டப்பேரவையில் அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜுனா விளாசல்

"2023- ஆம் ஆண்டின் கொள்கை விளக்கப் புத்தகத்தை கையில் வைத்துப் பேசுவது என்ன நியாயம்?" என முன்னாள் முதலமைச்சர் ஓ.பன்னீர்செல்வம் கேள்வி எழுப்பினார்.

சட்டப்பேரவையில் அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜுனா பேச்சு
சட்டப்பேரவையில் அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜுனா பேச்சு (TN DIPR)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 3, 2026 at 7:40 PM IST

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சென்னை: கடந்த 2020, 2021, 2022 ஆகிய மூன்று ஆண்டுகளிலும் ஒரே அளவிலான எண்ணிக்கையில் தலா 1,597 கொலைகள் நடைபெற்றுள்ளதாக அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜுனா, சட்டப்பேரவையில் தெரிவித்துள்ளார். இதனால் சட்டப்பேரவையில் சிறிது நேரம் கூச்சல், குழப்பம் ஏற்பட்டது.

தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவையில் பட்ஜெட் கூட்டத்தொடரின் காவல்துறை, தீயணைப்பு மற்றும் மீட்புப்பணிகள் துறை மானிய கோரிக்கைகள் மீதான விவாதத்தின்போது ஆளுங்கட்சி மற்றும் எதிர்க்கட்சி உறுப்பினர்களிடையே கடும் வாக்குவாதம் ஏற்பட்டது.

அப்போது பேசிய பொதுப்பணித்துறை அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜுனா, "சட்டம்- ஒழுங்கு என்றால் படிப்படியாக கொலை உள்ளிட்ட குற்றங்கள் குறைய வேண்டும். கொலை செய்வதற்கு முன்பு திட்டமிடுவதும், பின்னர் அதை மறைப்பதற்கான முயற்சிகளும் நடைபெறும். ஆனால், ஒரு அரசு கொலையை மறைத்தது தெரியுமா? கடந்த ஆட்சியில் சில வழக்குகளில் எஃப்ஐஆர் பதிவு செய்யப்படவில்லை.

2020 -ஆம் ஆண்டில் 1,597 கொலைகள் நடைபெற்றதாக கொள்கை விளக்கப் புத்தகத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. 2021- ஆம் ஆண்டிலும் கொலைகளின் எண்ணிக்கை 1,597 ஆகவே உள்ளது. 2022- ஆம் ஆண்டிலும் இதே எண்ணிக்கை தொடர்கிறது. கடந்த ஆட்சியின் செயல்பாடு சிறப்பாக இருந்திருந்தால் கொலைக் குற்றங்கள் படிப்படியாக குறைந்திருக்க வேண்டும்; இல்லையென்றால் சிறிது கூடுதலாக இருக்கும்" என்றார்.

இதனால் சட்டப்பேரவையில் கூச்சல், குழப்பம் ஏற்பட்டது. இதற்கிடையே பேசிய அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜுனா, "நாங்கள் எழுந்தபோது எங்களை அமர வைத்தீர்கள். இப்போது அவர்களையும் அமரச் சொல்லுங்கள். இது என்ன நியாயம், சபாநாயகரே? பொய்யான குற்றச்சாட்டுகள் முன்வைக்கப்பட்டபோது நாங்கள் அமைதியாக இருந்தோம். இப்போது ஏன் அவர்கள் அமைதியாக இருக்கவில்லை?" என்று கேள்வி எழுப்பினார்.

அப்போது பேசிய திமுக முன்னாள் அமைச்சர் கே.என்.நேரு, "நாங்கள் கேட்ட கேள்விக்கு நேரடியாக பதில் சொல்லுங்கள் என்றுதான் கூறுகிறோம்" என்றார்.

அதைத் தொடர்ந்து பேசிய அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜுனா, "2020, 2021, 2022 ஆகிய ஆண்டுகளில் தொடர்ச்சியாக 1,597 கொலைகள் நடைபெற்றதாக கொள்கை விளக்கப் புத்தகத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது" என்றார்.

இதற்கிடையே குறுக்கிட்டு பேசிய சபாநாயகர் ஜே.சி.டி.பிரபாகர், "எதிர்க்கட்சித் தலைவர் கேள்விகளை எழுப்பும்போது, கடந்த ஆட்சியில் நடக்கவில்லையா என்று கூறக்கூடாது. ஆனால், அமைச்சர் கொள்கை விளக்கப் புத்தகத்தை ஆதாரமாக வைத்து பேசுகிறார். இதில் தவறு இல்லையே" எனத் தெரிவித்தார்.

அப்போது பேசிய முன்னாள் முதலமைச்சர் ஓ.பன்னீர்செல்வம், "இந்த ஆட்சியில் நடைபெற்ற குற்றச்சாட்டுகள் குறித்து கேட்கும்போது 2023- ஆம் ஆண்டின் கொள்கை விளக்கப் புத்தகத்தை கையில் வைத்துப் பேசுவது என்ன நியாயம்?" என்று கேள்வி எழுப்பினார்.

அதைத் தொடர்ந்து பேசிய திமுக முன்னாள் அமைச்சர் எ.வ.வேலு, "116 நாட்களில் இவ்வளவு குற்றங்கள் நடந்திருக்கிறது என நாங்கள் கேட்கிறோம். எங்கள் ஆட்சி சரியில்லை என்று தான் நீங்கள் வந்துள்ளீர்கள். உங்கள் கூற்றுப்படி தேர்தல் வந்தால்தான் ஆளும் கட்சியாக வர முடியும். ஆட்சியை ஒழுங்காக நடத்துவோம் என்று கூறி நீங்கள் ஆட்சிக்கு வந்தீர்கள். கடந்த ஆட்சியில் 116 நாட்களில் எத்தனை குற்றங்கள் நடந்துள்ளன? இந்த ஆட்சியில் 116 நாட்களில் எத்தனை குற்றங்கள் நிகழ்ந்துள்ளன என்பதை ஒப்பிட்டு பேசலாம். அதைவிடுத்து 2022- ஆம் ஆண்டைப் பற்றி பேசுவது ஏன்?" என்று கேள்வி எழுப்பினார்.

இதற்கு பதிலளித்த அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜுனா, "கடந்த காலத்தில் என்ன நடந்தது என்பது மக்களுக்குத் தெரிய வேண்டும். மூன்று ஆண்டுகளிலும் கொலைக் குற்றங்களின் எண்ணிக்கை ஒரே அளவில் வெளிப்படைத்தன்மை இல்லாமல் இருக்கிறது" என்றார்.

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TAGGED:

அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜுனா
ஒரே அளவிலான எண்ணிக்கையில் கொலைகள்
TAMIL NADU LEGISLATIVE ASSEMBLY
TVK GOVERNMENT
MINISTER AADHAV ARJUNA

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