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தனியார் பள்ளிகளுக்கு அங்கீகாரம் பெற்று தருவதாக ரூ. 14 கோடிக்கு மேல் மோசடி; தி.மு.க நிர்வாகி குண்டர் சட்டத்தில் கைது

மாநிலம் முழுவதும் இருந்து இதுவரை 120 தனியார் பள்ளிகள் அளித்த புகார்களின் அடிப்படையில், 14 கோடி ரூபாய்க்கும் மேல் மோசடி செய்யப்பட்டதாக காவல்துறை தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

சென்னை மாநகர காவல் ஆணையரகம்
சென்னை மாநகர காவல் ஆணையரகம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : July 22, 2026 at 7:46 AM IST

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சென்னை: தனியார் பள்ளிகளுக்கு அங்கீகாரம் பெற்றுத்தருவதாக கூறி, பல கோடி ரூபாய் மோசடி செய்த வழக்கில் தி.மு.க நிர்வாகி அரசகுமாரை போலீசார் குண்டர் சட்டத்தில் கைது செய்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.

சென்னை சாலிகிராமத்தில் 'தமிழ்நாடு தனியார் பள்ளிகள் சங்கம்' என்ற பெயரில் பதிவு செய்யப்படாத அமைப்பை தி.மு.க செய்தித் தொடர்பு குழு துணைத் தலைவர் அரசகுமார் நடத்தி வந்தார். இவர் தனியார் பள்ளிகளுக்கு நிரந்தர அங்கீகாரம், பள்ளித் தரம் உயர்வு, DTCP/CMDA உள்ளிட்ட சட்டப்பூர்வ அனுமதிகளை பெற்றுத் தருவதாக கூறி, தமிழ்நாடு முழுவதும் பல்வேறு பள்ளி நிர்வாகிகளிடம் பல கோடி ரூபாய் பணம் பெற்றுள்ளதாக குற்றச்சாட்டு எழுந்தது.

அவர்களிடம் இருந்து பணம் பெற்ற பிறகு, எந்த அனுமதியையும் பெற்றுத் தராமல், பெற்ற பணத்தையும் திருப்பி வழங்காமல் இருந்ததாகக் கூறப்படுகிறது. இதனையடுத்து சுமார் 100 கோடி வரை மோசடி செய்ததாக இவர் மீது சென்னை மத்திய குற்றப்பிரிவு போலீசில் பல தனியார் பள்ளி நிர்வாகிகள் புகார் அளித்தனர்.

அதன் புகாரின் பேரில் வழக்குப் பதிவு செய்த மத்திய குற்றப்பிரிவு போலீசார், அரசகுமாரை கடந்த ஜூன் 27ஆம் தேதி கைது செய்து, காவலில் எடுத்து தீவிர விசாரணையை நடத்தினர். யார் யாரிடம் எவ்வளவு தொகை பெறப்பட்டது? அந்த பணத்தை என்ன செய்தார்? இதில் யாருக்கெல்லாம் தொடர்பு உள்ளது? உள்ளிட்ட பல்வேறு கேள்விகளை முன்வைத்து போலீசார் விசாரணை நடத்தினர். அதில் பல திடுக்கிடும் தகவல்கள் வெளிவந்தன.

காவல்துறையினர் அளித்த தகவலின் படி, இதுவரை மாநிலம் முழுவதும் இருந்து 120 தனியார் பள்ளிகள் புகார் அளித்துள்ளனர். அவர்களிடம் இருந்து 14 கோடி ரூபாய்க்கும் மேல் பணம் பெற்று மோசடி செய்யப்பட்டுள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

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இந்த வழக்கில் சென்னை காவல் ஆணையர் அமல்ராஜ் உத்தரவின் பேரில் அரசகுமார் மீது குண்டர் சட்டம் போடப்பட்டது. மேலும், இந்த வழக்கில் தொடர்புடைய முத்துக்குமார் என்பவர் தலைமறைவாக உள்ள நிலையில், அவரை தேடும் பணியை போலீசார் தொடர்ந்து மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.

இதற்கிடையே, டிஜிட்டல் பணப் பரிவர்த்தனை மூலம் பல கோடி ரூபாய் பெறப்பட்டிருப்பது விசாரணையில் கண்டறியப்பட்டுள்ளதாகவும், கைது செய்யப்பட்ட அரசகுமாரின் வங்கி கணக்குகள் முடக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் போலீசார் தெரிவித்துள்ளனர்.

மோசடி செய்த பணத்தில் எங்கெல்லாம் சொத்துகள் வாங்கப்பட்டுள்ளன என்பது குறித்து போலீசார் தீவிரமாக விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர். கூடுதலாக இந்த மோசடியில் பாதிக்கப்பட்டுள்ள பிற பள்ளிகளின் விவரங்களை சேகரிக்கும் பணியில் போலீசார் தீவிரமாக ஈடுபட்டுள்ளனர்.

TAGGED:

DMK FUNCTIONARY ARREST
TN PRIVATE SCHOOL ASSOCIATION
தனியார் பள்ளிகளுக்கு உரிமம்
பள்ளி உரிமம் மோசடி
PRIVATE SCHOOL PERMISSION FRAUD

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