மு.க.ஸ்டாலின் பெயர் கொண்ட கல்வெட்டு மறைக்கப்பட்ட விவகாரம்; ஆளுங்கட்சிக்கு தவெக எச்சரிக்கை
தமிழர அரசின் டி.ஐ.பி.ஆர் தவெகவின் ஐ.டி விங் போல பயன்படுத்தப்பட்டு வருவதாக திமுக நிர்வாகிகள் குற்றஞ்சாட்டியுள்ளனர்.
Published : July 6, 2026 at 10:50 PM IST
சென்னை: நெம்மேலியில் மு.க.ஸ்டாலின் பெயர் கொண்ட கல்வெட்டை ஒரு வாரத்திற்குள் சீரமைத்து தராவிட்டால் திமுக சார்பில் தமிழ்நாடே ஸ்தம்பிக்கும் வகையில் மிகப்பெரிய போராட்டம் நடத்தப்படும் என அக்கட்சி எச்சரித்துள்ளது.
சென்னை தேனாம்பேட்டையில் உள்ள திமுக தலைமை அலுவலகமான அண்ணா அறிவாலயத்தில் திமுக ஆலந்தூர் சட்டமன்ற உறுப்பினரும் முன்னாள் சிறு குறு நடுத்தர தொழில் நிறுவனங்கள்த்துறை அமைச்சருமான தா.மோ அன்பரசன் மற்றும் முன்னாள் திமுக எழும்பூர் சட்டமன்ற உறுப்பினர் பரந்தாமன் ஆகியோர் இன்று கூட்டாக செய்தியாளர்களை சந்தித்தனர்.
அப்போது தா.மோ அன்பரசன் கூறியபோது, "சென்னையில் குடிநீர் பிரச்சனையை தீர்க்கும் வகையில் நாள் ஒன்றுக்கு நூறு மில்லியன் லிட்டர் உற்பத்தி கொண்ட நெம்மேலி கடல்நீரை குடிநீர் ஆக்கும் திட்டத்தை, முன்னாள் துணை முதல்வராகவும் உள்ளாட்சித்துறை அமைச்சராகவும் இருந்த மு.க.ஸ்டாலின், 2010-ஆம் ஆண்டு அடிக்கல் நாட்டினார். இதனை தொடர்ந்து ஆட்சி மாற்றம் ஏற்பட்டு அதிமுகவினர் திட்டத்தை செயல்பாட்டிற்கு கொண்டு வந்தனர்.
இத்திட்டத்தின் மூலமாக அடையாறு முதல் ஈஞ்சம்பாக்கம் வரையிலும், பெருங்குடி முதல் செம்மஞ்சேரி வரையிலும், மயிலாப்பூர் நந்தனம், உள்ளிட்ட பகுதிகளில் உள்ள ஒன்பது லட்சம் மக்களுக்கு தினமும் தண்ணீர் வழங்கப்பட்டு வருகிறது.
கடந்த 2024-ஆம் ஆண்டு நெம்மேலியில், 1516.82 கோடி மதிப்பீட்டில் நாள் ஒன்றுக்கு 150 மில்லியன் லிட்டர் கடல்நீரை குடிநீர் ஆக்கும் திட்டத்தை இரண்டாவதாக தொடங்கி முன்னாள் முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் துவக்கி வைத்தார். இதன்மூலம் சென்னை மட்டுமல்லது சென்னையை ஒட்டியுள்ள செங்கல்பட்டு மாவட்டத்திலும் குடிநீர் வழங்கப்பட்டு வருகிறது.
இத்திட்டத்தை துவங்கி வைக்கும் பொழுது அப்பகுதியின் நுழைவு வாயிலில் மிகப்பெரிய கல்வெட்டை மு.க.ஸ்டாலின் துவக்கி வைத்தார். இரண்டு மூன்று நாட்களுக்கு முன்பாக கம்பீரமாக அமைக்கப்பட்டிருந்த அந்த கல்வெட்டை துணியை கொண்டு மூடி முன்னாள் முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் பெயரை தற்போதைய ஆட்சியாளர்கள் நீக்கி விட்டார்கள்.
எந்த நோக்கத்திற்காக கல்வெட்டை நீக்கினீர்கள் என்று கேட்டதற்கு அது சிதலம் அடைந்துவிட்டதாகவும், அதை சரி செய்து வருவதாகவும், அதை ஒரு வாரத்துக்குள் சரி செய்து தருவதாகவும் தெரிவித்தனர். அப்படிப்பட்ட கம்பீரமான கல்வெட்டை ஒரு வாரத்திற்குள் சீரமைத்து தராவிட்டால் திமுக சார்பில் மிகப்பெரிய போராட்டம் நடைபெறும் என்பதை எச்சரிக்கிறேன்.
இதே போன்ற ஆலந்தூர் தொகுதியிலும் துணை முதலமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலின் திறந்து வைத்த மண்டபத்தின் கல்வெட்டை வைக்கவில்லை. கடந்த திமுக ஆட்சியில், திமுக தலைவர் திறந்து வைத்த பல்வேறு திட்டங்களின் கல்வெட்டுக்களை நீக்கும் செயலில் ஆட்சியாளர்கள் ஈடுபட்டு வருகிறார்கள். இது மிகவும் கண்டிக்கத்தக்கது.
ஆட்சி பொறுப்பு ஏற்று 50 நாட்களில் இதுவரை எந்த திட்டத்தையும் ஆட்சியாளர்கள் செயல்படுத்தவில்லை. மாறாக திமுக செயல்படுத்திய திட்டங்களைத்தான் அவர்கள் தற்பொழுது செயல்படுத்தி வருகிறார்கள். புது திட்டத்தை அவர்கள் செயல்படுத்தவில்லை. முதல்வர் புது திட்டத்தை துவங்குவதில் கவனம் செலுத்த வேண்டும்.
திமுக தலைவர் மு க ஸ்டாலின் கல்வெட்டை எடுத்து விட்டால் அவரது பெயர் மறந்து விடும் என்று நினைக்கிறார்கள் ஒவ்வொரு மக்களின் மனதிலும் கல்வெட்டாக பதிந்துள்ள தலைவர்தான் மு.க.ஸ்டாலின். உரிமைத் தொகை திட்டம், விடியல் பயணத்திட்டம் போன்ற திட்டங்களில் தலைவர் மு.க.ஸ்டாலின் பெயரை சொல்லிதான் மக்கள் பயன் பெற்று வருகிறார்கள். மக்கள் மனதில் இருந்து எந்த காலத்திலும் தலைவரின் பெயரையும் புகழையும் அழிக்க முடியாது" என்றார்.
முன்னாள் திமுக எழும்பூர் சட்டமன்ற உறுப்பினர் பரந்தாமன் பேசும்போது, "மு.க ஸ்டாலின் பெயரை எங்கு பார்த்தாலும் "சும்மா அதிருதில்ல என்பதை போன்று முதல்வருக்கு உதருகிறது.." அதன் காரணமாகவே முதல்வர் செல்லும் இடமெல்லாம் மு.க.ஸ்டாலின் கல்வெட்டு இருக்கக் கூடாது என்ற நோக்கத்தோடு அதனை அகற்றி வருகிறார்கள். டி.ஐ.பி.ஆர் தவெகவின் ஐ.டி விங் போன்று பயன்படுத்தி வருகிறார்கள்.
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முதல்வர் நடித்த கில்லி படத்தில், பிளேடு மேல் வைத்த நம்பிக்கையை உன் மீது வை என்ற வசனம் வரும். அதேபோல் ஸ்டிக்கர் மேல் வைக்கும் நம்பிக்கையை, நல்ல திடமான திட்டதை முதல்வர் வெளியிடுங்கள். ஸ்டிக்கரை ஒட்டும், கல்வெட்டுகளை நீக்கும் வேலை வேண்டாம். இது தொடர்ந்தால் தமிழ்நாடு ஸ்தம்பிக்கும் அளவிற்கு போராட்டம் நடத்தப்படும்.
ஒவ்வொன்றுக்கும் போராட்டம் நடத்த முடியாது. ஒட்டு மொத்தமாக பாலியல் குற்றங்களுக்கு எதிராக திமுக மாணவரணி சார்பில் போராட்டம் நடத்தப்பட்டது. அரசாங்கத்தின் மீது கவனத்தைக் கொண்டு வருவதற்கு நாங்கள் போராட்டத்தை நடத்தி வருகிறோம். நான் கண்ணைத் திறந்தே பார்க்க மாட்டேன் என்று இருக்கும் முதல்வரை ஒரு ஆறு மாதத்திற்கு வேடிக்கை பார்க்கிறோம். அதன் பிறகு தெருவில் நாங்கள் மட்டுமல்ல, பொதுமக்களே போராடுவார்கள்" என்றார்.