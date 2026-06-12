பெண்கள் மத்தியில் விஜய்க்கு இருந்த செல்வாக்கை திமுக நிர்வாகிகள் கண்டுகொள்ளவில்லை- திமுக ஆய்வுக்குழு அறிக்கை
களத்தில் திமுக அரசு- திமுக கட்சி என இரண்டாகப் பிரிந்து செயல்பட்டதால் தேர்தலில் நிலையான வாக்காளர்களை திமுக உருவாக்க முடியாமல் போனதாக அக்கட்சியின் ஆய்வுக்குழு அறிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
Published : June 12, 2026 at 3:16 PM IST
சென்னை: விஜய்க்கு பெண்கள் மத்தியில் செல்வாக்கு இருந்ததை மாவட்ட திமுக நிர்வாகிகள் கண்டுகொள்ளவில்லை என்று தேர்தல் தோல்வி குறித்து அமைக்கப்பட்ட திமுக ஆய்வுக்குழு சமர்பித்துள்ள அறிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
நடந்து முடிந்த தமிழ்நாடு சட்டமன்றத் தேர்தலில் தமிழக வெற்றிக் கழகம் அதிக தொகுதிகளில் வெற்றி பெற்று தனிப்பெரும் கட்சியாக உருவெடுத்தது. அதைத் தொடர்ந்து, காங்கிரஸ், இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி, மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி, விடுதலைச் சிறுத்தைகள் கட்சி, இந்திய யூனியன் முஸ்லிம் லீக் உள்ளிட்ட கட்சிகளின் ஆதரவுடன் தமிழ்நாட்டின் முதலமைச்சராக விஜய் பதவியேற்றுக் கொண்டார்.
இத்தேர்தலில் திமுக படுத்தோல்வியைச் சந்தித்தது. இக்கட்சி 59 தொகுதிகளில் மட்டுமே வெற்றி பெற்று இரண்டாவது இடத்தைப் பிடித்தது. இந்த நிலையில், தேர்தல் தோல்வி குறித்து ஆராய்வதற்காக திமுக தலைவர் மு.க.ஸ்டாலின் குழுவை அமைத்திருந்தார். இந்த குழு தற்போது தனது அறிக்கையை சென்னை தேனாம்பேட்டையில் உள்ள திமுகவின் தலைமை அலுவலகமான அண்ணா அறிவாலயத்தில் திமுக தலைவர் மு.க.ஸ்டாலினிடம் வழங்கியுள்ளது.
அந்த அறிக்கையில் தமிழ்நாடு முழுவதிலும் உள்ள திமுக நிர்வாகிகள், திமுக தோல்விக்கான காரணம் குறித்து தெரிவிக்கப்பட்ட பல்வேறு காரணங்கள் இடம்பெற்றுள்ளது. அதன்படி, தமிழ்நாட்டில் கூட்டுறவுச் சங்கம், ஆவின் உள்ளிட்டத் தேர்தல்களை நடத்தாததால் கட்சி நிர்வாகிகள் திமுக மீது அதிருப்தியில் இருந்ததாகவும், இந்து சமய அறநிலையத்துறை திருக்கோயில்களில் அறங்காவலர் குழு நியமனப் பொறுப்புகளில், அதிமுகவில் இருந்து திமுகவில் இணைந்தவர்களுக்கும், தனக்கு வேண்டியவர்களுக்கு மட்டுமே சேகர்பாபு பொறுப்புகளை வழங்கியதாகவும், இந்த செயல்பாடு மூத்த திமுக நிர்வாகிகளிடையே, கோவத்தை ஏற்படுத்தியதாகவும் குற்றச்சாட்டு முன் வைக்கப்பட்டுள்ளது.
மக்கள் குறைகளை அமைச்சர்களிடம் கொண்டு செல்ல அமைச்சர்களின் உதவியாளர்களே முட்டுக்கட்டை போட்டதாகவும், பலமுறை காத்திருந்தும் அமைச்சர்களைச் சந்திக்க முடியாமல் மக்கள் திரும்பி செல்லும் சூழல் ஏற்பட்டதாகவும், இதன் காரணமாக திமுக மீது மக்களுக்கு எதிர்ப்பு மனநிலை உருவாகியதாகவும் ஆய்வறிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
மேலும் களத்தில் திமுக அரசு- திமுக கட்சி என இரண்டாகப் பிரிந்து செயல்பட்டதால், தேர்தலில் நிலையான வாக்காளர்களை திமுக உருவாக்க முடியாமல் போனதாகவும், மக்களின் குறைகளைப் போக்க மக்கள் கேட்கும் அடிப்படை வசதிகளை செய்துத்தர உள்ளாட்சிப் பிரதிநிதிகள் கேட்கும் திட்டங்களுக்கு அதிகாரிகளின் ஒத்துழைப்பு இல்லை என்றும் கூறப்பட்டுள்ளது.
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மகளிர் உரிமைத்தொகை போதுமான எண்ணிக்கையில் கொடுக்காமல் போனதால், உரிமைத்தொகை கிடைக்காத மகளிரிடம் திமுக மீது அவநம்பிக்கை ஏற்பட்டதாகவும், பெண்களிடையே விஜய்க்கு இருக்கும் செல்வாக்கை மாவட்ட நிர்வாகிகள் கண்டு கொள்ளவில்லை என்றும் அந்த அறிக்கையில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.