அன்பில் மகேஸ் கைதின்போது நடந்த சம்பவம் - சென்னை போலீஸ் முன் ஆஜரான முன்னாள் அமைச்சர் சேகர்பாபு
தனியார் பள்ளிகளுக்கு அரசு அங்கீகாரம் வழங்கியதில் மோசடியில் ஈடுபட்டதாக தொடரப்பட்ட வழக்கில், முன்னாள் அமைச்சர் அன்பில் மகேஸ் கடந்த அக்டோபர் 26ஆம் தேதி கைது செய்யப்பட்டார்.
Published : October 30, 2026 at 3:50 PM IST
சென்னை: திமுக முன்னாள் அமைச்சர் அன்பில் மகேஸ் கைது செய்யப்பட்டபோது, காவல்துறையுடன் வாக்குவாதம் செய்ததாக தொடரப்பட்ட வழக்கில் முன்னாள் அமைச்சர் சேகர்பாபு வேப்பேரி காவல் நிலையத்தில் விசாரணைக்கு ஆஜரானார்.
தனியார் பள்ளிகளுக்கு அனுமதி பெற்றுத் தருவதாகக் கூறி ரூ.100 கோடி அளவில் மோசடி செய்ததாக எழுந்த புகாரில், முன்னாள் பள்ளிக்கல்வித்துறை அமைச்சர் அன்பில் மகேஸை சென்னை மத்திய குற்றப்பிரிவு காவல்துறையினர் கடந்த அக்டோபர் 26-ஆம் தேதி கைது செய்தனர். பின்னர் அவரை நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தி நவம்பர் 6-ஆம் தேதி வரை நீதிமன்றக் காவலில் சிறையில் அடைத்தனர்.
முன்னதாக, கைது செய்யப்பட்ட அன்பில் மகேஸை விசாரணைக்காக சென்னை வேப்பேரியில் உள்ள காவல் ஆணையர் அலுவலகத்தில் செயல்படும் மத்திய குற்றப்பிரிவு அலுவலகத்துக்கு காவல்துறையினர் அழைத்துச் சென்றனர். இந்தத் தகவல் வெளியானதைத் தொடர்ந்து காவல் ஆணையர் அலுவலகத்திற்கு வெளியே திமுகவினர் திரண்டனர்.
அப்போது அங்கு வந்த முன்னாள் அமைச்சர் சேகர்பாபு, வடசென்னை நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் கலாநிதி வீராசாமி உள்ளிட்டோர் காவல்துறையினருடன் வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டதாகக் கூறப்படுகிறது. குறிப்பாக அன்பில் மகேஸை மருத்துவமனைக்கு அழைத்துச் சென்று, பின்னர் நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்துவதற்குப் பதிலாக, மீண்டும் காவல் ஆணையர் அலுவலகத்துக்கு அழைத்து வந்தது தொடர்பாக திமுகவினர் காவல்துறையினரிடம் கேள்வி எழுப்பியதாக தெரிகிறது.
அப்போது ஏற்பட்ட வாக்குவாதம் தொடர்பான காணொளிக் காட்சிகளும் சமூக வலைதளங்களில் பரவின. இதையடுத்து காவல்துறையினரின் பணிக்கு இடையூறு ஏற்படுத்தியதாகவும், அரசு அதிகாரிகளை ஆபாசமாகப் பேசியதாகவும் கூறப்படும் குற்றச்சாட்டுகளின் அடிப்படையில், முன்னாள் அமைச்சர் சேகர்பாபு, நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் கலாநிதி வீராசாமி உள்ளிட்ட 10 பேர் மீது சென்னை வேப்பேரி போலீசார் இரண்டு பிரிவுகளின் கீழ் வழக்குப் பதிவு செய்தனர்.
இந்தச் சம்பவம் தொடர்பாகக் காணொளிக் காட்சிகளை ஆய்வு செய்தும் காவல்துறையினர் விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர். இந்த நிலையில் வழக்கு தொடர்பாக நேரில் ஆஜராகி விளக்கம் அளிக்கும்படி, முன்னாள் அமைச்சர் சேகர் பாபுவுக்கு வேப்பேரி போலீசார் சம்மன் அனுப்பினர். அதில் இன்று காலை 11 மணிக்கு வேப்பேரி காவல் நிலையத்தில் ஆஜராகும்படி அறிவுறுத்தப்பட்டிருந்தது.
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இதன்படி இன்று வேப்பேரி காவல் நிலையத்துக்கு வந்த சேகர் பாபு காவல் ஆய்வாளர் முன்னிலையில் விசாரணைக்கு ஆஜரானார். அப்போது, காவல் ஆணையர் அலுவலகத்தில் நடைபெற்ற வாக்குவாதம் தொடர்பாக அவரிடம் காவல்துறையினர் விளக்கம் கேட்டதாகவும், அதற்கு முன்னாள் அமைச்சர் சேகர் பாபு விளக்கம் அளித்ததாகவும் தெரிகிறது.
அன்பில் மகேஸ் கைது செய்யப்பட்டதைத் தொடர்ந்து காவல்துறையினருடன் ஏற்பட்ட வாக்குவாதம் தொடர்பாக வழக்குப் பதிவு செய்யப்பட்ட நிலையில், முன்னாள் அமைச்சர் சேகர்பாபு தற்போது விசாரணைக்கு ஆஜராகியிருப்பது பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது.