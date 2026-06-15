1 வாக்கு வித்தியாசம்- தவெக வேட்பாளரின் வெற்றியை எதிர்த்து பெரிய கருப்பன் தேர்தல் வழக்கு
தபால் வாக்குகள் வேறு தொகுதிக்கு மாற்றி அனுப்பப்பட்டதால் மறுவாக்கு எண்ணிக்கை நடத்த உத்தரவிட வேண்டும் என்று பெரிய கருப்பன் கோரிக்கை விடுத்துள்ளார்.
Published : June 15, 2026 at 9:01 PM IST
சென்னை: சட்டமன்ற தேர்தலில் ஒரு வாக்கு வித்தியாசத்தில் தவெக வேட்பாளர் சீனிவாச சேதுபதி வெற்றி பெற்றதை எதிர்த்து, திமுக வேட்பாளரும், முன்னாள் அமைச்சருமான பெரிய கருப்பன், சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் தேர்தல் வழக்கு தாக்கல் செய்துள்ளார்.
தமிழ்நாட்டில் நடந்து முடிந்த சட்டமன்ற தேர்தலில், சிவகங்கை மாவட்டம், திருப்பத்தூர் சட்டமன்ற தொகுதியில், தவெக சார்பில் சீனிவாச சேதுபதியும், திமுக சார்பில் முன்னாள் அமைச்சர் பெரிய கருப்பனும் போட்டியிட்டனர்.
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வாக்கு எண்ணிக்கையின்போது இருவருக்கும் இடையே இழுபறி நீடித்து வந்தது. வாக்கு எண்ணிக்கை முடிவடைவதற்கு சில மணி நேரத்திற்கு முன் 30 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் இருவருக்கும் இடையே இழுபறி நீடித்து வந்தது. பின்னர், வாக்கு எண்ணிக்கை முடிவில், தவெக வேட்பாளர் சீனிவாச சேதுபதி ஒரு வாக்கு வித்தியாத்தில் வெற்றி பெற்றதாக அறிவிக்கப்பட்டார்.
தவெக வேட்பாளர் சீனிவாச சேதுபதி 83,375 வாக்குகளையும், திமுக வேட்பாளர் பெரிய கருப்பன் 83,374 வாக்குகளையும் பெற்றிருந்தனர். இதையடுத்து தவெக வேட்பாளர் சீனிவாச சேதுபதி எம்எல்ஏவாக பதவியேற்றுக் கொண்டார்.
இந்நிலையில், தவெக எம்எல்ஏ சீனிவாச சேதுபதியின் வெற்றியை எதிர்த்து திமுக முன்னாள் அமைச்சர் பெரியகருப்பன், சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் நேரில் ஆஜராகி தேர்தல் வழக்கு தாக்கல் செய்துள்ளார்.
அந்த மனுவில், சிவகங்கை மாவட்டம் திருப்பத்தூர்(தொகுதி எண்-185) சட்டமன்றத் தொகுதியில் பதிவான தபால் வாக்குகள், திருப்பத்தூர் மாவட்டம், திருப்பத்தூர் சட்டமன்ற தொகுதிக்கு (தொகுதி எண்-50) அனுப்பப்பட்டு அங்கே நிராகரிக்கப்பட்டு விட்டது. எனவே, மறுவாக்கு எண்ணிக்கை நடத்த உத்தரவிட வேண்டும் என்று கோரிக்கை விடுத்துள்ளார்.
ஏற்கெனவே இந்த விவகாரம் தொடர்பாக முன்னாள் அமைச்சர் பெரிய கருப்பன் தாக்கல் செய்த மனுவை விசாரித்த உயர்நீதிமன்றம், தவெக அரசு மீதான நம்பிக்கை வாக்கெடுப்பில், தவெக எம்எல்ஏ சீனிவாச சேதுபதி வாக்கெடுப்பில் பங்கேற்க தடை விதித்தது. அந்த உத்தரவுக்கு தடை விதித்த உச்சநீதிமன்றம், உயர்நீதிமன்ற உத்தரவுக்கு கண்டனம் தெரிவித்திருந்தது.
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இந்நிலையில், தவெக எம்எல்ஏ சீனிவாச சேதுபதியின் வெற்றியை எதிர்த்து, திமுக முன்னாள் அமைச்சர் பெரிய கருப்பன் தாக்கல் செய்துள்ள தேர்தல் வழக்கு உயர்நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதி எஸ்.ஏ.தர்மாதிகாரி தலைமையிலான அமர்வில் விரைவில் விசாரணைக்குவர உள்ளது.